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Предисловие

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Внимание! Статья не является рекламой/антирекламой, показать наглядно последствия конкретных действий без указания конкретных случаев достаточно проблематично.

Как много людей обращает внимание на лицензионные соглашения/правила проектов прежде чем начинать использование? Я видел очень мало таких людей, и постараюсь наглядно показать что бывает если не читать условия.

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Примерно в 2016-2017 году я с друзьями играл в Archeage на официальном сервере от Mail.ru, но вскоре стало ясно что играть без вливания реальных денег просто невозможно в эту игру, и в 2017 году (судя по дате регистрации аккаунта) друг нашел сторонний игровой сервер ArcheRage.

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Друг затащил всех на этот сервер включая меня, правила естественно никто не читал, но поиграли на стороннем сервере не долго и забросили игру даже несмотря на то, что в отличие от официальных серверов для игры не требовались тонны вложений реальных денег.

Никто из друзей так и не вернулся на проект ArcheRage, и уж тем более никто не думал возвращаться на официальные сервера, по сути игра стала пережитком прошлого для нас...

Краткая предыстория

В 2020 году я вспомнил про ArcheRage и решил посмотреть как развился проект за время моего отсутствия, начал заходить понемногу, собирал календарь каждый день, выращивал ресурсы для развития профессий и т.п.

Тратил я на игру около часа времени в день, иногда больше, иногда меньше, обычно игра крутилась на фоне, а я занимался своими делами.

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Со временем я понял что есть ограничения на количество профессий, пару минут расчетов и оказалось что нужно содержать 3-4 персонажа чтобы полностью покрыть все ремесла в игре.

Создал еще двух персонажей и в зависимости от необходимых материалов я использовал каждого персонажа для конкретного набора профессий.

По мере расширения "хозяйства" я начал плеваться от системы постройки домов в игре, тем более мест всем не хватало, а сами места кривые и горбатые не позволяют рационально разместить игрокам постройки.

Еще "масла в угольки" подливали баги с "мертвой зоной" которые исправлялись если далеко убежать от участка и вернуться...

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Налоги на постройки и территории тоже сделаны на "отвали" и в районе ~8 построек налоги могут иметь неадекватные цифры при условии предоплаты за уже установленные постройки, но когда построек более 10 или менее 6 то с налогами все в порядке.

Хотя баги с налогами можно обойти, но вот "держателей" побороть просто невозможно.

Эти три пугала и поляна домов торчат с прошлого года, и таких построек очень много, они никогда не используются и владельцы отказываются их продавать, просто содержат чтобы никому не досталось, и администрации проекта ArcheRage абсолютно все равно на такое положение дел в игре...

Конечно, бывает такое что игроки бросают игру и спустя некоторое время дома идут на снос за неуплату кривых налогов, но тут уже встревают другие игроки называемые "риелторами".

Они просто ищут дома под снос и стараются сразу же забирать места чтобы они не достались другим игрокам, а после выставляют на продажу которая может идти месяцами и дольше.

В итоге обычные игроки не могут занять себе места и развиваться, а сами места уходят либо "состоятельным" игрокам у которых уже давно все есть, либо к "держателям".

Но несмотря на перекупщиков и "держателей" я сумел сконцентрировать все свои дома и пугала в нескольких точках на одной локации, много конечно "золота" было потрачено и времени, но в итоге удалось собрать разбросанные по разным местам пугала в одну зону чтобы было удобно пользоваться.

Но чем больше я имел построек тем больше игра требовала моего времени, я уже прокачал три профессии на максимальный ранг, после чего посчитал и пришел к выводу что еще очень долго качать придется до желаемого уровня...

Сама суть игры построена на том, чтобы максимально выжимать из людей реальные деньги, дополнительно я осознал что само по себе "фермерство" в игре обречено на бесконечные убытки и закрытие если не будет "пушечного мяса" которое будет то самое "золото" покупать/добывать, а в эту игру я играл только ради "фермерства".

Учитывая что интерес к игре начал угасать, я пошел по локациям искать что-нибудь интересное, и забрел в локацию "мираж" где стоят торговцы обменивающие всякие монеты бесполезные, там же я нашел торговца, который продает некоторые костюмы и предметы.

В итоге я приметил себе один костюм стоимостью 3 звезды посещения, за месяц можно получить только одну звезду посещения каждый день отмечаясь в игровом календаре, и у меня как раз накопилось три звезды в инвентаре одного персонажа.

Однако я отложил покупку костюма и пошел смотреть что еще продают в "мираже", и это было моей ошибкой.

Ничего интересного я не нашел, но звезды посещения у меня отобрали без моего спроса и ведома....

Не баг, а особенность!

В "мираже" я заметил коня которого трудно не заметить, и решил посмотреть с какой скоростью он передвигается и за какие монеты его продают.

За коня как оказалось не объявлена стоимость, учитывая скудные характеристики можно было предположить что его реально бесплатно раздают, тем более проект ArcheRage позиционируется как аналог официального только бесплатный и с отзывчивой администрацией, это даже у них на главной странице написано.

Естественно я забрал этого коня, вдруг пригодиться несмотря на свои скудные характеристики, но игра ограбила меня на 3 звезды посещения, просто феноменальное совпадение учитывая что я собирался потратить эти 3 звезды на другой игровой предмет...

По этому поводу я создал тикет и на следующий день проверил, вдруг какой-то локальный баг с моей стороны, но нет, этот конь не имел указанной стоимости даже после полного перезапуска игры и сервера (был перезапуск сервера).

Примечательно что "соседский" конь имеет указанную стоимость в дельфийских звездах, а за коня без стоимости отобрали без моего согласия и ведома очень редкие звезды посещения.

Учитывая что интерес к игре у меня и так уже начал угасать даже без зверского вымогательства доната как на официальных серверах, я решил сделать небольшую проверку администрации ArcheRage и заодно прочитать правила, которые не были прочитаны когда меня в этот проект тащили друзья.

Я обнаружил что абсолютно все пункты правил направлены против игроков.

Правила проекта довольно сомнительны, а пункты правил 18, 19, 22, 23, 26, 28 абсолютно несовместимы с "администрация сервера не вмешивается в игровой процесс", ибо эти пункты подразумевают прямое вмешательство администрации в игровой процесс.

Одних только пунктов запрещающих как либо косо смотреть на администрацию проекта ArcheRage я насчитал ~10 штук, при этом часть из них дублируются непонятно зачем, хотя справедливости ради администрация проекта не особо то и стремиться соблюдать эти правила наказывая игроков.

А в самом конце красным текстом написано, что администрация может делать что угодно с правилами и посылать подальше всех кого только пожелают.

Жаль я не удосужился прочитать эти правила в 2017 году когда друзья тащили меня в этот проект...

Ошибка в игре

Пожалуй перейду к переписке с администрацией проекта ArcheRage по поводу бага с игрой.

Для начала я создал тикет с темой "ошибка" в котором предъявил ошибку в игре, и попросил вернуть то что игра отобрала у меня без моего ведома, прикрепленные скриншоты я уже показал в предыдущем разделе статьи "Не баг, а особенность!".

В итоге меня упрекнули и обвинили что это был мой выбор отдать 3 редкие звезды посещения за предмет который раздавался бесплатно, я начал возмущаться после чего администрация проекта закрыла тикет.

Я создал еще один тикет и с этого момента начал агрессивнее вести "диалог", но они настойчиво продолжали все игнорировать и отмахиваться от меня.

На этом моменте репутация проекта стала хуже в моих глазах, хотя и до этого она была слабовата учитывая что множество других игроков не очень хорошо отзывались об администрации проекта...

Далее я расписал факты по пунктам и нагло отказался соблюдать их правила.

Я вел себя максимально агрессивно чтобы косвенно задеть множество правил и спровоцировать администрацию на блокировку моего аккаунта, но они все проигнорировали что бы я не писал...

Получилась довольно противоречивая ситуация, я уверен что по ту сторону чата понимали все что происходит, но все равно продолжали стоять до конца на своей позиции.

Скорее всего ошибок в игре настолько много что просто не способны каждому возмещать потери по вине игровых ошибок, тем более если уж возместили одному игроку то другие игроки тоже захотят получить возмещение потерь если вдруг узнают про такой факт...

Я конечно не сразу заметил, но это забавно выглядит как сказали о правилах которые якобы несколько раз предоставляли мне, однако в переписке я не нашел ни одной конкретной отсылки на правила проекта.

А еще интересно было бы посмотреть как администрация проекта ArcheRage будет сама себя наказывать согласно 19 пункту правил за то что допустили обман и при этом обвинили самого игрока за то что его обманули...

Мой уход

Прежде чем провоцировать администрацию на блокировку аккаунта я решил все накопленное за время игры раздать другим игрокам, все равно не собираюсь больше тратить время на эту игру.

Это только часть всего что я сбросил другим игрокам (см. окно чата), еще я раздал около десятка домов и пугал, ну и оставшийся хлам в инвентаре.

В итоге осталась целая гора "персональных" вещей которые никуда не сбросить и несколько полностью прокаченных профессий.

Если уж и идти в один конец, то с достоинством, все равно это все мне уже не понадобится...

Заключение

Однажды я поддержал разработчиков игры под названием Crossout, тогда я купил боевой пропуск и после игра начала провоцировать синие экраны, даже в ангаре, даже если кроме игры абсолютно ничего не запущено, даже если полностью сменить железо ПК и служба поддержки не нашла никаких проблем с моей операционной системой...

Самое смешное было в том, что с такой же проблемой к ним уже обращались игроки, но мне сказали что я один единственный особенный с такой проблемой.

После этого случая я стал крайне осторожен с тем, чтобы поддерживать каких-либо разработчиков...

Конечно, в чужой огород со своими правилами не лезут, и я ни в коем случае не отрицаю этого, однако меру знать тоже следует, особенно когда нет никакой возможности уйти из проекта и удалить свой аккаунт.

Если посмотреть на правила того же Genshin Impact, то можно заметить что компания старается максимально оградить себя от лишних забот, на пользователя хоть и накладывается ряд ограничений, но при этом miHoYo не выставляют себя как абсолютного царя которому дозволено абсолютно все что угодно делать с игроками и их данными.

Я хоть и начал играть в Genshin Impact совсем недавно, но уже вижу что miHoYo не брезгует возмещать потери спровоцированные ошибками в игре, в отличие от ArcheRage...

Забавно, но когда я решил попробовать Genshin Impact на меня сразу навалились что это казино и вообще чтобы нормально играть нужно постоянно вкладывать деньги...

Однако пока я не почувствовал никакой необходимости забрасывать деньги в игру, а еще понял что мне неплохо повезло в самом начале игры, тут же и дата есть когда я начал играть фактически (сервер европа).

Но про Genshin Impact пожалуй следует отдельный полноценный обзор делать, ибо действительно есть что обозревать в этой игре, но пока делать такой обзор рановато будет.

Так или иначе Genshin Impact предусматривает возможность вложения реальных денег для ускорения игрового прогресса, однако администрация проекта ArcheRage делает это через возню с криптовалютами (альтернативный вариант ничем не проще возни с криптовалютами).

А учитывая количество заблокированных аккаунтов относительно общего числа я не удивлен наличию "держателей" в проекте ArcheRage, а в наличии багов позволяющих клонировать предметы пачками я даже не сомневаюсь учитывая огромные пачки некоторых ценных предметов за бесценок на аукционе игры...

И все же, несмотря на то что я отказался соблюдать правила проекта, администрация ArcheRage не заблокировала мой аккаунт, будет удивительно если не заблокируют даже после этой статьи.

Конечно, я не вижу ничего плохого в попытке оградить проект от стороннего влияния за счет жестких и порой глупых правил, но когда начинают сидеть сложа руки зарабатывая на фанатах, это вызывает некоторые вопросы, особенно когда насильно удерживают аккаунты игроков и не позволяют удалить свой аккаунт тем самым отказаться от правил проекта...

Я рекомендую все же заглядывать в лицензионные соглашения и правила проектов если вы этого не делали ранее, порой можно много интересного там обнаружить.

Однако "правила" далеко не всегда отражают "сущность" создателей, и ArcheRage отличный тому пример, я не стану отговаривать кого-либо от этого проекта, безусловно создатели ArcheRage сделали игру действительно бесплатной особенно учитывая что корейцы создавали игру чтобы максимально выжимать из игроков деньги.

Но к сожалению создатели проекта ArcheRage оказались не такими уж и ветеранами раз не смогли сразу решить проблему с отсутствующей стоимостью предмета выставленного на продажу и компенсировать единичному игроку потери из-за ошибки в игре.

Напомню, утерянные 3 звезды посещения по вине ошибки в игре можно получить только если каждый день входить в игру на протяжении трёх месяцев...

И такое к сожалению происходит все чаще со временем просто потому что никто не читает соглашения и при этом умудряются еще поддерживать финансово подобные проекты, где игрок абсолютно всегда и во всем виноват согласно правилам которые не были прочитаны...

Мне без разницы кто и во что предпочитает играть/вкладывать деньги, чужое считать себя не уважать, однако стоит иногда интересоваться что именно мы взращиваем за свои же ресурсы.

На этом все, благодарю за внимание, пишите в комментарии если вас интересует обзор игры Genshin Impact.