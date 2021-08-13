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IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка

Однажды была обнаружена необычайно дешевая IP-Камера и я решил её купить, странно было бы ожидать от неё много, но она работает...
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Предисловие

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Однажды в одном интернет магазине я обнаружил IP-камеру, все бы ничего, но стоила она на момент покупки всего ~10$, хотя со временем цена поднялась на ~6$.

Естественно я не ждал выдающихся результатов за такие деньги, особенно учитывая характеристики, которые на разных интернет ресурсах различаются...

Longse LS-IP100/40
Разрешение: 1 Мп (1280x720). **Частота кадров: 25 FPS (PAL).
*Подсветка: ИК, до ~3 метров. Сжатие видео: MJPEG, H264.
Тип подключения: RJ45 (Ethernet, T568B). Макс. битрейт H264: 2 MB/s
Питание: DC 12V, ~6x3 мм. Макс. битрейт MJPEG: 16 MB/s
Матрица (заявлено): CMOS 1/4" Протоколы: ONVIF 2.4, HIK, XM
Применение (заявлено): Уличная камера. Фокусное расстояние (заявлено): 3.6 мм.
Прочее: HDCP, HTTP/S, RTSP, DDNS, FTP, SMTP, P2P, Cloud (google, dropbox), NTP.
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* - Видимость до ~3 метров на открытом пространстве без посторонних источников света в ночное время.

** - Возможен вариант камеры NTSC 30 FPS, из веб-интерфейса при сжатии MJPEG можно выбрать до 15 FPS, ONVIF Device Manager позволяет установить 25 FPS при MJPEG сжатии.

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К сожалению на официальном сайте longse я не нашел обозреваемую камеру, возможно плохо искал (поиск в каталоге продуктов неисправен на сайте), либо это подделка под брендом longse, так или иначе камера у меня в руках.

Обзор и настройки

Комплектация обычная, коробка, сама камера, крепеж, колпачок водостойкий (с силиконовыми уплотнителями) для защиты от влаги RJ45 соединения, диск и инструкция.

Помимо RJ45 и DC12V есть еще непонятная кнопка которой нет в инструкции, вероятно она служит для сброса настроек.

Инструкция на одном листе, там же и характеристики указаны, дешево и сердито.

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Корпус конечно же пластиковый, есть этикетка с текстом посредственного качества печати, конструкция позволяет вращать камеру в любое направление, правда провод может застревать и это немного напрягает во время установки.

Светодиодная ИК подсветка реализована далеко не лучшим образом, и это сказалось при использовании камеры.

Камеру можно очень легко раскрыть руками перед установкой, естественно после установки её так же легко можно разобрать без инструментов, в общем не следует её располагать в зоне легкого доступа.

В самой камере снаружи больше ничего интересного нет, просто прикреплю возможности веб-интерфейса камеры, настройки не заводские, уже настроено мною как по моему мнению лучше.

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Пожалуй тут оставлю без комментариев, я постарался все поместить в минимальный объем скриншотов.

Разборка

Разобрать камеру легче чем сорвать крышку консервной банки, в общем я не впечатлён, но удивлен.

Два винтика и подсветка снята, а под пористым уплотнителем обнаружилась надпись "3.6mm IR 2MP", типичный китайский модуль.

Далее нас ждет железная рамка на которой крепилась подсветка, все можно снять без особого труда имея адекватные длинногубцы и отвертку.

Из примечательного можно заметить капельки краски (пломбы), но кого они волнуют сейчас?

Добравшись до платы можно заметить великий "LAN GUARD" который защитит... ладно, в качестве развязки установлен конкретный TMSEMI TMS1102NL, SPI флешка MXIC MX25L12835F размером 128 Мбит, Ethernet трансивер IC+ IP101GRI (802.3/802.3u, 10/100 MBit/s), основной SOC в лице HISILICON HI3518 ERBCV200 (ARM926@540 MHz, 32 KB I-cache, 32 KB D-cache, 64 MB DDR2).

С лицевой стороны платы расположился драйвер управления ИК фильтром AE6208 и SMD мелочёвка с маркировкой платы 3518EV200-0V9732-V1.0.

Еще можно заметить непонятную кнопочку, разъем для микрофона (по идее можно подключить и будет камера со звуком), не распаянное USB гнездо.

Объектив и работа подсветки в темноте (чтобы не возвращаться больше в этому моменту).

Тестирование

Первый скриншот с видеозаписи в кодеке H264, второй и третий в MJPEG, очевидно статическая картинка приятнее выглядит в H264 кодеке, но в целом разницы значительной нет за исключением артефактов сжатия JPG при соответствующем кодеке.

Расстояние до тестовой миры ~140 сантиметров, размер миры 40x24 сантиметра.

В движении при комнатном освещении сенсор "мажет", H264 CBR, H264 VBR и MJPEG.

Далее я не буду использовать MJPEG т.к. смысла в этом нет, а размеры файла слишком большие, да и совместимость с DVR/HVR плохая в данном режиме.

Перейдем к улице, так как битрейт выше 2 Мбит камера не использует, можно увеличить качество видео снизив FPS.

10 FPS и 25 FPS, можно заметить что в затемненных участках детализация выше при 10 FPS чем при 25 FPS, кора дерева более детализирована, и древесный узор доски справа в кадре лучше при 10 FPS.

Впрочем, ничего удивительного, если нельзя увеличить битрейт, можно снизить FPS, таким образом на один кадр больше данных, следовательно, выше качество.

При хорошем освещении сенсор не размазывает, но при плохом освещении сенсор сильно шумит что даже H264 не способен скрыть уровень шума, а в ночное время на открытом пространстве все так же размазывает как при посредственном освещении.

И напоследок насколько далеко камера способна увидеть без внешнего освещения, результат оказался неприятный, всего ~3 метра видимости на открытом пространстве.

А еще можно заметить ореол отражающийся в сенсор от ИК подсветки, отражается он от края корпуса на который светодиоды светят т.к. слишком близко к центру распаяны.

Итоги

Я считаю что за ~10$ камера более чем отличная, чтобы купить и побаловаться с ней перед покупкой нормальных камер, на улице она бесполезна в ночное время, а в помещении основную часть времени будет посредственный уровень освещения для камеры.

Учитывая наличие свободного гнезда под микрофон и наличие настроек микрофона в настройках камеры, скорее всего выйдет сделать "апгрейд" и получить в итоге камеру с записью звука.

Не распаянное USB гнездо вероятно нужно если плату решат использовать в качестве веб камеры, процессор имеет функции USB 2.0, но для такого скорее всего нужна будет другая прошивка, сомневаюсь что выйдет просто подключить и получить веб камеру из IP-камеры.

Я бы не стал покупать данную камеру дороже ~15$, ибо за эти деньги у китайцев уже начинаются намного лучше варианты в целом.

На этом все, благодарю за внимание.

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обзор тест электроника soc дешевые товары hisilicon камера ip-камера longse onvif
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