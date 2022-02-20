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Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$

Вероятно многие рано или поздно интересовались микроскопами, но далеко не каждый может позволить себе покупку полноценного устройства.
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Вероятно многие рано или поздно интересовались микроскопами, но далеко не каждый может позволить себе покупку полноценного устройства.

Однако есть некоторые дешевые китайские варианты, один из таких вариантов я буду сейчас обозревать.

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Товар: ( aliexpress.ru/item/4000763778785.html )
Продавец: ( aliexpress.ru/store/4645038 )

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Упаковано в обычную почтовую "пупырку", внутри пакетик герметичный.

В комплекте за ~13$ присутствует сам микроскоп, подставка сомнительной полезности, компактный диск, инструкция, "линейка", переходник между MicroUSB и USB-C.

Объектив закрыт заглушкой чтобы мусор случайно не попал при транспортировке, ну или объектив не выпал сам по себе...

Я не сразу заметил, но китайский фиксатор резьбы отвалился и объектив спокойно болтался, я не рекомендую надолго в обычном жилом помещении открывать объективы камер ибо пыль легко и просто может попасть на матрицу или линзы.

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К слову, капелька ПВА клея может оказаться отличным фиксатором резьбы если условия эксплуатации позволяют.

Но вернемся к комплектации, линейка прозрачная, не знаю насколько она точная, но на глаз довольно сложно минимальные деления рассмотреть.

Диск, просто диск, я не знаю как еще это комментировать...

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Подставка сомнительная, и как показала практика эта подставка скорее бесполезна, чем полезна.

Она конечно держит микроскоп, но есть очень много "но" с которыми придется столкнуться при попытке использовать эту подставку по назначению.

На проводе есть регулировка яркости подсветки микроскопа, при использовании легко сбить фокус регулируя подсветку, я бы отдельно проводок вывел из штекера для регулировки яркости...

Маленький переходник в хозяйстве лишним не будет, а вот навороченный штекер возможно придется заменить на обычный USB штекер, при использовании можно получить отвал микроскопа от ПК даже если просто перекинуть провод в сторону.

Наконец сам микроскоп, две сомнительные кнопки по бокам, ролик механического фокуса и фокусирующая подсветку линза с заглушкой.

Особо отмечу матовое обрезиненное покрытие корпуса которое через несколько лет может превратиться в липкую крайне противную кашу, а может и нет...

В любом случае держать этот микроскоп удобно в руке.

Первое подключение без проблем, разрешение 640x480, формат видео YUY2 при 25 FPS.

Стандартные настройки можно покрутить, чтобы улучшить охват яркости и свести к минимуму засветы, настройки этот микроскоп вроде сохраняет при отключении от системы в отличие от китайской HDMI карты захвата.

Можно конечно снять фокусирующую свет от подсветки линзу, но делать этого не следует если нет внешнего источника света для подсветки объекта исследований ибо при использовании увеличения объектив выходит наружу и оставляет под собой тень.

Здесь я оставлю видео для всех кому интересно посмотреть в живую, как оно работает.

Матрица монитора AOC Q2778VQE с разной яркостью подсветки микроскопа:

Так как PNG скриншоты довольно весомые, далее снимки будут со сжатием JPG.

Матрица LG Flatron W1934S.

Немного Sapphire RX 560.

Инструкция к микроскопу, кусочек QR-кода.

Довольно гладкая на ощупь (только на ноготь слегка шершавая) поверхность радиатора от чипсета старой системной платы при освещении под разными углами.

Матрица экрана Fujifilm FinePix F500EXR.

Матрица экрана Canon PowerShot A590 IS.

Матрица экрана Samsung PL80 (SL630).

И для сравнения я достал свою старую веб камеру, стоит отметить что объектив веб камеры практически в упор к матрице экрана в то время как между микроскопом и экраном есть расстояние.

Это максимальное увеличение для обеих устройств, хотя стоит признать микроскоп не способен отобразить широкоугольное изображение как обычная веб камера, но и веб камера не может показать достаточно хорошее качество при большом увеличении.

Веб камера не имеет подсветки и линзы фокусирующей подсветку в зоне фокуса, а учитывая необходимость подносить объектив вплотную при максимальном увеличении веб камера по факту сильно проигрывает дешевому микроскопу из китая.

В целом я доволен микроскопом, штатив конечно скорее бесполезен, чем полезен, но сенсор при хорошем освещении не смазывает картинку даже при сильной тряске от руки, разве что геометрические искажения можно словить.

Сложности могут возникнуть при съемке темных объектов при которых микроскоп увеличивает выдержку и любая тряска приводит к смазыванию изображения.

А что до разборки, боюсь что разбирать особо нечего...

Как можно заметить микроскоп состоит из объектива и пластикового корпуса, разбирать объектив я уже не стану ибо заказывал только один микроскоп...

Теоретически этот объектив можно установить на другой сенсор с более высоким разрешением, но тогда нужно будет модифицировать корпус, наверное лучше и дешевле сразу более дорогой микроскоп заказать.

На этом все, благодарю за внимание.

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