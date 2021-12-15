За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Поблема, ремонт и обзор

реклама

Клавиатуру мне отдали неисправной, она лежала некоторое время (я уже не помню сколько), и наконец было решено взяться за её ремонт просто чтобы не занимала пространство бесполезно.

Естественно клавиатура даже не определялась при подключении к ПК, и я сразу перешел к скруткам на проводе.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

За что я и не люблю ПВХ изоленту, все провода теперь в "соплях" что невозможно отчистить без применения "химии" которая стоит денег между прочим...

Далее я приступил к разборке.

реклама

При первой же проверке я нашел обрыв "земли", очевидно что клавиатура не будет работать с оборванным проводом, а учитывая ПВХ изоленту и ее последствия в самом начале то сразу можно откусывать кусок на мусор, а остальное распустить на жилки для пайки.

В итоге клавиатура полностью разобрана.

В качестве контроллера обычная китайская "капля", плата максимально скудна на компоненты.

Так как мне нужен провод, я решил поискать донора, и в качестве донора выступила клавиатура Labtec Y-BM62 (SY614UK), разницу в начинке между игровой Marvo K201 можете оценить сами.

реклама

Эту клавиатуру я решил распустить на запчасти лишь из-за безумной раскладки крайне неудобной, ну а еще резина дубовая, пользоваться ей неудобно и сложно.

Новый провод уложен, припаян, флюс конечно же не смываю ибо незачем в данном месте, провода перегрел, но не страшно.

Изначально я не собирал полностью и проверил клавиатуру на работоспособность, и она оказалась исправна, значит двигаемся дальше.

Точно, совсем забыл показать мембрану, она тоже дешевая и без проблем расслаивается.

реклама

Использовать клавиатуру в таком состоянии я не хочу, потому буду отмывать.

Во время снятия клавиш я обнаружил одну сломанную, видимо пытались снимать с внешней стороны такие защелки и закономерно что-то пошло не так.

Далеко не любую клавиатуру можно разобрать без ущерба с внешней стороны, если кнопки не сковыриваются ножницами без труда, значит не нужно их ковырять прилагая силу, я уже пробовал подковырнуть кнопки с внешней стороны, и с адекватным уровнем силы они не снимались.

Вооружившись зубной щеткой я принялся чистить корпус время от времени добавляя моющее средство для мытья посуды, к сожалению я не знаю что там за средство было в бутылке с дозатором да и некоторые посчитают рекламой...

Клавиши чистил в том же моющем средстве изрядно перемешивая и промывая чистой водой.

После сушки и сборки вид у клавиатуры стал гораздо более приятный чем был ранее, хотя злополучная ПВХ изолента даже в зоне индикаторов оставила свои "сопли" с которыми я буду бороться уже за кадром...

Далее сборка и занудное раскладывание резинок по своим местам.

Маркировка символов выполнена на удивление качественно, по крайней мере маркировка красных клавиш, они явно протерты, но надписи на месте.

Проверка в деле

Данную статью я полностью написал с помощью отремонтированной клавиатуры, неудобства доставляла только нестандартная раскладка кнопок Insert, Delete и остальных в этой зоне, а PrintScreen унесенный в стратосферу это вообще жестоко со стороны производителя (чтобы они сами такой клавиатурой пользовались), без использования второй руки просто невозможно прожать комбинацию Alt+PrtSc, это самое печальное в данной клавиатуре.

Если извращения с переносом PrtSc несут фатальный характер для удобства использования клавиатурой, то к остальным изменениям привыкнуть можно, я встречал гораздо более плохие извращения производителей с раскладкой.

Хотя я еще и не привык в полной мере к данной клавиатуре, но играть можно спокойно, так что она не зря называется "игровой", несмотря на необходимые 48-55гр веса для нажатия, дальнейший ход клавиш происходит без труда до срабатывания, резина в клавиатуре неплохая.

Заключение

К сожалению или к счастью Marvo K201 уже исчезла из продажи, но по стоимости она была в разы дороже моей основной клавиатуры от Sven что я обычно использую, и K201 как минимум не хуже в разы более дешевой Sven KB-S305, но перенесенная клавиша PrtSc может поставить крест на дальнейшем использовании клавиатуры от Marvo.

Если с извращенным расположением Insert и Delete можно смирится и привыкнуть, то к невозможности использовать комбинацию Alt+PrtSc привыкнуть невозможно.

Я желаю разработчикам извращенных раскладок клавиатур самим начать пользоваться своими же извращениями, особенно когда подставляют кнопку POWER туда, где по стандарту всегда находилась PrtSc, хорошо что Marvo не догадались до такого злорадства над покупателем...

В целом я не знаю что еще сказать, вполне вероятно я вернусь обратно на дешевую Sven.

На этом все, благодарю за внимание.