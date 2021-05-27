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Предисловие и условия

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Данная статья "долгострой" и её создание затянулось по времени, это стало следствием того что я не могу продолжить сравнение ввиду изменившихся условий в основной операционной системе и параметрах работы.

Я собирался еще провести сравнение задержек и FPS в играх, но неправильное начало подобного сравнения продиктовало свои условия, нельзя просто так взять, и сделать серьезное сравнение используя основную операционную систему в качестве основы для одной из сторон.

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Так как часть результатов уже собрана и вполне имеет вес, было решено закончить то что уже собрано, а то что я планировал, но не реализовал, при возможности сделать отдельно и более качественно, как минимум не повторять глупую ошибку и установить две отдельные операционные системы специально для тестов.

У меня всего один NVMe SSD, и он уже занят Windows 7, потому для Windows 10 остался HDD от Toshiba с линейными скоростями в начале объема около 180-200 МБ/с, т.к. накопители разные, я постараюсь не затрагивать при сравнении моменты зависящие от скоростей подсистемы хранения информации.

Операционные системы Windows 7 x64 Максимальная SP1

Windows 10 x64 Pro 2002 (Compact by Flibustier) ЦП-ОЗУ Ryzen 5 1600 AF @ 3.7 GHz Samsung M378A1G43TB1-CTD 2x8 GB (16 GB), 3400 MHz CL18 CR1 Видеокарта и версии драйверов MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8 GB 461.92-desktop-win8-win7-64bit-international-whql

461.92-desktop-win10-64bit-international-whql

Загрузка и установка Windows 10

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На официальном сайте первым делом меня встречают предупреждением о возможных проблемах при обновлении, лучшего начала и представить сложно...

А еще Microsoft принудительно заставляет скачивать "средство создания носителя" в виде ".exe" файла, ISO образ Windows 10 невозможно скачать из под Windows, хитрость со сменой useragent не помогает, Microsoft принудительно направляет на средство в виде ".exe" файла, потому пришлось развернуть виртуальную машину с Linux, чтобы заставить Microsoft отдать ISO образ (".exe" не работает просто так в среде Linux-дистрибьютивов потому Microsoft вынуждены предоставить образ).

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Утилита которой Microsoft предлагает выкачивать эти 5.5 ГБ не показывает подробной информации (даже версию сборки), если у человека интернет недостаточно быстрый, выкачивание в слепую может начать раздражать, особенно если в итоге случаются ошибки (беспроводной LTE интернет) или нужно сделать что-то иначе.

После закрытия весь мусор (даже в скрытых папках) остается на своих местах где подложила утилита...

Однако это все мелочи по сравнению со страхом Microsoft перед своей же Windows 7, они заставляют вводить ключ продукта прямо на сайте...

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Оно и не удивительно что Microsoft всеми возможными способами желает "закопать" Windows 7, ведь в корне Windows 10 особо ничем и не отличается от Windows 7, нет той разницы, что была между XP и Vista.

Говоря про закапывание Windows 7, попробуйте найти доступный для загрузки KB2990941 на сайте Microsoft, это обновление нужно для поддержки NVMe в Windows 7, его в скором времени после публикации убрали из доступа чтобы искусственно стимулировать переход на Windows 10.

Я уже не говорю про охапку "обновлений" что преднамеренно вносят проблемы в Windows 7 начиная от "безобидных" баннеров, которые назойливо напоминают что Windows 7 нужно убирать, и заканчивая отозванными "обновлениями" т.к. слишком переборщили...

Если кто-то верит в безопасность Windows 10, то стоит вспомнить про те самые обновления безопасности которые как выходили, так и продолжают выходить бесконечно, раскрывая все новые и старые "дыры", если вас серьезно захотят "взломать", никакая Windows 10 не убережет от этого, даже наоборот — поможет.

Но статья не про "грязные" методы продвижения Windows 10, я уже неоднократно пытался перейти на Windows 10 на основной системе, но это всегда вызывало множество сложностей и проблем, даже ноутбук с лицензионной Windows 10 (i7 4/8, 240гб ссд, 16 гб озу) иногда демонстрирует проблемы от обновления к обновлению, особенно весело с синими экранами, что пропадают так же внезапно, как и появляются.

В итоге я решил максимально избавить себя от лишних мучений с официальным образом и выбрал сборку которую мне посоветовали, заодно будет приличная фора в пользу Windows 10, в качестве системы будет участвовать компактная сборка от Flibustier.

Очевидно сборщик постарался знатно над сборкой, можно перед установкой настроить некоторые вещи, в том числе убрать "защитник" чтобы лишний раз не ломал ничего без разрешения.

Я пожертвовал вторым клоном Windows 7, чтобы установить Windows 10, однако великий загрузчик разработанный "профессионалами" решил поместить загрузочные записи на первом жестком диске ("Диск 0") в разделе первого клона Windows 7.

Что еще примечательно, так это наглое поведение загрузчика Windows 10, всего 5 секунд времени и происходит загрузка Windows 10...

Впрочем, если отойти от ПК после нажатия на кнопку включения, то система будет загружена быстрее чем с интервалом например в 10 секунд, но так ли эта разница ощутима когда никого нет за ПК...

Сравнение

Т.к. я не переустанавливаю заново Windows 7, мне не нужно в пределах данной статьи думать о драйверах, просто все необходимые драйвера я один раз устанавливаю и забываю про них навсегда (кроме драйвера на видеокарту)

Тем не менее Windows 10 по различным причинам имеет больший набор встроенных драйверов чем Windows 7, это безусловно преимущество для людей которым без разницы, лишь бы работало как-то.

Хотя я предпочитаю официальные драйвера от производителей для каждого конкретного компонента системы, и меня не всегда устраивает то, что предлагает Microsoft в виде драйверов, даже в аспекте установки драйверов сборка мне подходит больше оригинального образа.

Работа без видеодрайвера

Бывает такое, что от видеокарты не требуется 3D ускорение, просто нужна рабочая операционная система с минимальным количеством "лишнего", и с этим у Windows 10 есть некоторые проблемы, хотя и Windows 7 преподнесла сюрприз.

Сюрприз от "семерки" выражен в снижении частоты рендера когда нет движения курсора мыши либо захвата экрана, иначе говоря режим энергосбережения своеобразный, если нет активности то вместо 60 FPS рендерит 30 FPS, но заметить это можно далеко не всегда т.к. при активности рендер рабочего стола возвращается к 60 FPS.

Коротко одним видео про разницу между Windows 7 и Windows 10 без драйвера на видеокарту, очевидно серьезное преимущество за Windows 7, запись видео с экрана 2560x1440 60FPS, скорость 0.5x:

Ближе к концу попала в сравнение игра Cube World, использовался растеризатор Google SwiftShader для Windows 7 и встроенный в Windows 10 растеризатор от Microsoft, так вот, это видео не передает огромную задержку ввода при использовании растеризатора от Microsoft, она настолько огромна, что счет можно секундами вести...

А еще растеризатор от Microsoft не использует все ресурсы процессора, в отличие от адекватного стороннего растеризатора.

Важные мелочи

Первое, что меня очень раздражает, это нижняя панель подробной информации, какой "гений" решил её передвинуть в правый край проводника?

Это безумно неудобно, мало того обрезает текст если сократить размер панели по ширине, так еще невозможно её перенести обратно вниз, как было в Windows 7, а если растянуть по ширине то она занимает огромное полезное пространство основного окна и начинает создавать много пустого места в нижней части.

Даже несмотря на мои старания подобрать ширину панели подробной информации в Windows 10, некоторые параметры подверглись обрезке, когда на Windows 7 все нормально...

Второй момент скорее в пользу Windows 10, хотя и не настолько важно как с панелью подробной информации.

Окно копирования Windows 10 предоставляет график скорости, чего нет у Windows 7, однако, чтобы увидеть путь, нужно наводить мышку для получения всплывающего уведомления, это тратит некоторое количество времени, чтобы определить в каком окне из какого места происходит операция...

С одной стороны окошко стало лучше, но с другой стороны спрятали путь с которым происходит действие, при наличии множества окошек это вызывает ощутимые сложности с определением происходящего в данный момент.

А еще проводник Windows 10 указывает только оставшийся объем работы, когда проводник Windows 7 указывает еще и полный объем работы.

Еще могу предъявить к интерфейсу Windows 10 излишнюю запутанность, например, чтобы изменить параметры частоты монитора, необходимо идти в параметры дисплея (пкм по рабочему столу), потом в дополнительные параметры, и только после этого можно попасть в "свойства" экрана, где настройки герцовки монитора.

В случае Windows 7 свойства монитора вызвать можно буквально в 3 клика, доступ к тому же окну через интерфейсы Windows 10 требует 4 клика мышью, а еще Windows 10 постоянно включает масштабирование, и это я замечаю на разных системах включая ноутбуки, мне постоянно приходится вручную выставлять 100% вместо 125%.

Хотя вспомнил про еще одну вещь не в пользу Windows 10, которую я использую и она экономит мне массу времени, особенно на ПК с медленными IDE накопителями...

Это доступ к утилите тестирования ОЗУ на кнопку F7 перед стартом системы:

Запретил запускать диагностику памяти перед загрузкой системы скорее всего тот же "гений", который передвинул панель подробной информации о файле в боковое расположение...

Единственный путь для запуска теста памяти в Windows 10 это из самой операционной системы, если её невозможно запустить из-за проблем с "железом", то и тестировать память нечем по факту, и это крайне неприятный минус в копилку Windows 10.

Итоги

Статья получилась значительно короче предполагаемого объёма, что я планировал реализовать, и главная причина в неправильном начале процесса.

Если бы это был небольшой материал, который не зависит от состояния операционной системы, то все отлично, но у меня материал зависит от состояния ОС, и со временем изменения неизбежны если одна из систем используется в качестве основной.

В итоге я решил не создавать "грязные" сравнения во время которых могут меняться условия, и остановился на том, что не может сильно зависеть от состояния систем.

Работа без драйвера видеокарты: Я уверен некоторые упрекнут меня в том что я вообще сделал такое сравнение.

Однако если подготовить операционную систему (сделать сборку свою), и сразу же после установки начать использовать систему, то Windows 7 безусловно позволит это сделать даже без установки драйвера на видеокарту.

В браузере все прекрасно работает (а это очень важно), простые игры со встроенным растеризатором запускаются и работают без проблем, окна перемещаются так же как и с драйверами на видеокарту, т.е. без проблем.

По сути любой софт отлично работает и без драйвера на видеокарту, за исключением конечно софта который завязан на видеокарте, например для 3D моделирования, но как показывает практика, я быстрее игры запускаю чем подобный софт, хотя опять же, я не говорю за всех...

Проводник и интерфейс: Опять же можно сказать что дело вкуса, однако боковая панель подробностей ну никак не вписывается в интерфейс, её невозможно настроить адекватно, она либо занимает мало места и скрывает важную информацию, либо занимает очень много места, но показывает важную информацию.

Я не понимаю почему нельзя было оставить на месте данную деталь интерфейса, похоже у кого-то горели планы и он решил ради видимости работы перенести нижнюю панель в бок, и неважно что в таком расположении панель крайне отвратительна в использовании...

Но самое печальное в том, что это никак не улучшается с самого выхода Windows 10.

Окно действий над файлами вроде как лучше сделали, но в то же время хуже, появился полезный график скорости, но исчез общий объем задачи, скрылись пути откуда и куда всё летит, просто куча пустого места основная масса которого теперь занята графиком скорости.

Можно конечно еще вспомнить кучу обверток над той же панелью управления и окнами с системными параметрами, пытаются все в "плитки" перенести, но как-то всё не выходит сделать адекватно, например, чтобы попасть в свойства монитора (изменить герцовку) нужно проделать больше действий, чем на Windows 7.

Единственное, что мне действительно нравится из интерфейса в Windows 10, это диспетчер задач, он действительно лучше, чем диспетчер из Windows 7, хотя и тот, и другой свои задачи выполняют.

Прочее: Особенное место следи глупостей Microsoft занимает тест ОЗУ на ошибки, который никак не запустить до загрузки операционной системы, естественно нужно войти в учетную запись сначала если там заблокировано и т.п...

По сути Microsoft убрали один из важнейших базовых инструментов, вернее запретили его использовать когда в нем действительно есть необходимость (ОС не загружается или нет возможности войти, а проверить память нужно).

Можно конечно оправдания искать, мол, закачай на флешку тестмем и тестируй сколько влезет, только есть одно "но", чтобы сделать флешку нужна рабочая система...

Даже при разгоне на скорую руку загнать тест памяти гораздо быстрее через диспетчер загрузки Windows 7, чем через флешку, особенно если старый ПК под разгон пустил, в случае Windows 10 нужно будет грузить операционную систему с IDE накопителя, и только после этого запускать проверку памяти которая запускается только с перезагрузкой...

По сути тест памяти в Windows 10 утратил какой-либо смысл, ибо если система способна загрузится, то всегда есть сторонние тесты памяти которым не нужна перезагрузка для старта, а если система неработоспособна, то есть тесты памяти работающие с флешки, правда для создания такой флешки нужна рабочая система.

Еще не осветил проблему с .NET Framework, особенно острая эта проблема на ПК с ограниченным доступом к интернету либо без интернета, а софт требует тот самый "фреймворк", и когда пытаешься установить его из локального инсталлятора, Windows 10 начинает его пытаться выкачивать из интернета через свой центр обновлений, в итоге замкнутый круг...

Данная проблема с "фреймворком" неплохо меня напрягла в свое время, приходилось с другого ПК гуглить в интернете как решить этот замкнутый круг "костылями", но в сборке судя по всему данная проблема решается перед установкой системы.

Такое чувство, что Microsoft заняты только попытками монетизации своих продуктов, а остальное "и так сойдет!".

Особенно если учесть чуть ли не еженедельный выход статей про новые проблемы прилетающие с обновлениями Windows 10.

Хотя я и не закончил статью полностью т.к. изначально неправильно подошел к делу и результаты могли быть с серьезными отклонениями (в том числе из-за изменений в разгоне), но до сих пор у меня не появилось желания перейти на Windows 10, шёл 2021 год...

Я не использую софт, который писали специально чтобы не запускался на Windows 7, либо есть адекватные аналоги работающие без специфических "костылей" присутствующих только в Windows 10, либо лично мне не интересен настолько, что не вижу смысла делать перезагрузку в Windows 10 ради такого софта, например Forza Horizon от Microsoft, кто бы сомневался, эту игру не на любой Win10 разрешают запускать...

На этом всё, благодарю за внимание.