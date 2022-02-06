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На этот раз я подниму тему запланированного устаревания ибо она как никогда актуальна в свете последних событий...

Наверняка многие оказались возмущены выпуском видеокарты RX 6500 XT у которой шина PCI-Express обрезана до уровня x4 версии 4.0.

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Все было бы хорошо если бы чип RX 6500 XT не стоял на уровне R9 290 в плане теоретического уровня производительности, а благодаря обрезанной шине PCI-e эта видеокарта не то что до уровня старой R9 290 недотягивает, она порой на уровне старой GTX 1050 Ti которую даже древняя HD 7970 обходит при использовании DX12 и Vulkan...

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Я уже не говорю про R9 280X (7970 с более высокими частотами)...

Дальше будет наглядно видно, что обрезанная по шине PCI-Express RX 6500 XT порой даже хуже старой GTX 1050Ti которая на секундочку в новых играх медленнее чем R9 280X (HD 7970 OC)...

И это видеокарта которая по вычислительной производительности, тексельрейту и пиксельрейту превосходит старую R9 290...

Я не скажу что AMD выпускает плохие видеокарты или процессоры, "железо" у них более чем достойное в техническом плане, те же HD7900 видеокарты значительно опередили свое время.

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Они аппаратно умеют в асинхронные вычисления, именно то что необходимо для трассировки лучей и прочих интересных вещей зависимых от вычислительных способностей чипа, было бы желание у разработчиков реализовать в виде кода это все...

В виде кода? Надеюсь никто не забыл что "железо" само по себе бесполезно без программной части, и тут очень много проблем лично мне и моим знакомым доставляет MSI со своими кривыми прошивками для системных плат/видеокарт/ноутбуков.

Однако MSI (и другие вендоры) всего лишь делают прошивки для "железа", причем они частично зависят от AMD/nVidia/Intel и речь в данной статье пойдет именно про AMD.

И я не просто так разделил "железо" и "софт" друг от друга, ведь именно совокупностью "железа" и "софта" AMD манипулирует реализуя то самое запланированное устаревание.

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Конечно, проблемы с теми же драйверами есть не только у AMD, но и у nVidia и других производителей, причем в драйверах nVidia проблем даже побольше будет чем у AMD как показал мой личный опыт, но речь пойдет о запланированном устаревании, а не проблемах драйверов которые могут досаждать конечному пользователю.

А как же Intel штампующий по 3-4 сокета на один и тот же процессор под разными названиями? Не только AMD злоупотребляет запланированным устареванием, но речь пойдет именно про AMD чтобы не создавать огромную "простыню".

Тем более AMD особо злостно в последнее время прибегают к запланированному устареванию в отличие от остальных участников рынка.

Я долго думал как представить наглядно ключевые события, но вижу необходимым пройтись по истории немного прежде чем подходить к основной теме статьи.

До 2006 года:

ATI была основана еще задолго до появления nVidia, до 2000 года nVidia не без помощи купленных конкурентов смогла за несколько лет одержать верх над ATI в плане производительности, но с 2001 года ATI уверенно доминировала в техническом плане над nVidia.

Если nVidia всеми ведомыми и неведомыми костылями гналась за цифрой FPS то ATI развивали графическую индустрию в целом.

Чего стоит Subsurface Scattering появившийся в далеком 2004 году, у меня даже есть видеокарта тех времен (Radeon X800 GTO) с которой работает данная технология, а тесселяция работала даже на Radeon 9200.

От видеокарт nVidia 2002-2003 года я мог наблюдать только картинку с ужасной цветопередачей, зато FPS кажется был чуть выше чем у видеокарт ATI...

В целом ATI и nVidia успешно конкурировали между собой пройдя путь до GeForce 7950GT и Radeon X1950 XTX.

2006-2007 год:

В этот момент ATI была поглощена компанией AMD, видеокарты разработанные ATI еще выпускались и конкурировали с продукцией nVidia, но следующее поколение уже осталось за nVidia.

Вместо OpenCL был непонятный и бесполезный AMD APP ибо AMD не спонсировала агрессивно разработчиков как nVidia, а nVidia тем временем реализовала не только проприетарный CUDA, но и предоставила OpenCL разработчикам.

Да и видеокарты с приходом AMD были скорее для вычислений, количество универсальных ядер нарастили, а про TMU крайне необходимые для игр позабыли, хотя у nVidia тоже не все гладко было, TMU были неполноценны изначально.

2008-2009 год:

Данный год уже можно назвать успешным для ATI (AMD), наконец Radeon смогли в OpenCL без сомнительных прослоек от AMD, подтянули количество TMU ради игр.

Потом вышла Radeon HD 5870 с поддержкой OpenGL 4.5 (DX11) пока nVidia довольствовалась GTX 285 с поддержкой OpenGL 3.3 (DX10), с этой же видеокартой ATI (AMD) значительно ушли вперед по уровню производительности.

2010 год:

nVidia подтянулась за AMD выпустив серию GTX 400 и 500, стоит ли говорить сколько проблем доставила nVidia посадив теплораспределительные крышки на термопасту что высыхает аккурат по окончании гарантийного срока...

Это был крайне сильный случай запланированного устаревания со стороны nVidia, ведь данная закладка с термопастой приводила к физической порче оборудования и потребитель даже не знал про это ибо официально у nVidia все прекрасно и идеально как всегда...

2011-2012 год:

2011 год застоя, больше нечего сказать, что-то там пытались выпускать, но это была лишь "полировка" старого.

В 2012 году вышла легендарная Radeon HD 7970 опередившая свое время на несколько поколений относительно видеокарт nVidia.

Однако хоть HD 7900 технически опередили свое время на несколько поколений, nVidia поддерживает до сих пор свою серию GTX 600 (за исключением переименованных из GTX400-500).

2013-2014 год:

Очередной прыжок для обеих компаний, вышли R9 290X и GTX 780 Ti, но следующий год оказался застойным, из интересного вышли R9 290X 8GB и GTX 980.

2015 год:

Еще один прыжок для обеих компаний, R9 Fury X и GTX TITAN X 900 серии, правда я не заметил особой популярности данных видеокарт...

А вот R9 390X и GTX 980Ti уже гораздо более массовыми картами стали.

2016 год:

AMD снова потеряла позиции в игровом сегменте как это было в 2007-2008 годах после слияния с ATI, nVidia осталась без конкуренции в топовом сегменте видеокарт, но бюджетный сегмент все же AMD держала.

В этом же году выходит RX 460 с обрезанной шиной PCI-Express x8 вместо положенных x16.

2017-2018 год:

Выходит RX Vega 64 тем самым AMD вернулись в топовый сегмент видеокарт.

Но в 2018 году AMD снова простаивает, RX 590 уступает даже младшей Vega 56, о конкуренции с RTX 2080 Ti и речи быть не могло, разве что конкурировать прошлогодней Vega 64 что в некоторых отдельных случаях вполне реально.

2019 год:

Выход RX 5700 XT, от nVidia ничего нового, и все же новая RX едва ли могла конкурировать с топовыми решениями прошлых лет.

Кроме того RX 5300 - 5500 XT выпущены с обрезанной шиной PCI-Express x8, прямо как RX 460 только 4 версия шины.

2020-2021 год:

Выходит RX 6900 XT и RTX 3090, очередной шаг вперед для обеих компаний.

Но в 2021 году из примечательного только то, что AMD открыто бросила потребителей со всеми видеокартами серии R9 300/Fury и ниже прямо перед выходом Windows 11 лишив данную систему драйверов на массу вполне актуальных видеокарт.

2022 год:

nVidia выпускает RTX 3090 Ti, не сказать что значительно лучше позапрошлогодней RTX 3090, но AMD выпустила RX 6500 XT с обрезанной шиной PCI-Express x4...

Возможно данная таблица нагляднее продемонстрирует общую историю развития видеокарт AMD и nVidia, но в таблице лишь общим планом представлена информация по видеокартам, я старался выбирать лучшие видеокарты выпущенные в конкретный год, особо редкие экземпляры и с двумя чипами я опустил.

Пожалуй хватит краткой истории

Вероятно кто-то уже смекнул что дело в искусственном ограничении производительности за счет манипуляции с шиной PCI-e, но это лишь верхушка айсберга, AMD планомерно и уже годами, если не десятилетие реализует запланированное устаревание.

С того момента как ATI была куплена AMD видеокарты потеряли конкурентоспособность, AMD пытались прижить свои прослойки в виде "AMD APP", но видеокарты в итоге получили прямую поддержку OpenCL, как и должны были изначально получить.

Некоторое время AMD просто догоняла своего конкурента nVidia, маневрировать с запланированным устареванием просто не было никакой возможности.

А теперь хронология событий:

2015-2016 год:

2015 год: Последняя версия адекватного драйвера Catalyst для видеокарт серии HD 6000, сама же серия видеокарт окончательно брошена.

2016 год: AMD выпустили драйвер Crimson для брошенных видеокарт серии HD 6000, этим драйвером была заблокирована работа OpenCL, и в целом Crimson был хуже, чем старый Catalyst в паре с видеокартами серии HD 6000.

2016 год: Подавляющая масса систем на основе AMD имеет шину PCI-e x16 версии 2.0, ведь до выхода AMD Ryzen еще 1 год, а FM2 платформу почти все обошли стороной.

2016 год: Выходит серия видеокарт Radeon RX 400, видеокарта RX 460 имеет обрезанную шину PCI-e x8 v3.0, но никто не обращает особо внимания на этот факт.

Выпустив бюджетную RX 460 AMD прекрасно понимали что целевая масса потребителей имеют бюджетные сборки AMD с шиной PCI-e версии 2.0, тем самым AMD принудительно ограничила возможную производительность данной видеокарты.

Шина PCI-e x8 вместо положенных x16 в совокупности с версией 2.0 приводит к четырехкратному сокращению пропускной способности, любой обладатель бюджетной сборки на основе AMD FX с шиной PCI-e 2.0 мог получить лишь 1/4 положенной пропускной способности для видеокарты.

Обладатели систем Intel были в лучшем положении теряя всего половину пропускной способности шины от положенного для видеокарт, и этого в принципе было достаточно для бюджетного решения с некоторыми оговорками, потому наверное особого шума данный факт запланированного устаревания не произвел.

nVidia конечно тоже имела опыт по ограничению шины PCI-e, но это были реально беспомощные видеокарты уровня GT710-730 (и ребренды в GT730 из GT430).

До 2012 года включительно как у AMD так и у nVidia абсолютно все видеокарты имели положенную им шину PCI-e x16, даже такие, как GT210 или 8300GS...

Однако с 2013 года AMD и nVidia начали подрезать шину PCI-e до уровня x8, но обе компании не выходили за пределы бюджетных видеокарт, а nVidia постепенно сводила на нет такую практику, в отличие от AMD что только развивает подобное обрезание шины PCI-e.

Еще отмечу что AMD начала активно запрещать потребителям как-либо трогать прошивку видеокарт серии RX400 и новее, если драйвер обнаружит шитый биос то работать ничего не будет, и это было довольно нагло со стороны AMD.

2017-2018 год:

Выходят процессоры AMD Ryzen, от nVidia лишь одна видеокарта с обрезанной шиной PCI-e и это GT1030.

AMD тем временем выпускают целый ряд видеокарт RX 540-560 с обрезанной шиной PCI-e x8 3.0 вместо положенных для видеокарт x16.

Пока что проблем нет, ведь большинство переходит на AMD Ryzen с PCI-e 3.0, а про AMD FX с PCI-e 2.0 начинают забывать учитывая низкую стоимость новых процессоров.

2019-2020 год:

Выходят AMD Ryzen 3000 с шиной PCI-E 4.0 и видеокарты RX 5500XT так же с шиной PCI-e 4.0, но обрезанной до x8 вместо положенных x16, и вот здесь начинается злостное злоупотребление запланированным устареванием со стороны AMD по отношению к потребителям.

RX 5500 XT это уже не RX 560, производительность чипа как минимум на уровне R9 290 когда RX 560 была на уровне HD 7870 - GTX 1050.

Пока ничего особо критичного нет, PCI-e 3.0 x8 хоть и с трудом, но достаточно для видеокарт уровня R9 290 / RX 5500 XT, придется позабыть про запись экрана программными средствами и прибегнуть к карте захвата чтобы не забивать шину.

Ну и в некоторых играх возможно падение производительности при интенсивной работе с шиной PCI-e...

Тем не менее у большинства был доступен PCI-e 4.0, достаточно было просто сменить свой старый Zen1 процессор на Zen, однако AMD запретила работу PCI-e 4.0 на основной массе системных плат X370-X470 включая особо популярные B450 платы...

На этом моменте стоит вспомнить как я говорил про разделение аппаратной и программной части в самом начале статьи, ведь запрет на работу PCI-e 4.0 внедрен в микрокод который предоставляет AMD производителям системных плат.

Тем временем у nVidia абсолютно все видеокарты выпущенные в 2019-2020 году имеют положенную им шину PCI-e x16, даже самые бюджетные карточки.

2021-2022 год:

AMD не знает границ своей наглости и выпускает RX 6600 и RX 6600 XT уровня старой Vega 56 с обрезанной шиной PCI-e x8 4.0...

С видеокартой уровня R9 290 / RX 5500 XT ничего страшного не произойдет в большинстве случаев при использовании в режиме PCI-e x8 3.0, будет конечно производительность ниже в некоторых играх, будет конечно потребитель ограничен в возможностях трансляции экрана и всем что интенсивно использует шину...

Но как быть видеокарте уровня Vega 56 / GTX 1080 с шиной PCI-e x8 3.0?

И AMD не остановились на этом, они выпустили RX 6500 XT с обрезанной шиной PCI-e x4 которая теоретически превосходит R9 290 / RX 5500 XT, но практически умудряется падать до уровня GTX 1050 Ti / R9 280 если установить в систему не поддерживающую PCI-e 4.0...

Стоит ли говорить насколько сильно AMD наплевала на потребителей в гонке запланированного устаревания, особенно когда пытались оправдания искать что видеокарта якобы создавалась для ноутбуков...

Фактически AMD принуждает потребителя выбрасывать свой "старый" R5 2600X - R7 2700x в паре с B450 - X470 и бежать в магазин как минимум за доской на основе чипсета B550 и Ryzen 3000, при этом следует смотреть на конкретную модель процессора ведь не все Zen2 умеют в PCI-e 4.0.

Не забываем что AMD запретила работать PCI-e 4.0 на системных платах B450-X470, хотя никаких технических ограничений для работы PCI-e 4.0 с любой из системных плат на чипсете B350-X470 нет, даже A320 технически способны работать с PCI-e 4.0.

И первое время после выхода PCI-e 4.0 тому доказательство, B450 платы прекрасно работали с PCI-e 4.0 видеокартами в паре с Zen2 ЦП, до того как AMD ввела запрет...

А если учесть что AMD Ryzen это SOC и ему в принципе не нужен внешний чипсет вроде B450 или X570, то кроме как злостным запланированным устареванием я не могу назвать то что делает AMD в последнее время.

Но даже всего этого было мало AMD, просто напомню как они внезапно прекратили поддержку GCN видеокарт серии R9 300 / Fury прямо перед выходом "новой" операционной системы Windows 11, и пусть не смущает вас тот факт, что Windows 11 базируется на старой доброй Windows Vista, как и предыдущие версии системы...

AMD фактически лишили "новую" ОС поддержки целой массы вполне актуальных видеокарт на сегодняшний день, а учитывая что Microsoft очень любить принудительно переводить пользователей со "старого" на "новое", это решение AMD поимело двойной эффект.

Тут даже заговором попахивает с Microsoft, как иначе объяснить практически полное отсутствие драйверов под ноутбучные RX 5000 и RX 6000?

Где драйвера под Linux? Неужели бросив поддержку целой массы видеокарт R9 300 и ниже у AMD не нашлось ресурсов, чтобы поддерживать драйверами мобильные чипы, которые нынче являются полными клонами настольных чипов ради удешевления производства.

Почему у nVidia не возникает проблем с поддержкой драйверами, я специально перепроверил, и у nVidia есть драйвера как под Windows, так и под Linux для ноутбуков.

А если взять настольные решения то даже под Windows 7 драйвера есть для самых новых видеокарт, и оно не удивительно учитывая что Win 7 основана все на той же Windows Vista, как и Win 10 и Win 11, но почему-то только у AMD возникли непонятные проблемы с поддержкой, особенно на фоне значительного увеличения продаж как процессоров, так и видеокарт (не без помощи майнеров)...

Я хоть и предпочитаю видеокарты от AMD, но лучше я буду смотреть на синие экраны в некоторых играх по вине драйвера nVidia чем куплю новую видеокарту от AMD зная как сильно AMD ненавидит своих потребителей в последнее время...

Особенно учитывая неадекватные ценники на видеокарты благодаря майнерам и перекупщикам...

На этом все, благодарю за внимание.