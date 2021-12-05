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Предисловие

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Пилить толстую древесину ручной ножовкой довольно сложное занятие, а покупать действительно полноценную и качественную цепную пилу может быть невозможно с финансовой точки зрения, да и целесообразность такой дорогой покупки может быть сомнительна.

Мне пила нужна для разового использования, я не собираюсь лес валить, а потому покупать дорогую цепную пилу смысла нет, ведь она будет 99% времени просто занимать место в сарае и требовать обслуживание.

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Покупать дешевую цепную пилу тоже не имею никакого желания учитывая что можно даже на пластиковые втулки нарваться в некоторых экземплярах, а покупать пилу на бензине тем более не вариант.

В итоге я обратил внимание на переходники для болгарки, и это оказался в моем случае лучший выбор как по стоимости, так и по практичности, ведь болгарка (УШМ) с регулировкой оборотов у меня уже есть.

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Но следует понимать что это всего лишь насадка, и без хорошей болгарки с регулировкой скорости вращения эта насадка может представлять серьезную опасность!

А еще следует понимать что подобный инструмент в принципе представляет серьезную опасность в руках неопытного человека, даже если это была бы полноценная цепная пила со всеми "защитами"!

Я не могу рекомендовать данный товар к покупке, потому оставлю только ссылку на магазин в котором покупал переходник, кому действительно нужно и понимает что собирается делать без проблем найдет искомое без моей помощи в данном случае:

( yxtools.aliexpress.ru/store/all-wholesale-products/3667018.html )

Распаковка и обзор

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Саму посылку я распаковал за кадром, но это сути не меняет, на коробке написано KAWASAKI и что это профессиональная пила, интересно было бы посмотреть на профессионала который пользуется этим безымянным инструментом...

Весь комплект на месте, ни больше ни меньше, ровно то что заказано.

Самая важная конструктивная деталь судя по всему отлита из силумина, причем местами можно заметить некоторые огрехи литья.

Пластиковый кожух с подвохом, но об этом позже.

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Защитный кожух из "фольги" и спокойно деформировался при транспортировке, правился двумя пальцами в исходное состояние...

Ручка в плане надежности выглядит ничем не лучше основы из силумина.

В цепях я не разбираюсь, но запакована качественно, внутри и соринки нет.

Единственная действительно надежная вещь из всего набора это шина, самая тяжелая деталь из всего набора, имеет некоторые повреждения, но ничего страшного, звезда похоже в солидоле.

Это единственная деталь к которой у меня не возникло подозрений в плане надежности.

Инструкция на китайском языке, но по иллюстрациям собрать легко, главное без фанатизма.

Баночку я решил доработать, добавил силиконовый герметик в качестве уплотнителя, заводское отверстие масленки у меня сразу вызвало подозрения, и они подтвердились в процессе работы пилы.

Далее я решил сделать примерку и собрать без болгарки, чтобы освоится с конструкцией и понять чего ожидать от нее в случае чего.

В процессе сборки меня очень смущала ручка, которая не держалась нормально на корпусе, я попытался зафиксировать герметиком ради эксперимента, но ручка все равно ходит ходуном, тут нужно контр шайбу скорее всего добавлять, крайне ненадежный узел в общем.

Далее я уже взял свою болгарку Bosch GWS 750S, она способна регулировать обороты и это важно.

За прокладкой следует следить, ведь на ней держится вся пила, в первый раз она оказалась слишком утоплена...

Потом начались приключения с винтом подтяжки, он слишком короткий и практически на грани оказался.

Кое-как все собралось, пластиковый кожух давит на шпиндель болгарки...

Немного проверил на холостом ходу, и перешел к испытанию.

В работе

Первым делом я взял кусок старого столба электролиний, просмоленное такое жесткое бревнышко.

На фото может и не видно, но масленка не справляется со своей работой, заводское отверстие слишком мало и шина с цепью сухая.

Естественно приходилось делать натяжку цепи с помощью винта, тут без фанатизма тоже следует подходить.

Вот настолько прочный щиток:

После я решил доработать масленку чтобы не сжечь цепь и шину, но моей ошибкой было делать данную процедуру острым кончиком ножниц, пластик оказался слишком податливым...

Но теперь на шине и цепи явно есть немного масла после работы, а значит теперь масленка выполняет свою задачу, хотя отверстие лучше было делать чуть меньше, ибо теперь может быть небольшой перерасход масла.

При хранении естественно масленку нужно опорожнять, иначе будет небольшая лужица масла через несколько часов.

Заключение

Пила выполняет свои задачи, для разового использования меня она более чем устраивает, но у меня есть ряд претензий к безопасности в использовании подобной чудо техники.

1) Корпус с сомнительной прочностью

2) Ручка которая закреплена лишь одним винтом в самом слабом её месте, она при этом как сопля елозит в стороны и с этим невозможно ничего сделать без доработки.

3) Пластиковый кожух требует доработки, непонятно как долго он будет держать трение.

4) Железный щиток на уровне фольги, он даже от стружки толком не защищает.

5) На полной скорости 125-той болгарки вероятнее всего что-то пойдет не так, и в лучшем случае переходник познает отвал без ущерба для окружающих, рекомендую забыть про данный переходник если нет болгарки с регулируемой скоростью.

Действительно не вызывает вопросов только шина.

Ручку однозначно менять на что-то более адекватное и металлическое, ибо стандартная ручка не внушает доверия, как и корпус.

Еще стружка, она активно летит, и очень спокойно заклинивает кнопку включения болгарки, так что это еще один пункт в безопасность использования данного устройства.

Лично для меня не проблема одной рукой удержать 750 Вт болгарку под нагрузкой вместе с данной насадкой в случае отвала ручки, моих сил достаточно чтобы "задушить" болгарки на 1.7 кВт, однако как быть в случае если корпус насадки словит отвал?

Если отвал ручки можно контролировать, то отвал самого корпуса переходника может доставить проблем, скорее всего ничего страшного не произойдет, но приятного будет мало.

Учитывая что данный инструмент "PROFESSIONAL", то боюсь поинтересоваться у профессионалов которые подобным инструментом пользуются, все ли конечности на месте и в здравии...

Я не могу представить себе профессионала который действительно будет такое использовать.

Однако не стоит забывать и о плюсах данной насадки:

1) Небольшая стоимость.

2) Достаточно болгарки на 750 Вт чтобы неторопливо распилить бревно или дерево.

3) Идеально для редкого применения несколько раз в месяц или реже, не требует особого обслуживания и занимает мало места при хранении.

Меня в принципе устраивают минусы и плюсы данного переходника, у меня есть руки и голова, и я прекрасно понимаю что следует доработать в первую очередь для безопасного использования.

Но я не могу рекомендовать к покупке данный переходник, да, я сделал обзор, но это не значит что рекомендую покупать то что обозрел, и думаю вполне очевидно почему если прочитать данный обзор, а не просто пролистать по-быстрому.

Если прямо очень уж нужно спилить дерево на участке, а в руках вы не держали даже болгарку на ~1.7 кВт и тем более не работали с ней уверенно, лучше заплатите людям которые занимаются "рубкой" деревьев и не испытывайте свою удачу с подобными насадками.

А всем остальным надеюсь мой обзор оказался полезен или хотя бы интересен, и да, если собираетесь покупать полноценную цепную пилу то имейте в виду, адекватные варианты начинаются хорошо если от 200$, а то и дороже, все что дешевле наверняка будет с "компромиссами" разной степени "тяжести".

На этом все, благодарю за внимание.