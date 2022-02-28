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Антистатический пакет и защита техники от электромагнитного излучения

Однажды в мои руки попал антистатический пакет от системной платы, и я задумался: способен ли такой пакет реально защитить электронику.
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Однажды в мои руки попал антистатический пакет от системной платы, и я задумался способен ли такой пакет реально защитить электронику.

Как показала практика антистатический пакет действительно работает, искру пьезоэлемента от зажигалки данный пакет успешно рассеивает, но вот высокочастотную связь уже не выйдет полностью экранировать, в том числе мобильную связь даже несмотря на малую мощность.
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Конечно, производители жестких дисков порой делают упаковку из пакета с алюминиевым слоем сплошным, такой алюминиевый пакетик гораздо лучше сможет защитить электронику, но такие пакеты не частое явление.

Тем более я вспомнил про микроволновку как источник электромагнитного излучения большой мощности, думаю ни для кого не секрет, что мощное СВЧ излучение легко может уничтожить почти любое электронное устройство.

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С этого момента мне стало интересно, возможно ли из подручного хлама сделать защитную коробку для электроники которая выдержит даже СВЧ излучение от микроволновки продолжительное время.

Однако замечу, если условия "микроволновки" каким-то образом станут возможны в глобальном масштабе, то устройствами защищенными коробкой вряд ли уже кто-то сможет воспользоваться...

В общем нашел я небольшую коробочку от какой-то китайской посылки судя по всему, а так же карту памяти которая деградировала и доставляет проблемы если полноценно использовать, для экспериментов сойдет.

Карта памяти естественно определяется и несколько файлов в принципе можно туда забросить без проблем.

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Теперь время перейти к коробке.

Для начала я решил просто обклеить коробку фольгой из строительного магазина, еще приготовил силиконовый герметик на всякий случай, вдруг будет полезен.

Строение коробочки далеко не лучшее для изоляции внутреннего пространства от электромагнитного излучения, но так даже интереснее что из этого выйдет.

Дополнительно я обклеил цветным скотчем, чтобы изолировать голую алюминиевую фольгу электрически от содержимого коробки, опять же сложность конструкции коробки не позволяет сделать качественное "покрытие" но это лучше, чем ничего.

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Я выбрал окрашенный скотч чтобы можно было легко обнаружить любые непроклеенные места.

Так я и отправил коробочку с картой памяти в микроволновку, рядом поставил стакан с водой чтобы не создавать лишнюю нагрузку на магнетрон в микроволновке.

За 30 секунд работы коробочка нагрелась, не скажу что сильно, но за две минуты вполне могут быть повреждения.

Естественно я пошел проверять карту памяти и она оказалась исправна, очевидно что слой фольги защитил карту памяти от СВЧ излучения.

Напоминаю, эта карта памяти уже деградировала и не способна полноценно работать по прямому назначению, она уже ничего не стоит и её не жалко испортить в таких экспериментах...

Однако хоть коробка и способна защитить электронику в агрессивной среде, но не стоит забывать что сама коробка при этом нагревалась.

Очевидно что слой фольги впитывал часть энергии излучения, но в моем случае рядом находился стакан с водой которая поглощала основную массу энергии, это нужно чтобы не перегружать магнетрон внутри и так дешевой микроволновки.

Если же сделать условия максимально жесткими, то коробочка точно не выдержит более одной минуты в условиях микроволновой печи, особенно если печь будет в разы мощнее того что у меня оказалось под рукой.

А ведь я использовал довольно толстую фольгу на клейкой основе из строительного магазина, если бы я применил очень дешевую пищевую фольгу то вероятно она не выдержала бы и 30 секунд работы СВЧ печи.

Это тот случай когда масса решает многое, типичный антистатический пакетик наверняка и несколько секунд не выдержит в таких условиях.

В целом я результатом доволен.

На этом все, благодарю за внимание.

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Теги

wifi защита компьютера защита связь электоника излучение мобильных телефонов свч
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