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Начало

Внимание! В статье описываются потенциально опасные методы модификации для модифицируемых вещей, подобные действия могут привести к порче или непредвиденным последствиям.

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Не так давно я купил видеокарту MSI GeForce GTX 1070 Aero, карточка работает тихо и без проблем, но меня смущает вопрос с перекрытыми корпусом воздушными каналами у видеокарты, меня просто напрягает что видеокарта не вызывает никакого дискомфорта в плане шума, но при этом заметная часть воздуховода просто перекрыта...

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Я понимаю что можно улучшить температурный режим для самой видеокарты отрезав кусок корпуса, именно это и не дает мне покоя, практически любой корпус для ПК имеет перегородки которые перекрывают воздушные каналы видеокартам.

У меня тут несколько видеокарт есть подходящих чтобы наглядно показать различия в воздуховодах, если присмотреться то можно заметить, что у старых видеокарт воздуховода толком и нет, решето частое, а толщина ребер внушительная.

Palit GTS 250 Palit HD 4870 Sonic Dual Edition Palit GTX 570 Sonic Platinum ASUS HD 7870 DirectCU II TOP Sapphire Radeon RX 560 Pulse Sapphire Radeon R9 390X Nitro

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У более современных видеокарт дела лучше, но решето все равно частое, это не есть хорошо, только R9 390X от Sapphire имеет грамотную реализацию воздуховода с редким решетом для минимизации сопротивления воздушному потоку.

И естественно у многих есть одно общее, это площадь металла в месте, где у корпусов проходит перегородка, это крайне печально учитывая что некоторые производители корпусов делали перегородку воздухопроницаемой за счет отверстий.

Вот несколько более свежих примеров сомнительной реализации воздуховодов для отвода нагретого воздуха:

AMD Radeon RX 5700XT AMD Radeon Vega 64 Nvidia GTX 1080Ti

RX5700 XT - Убрать каждое второе ребро и воздух будет значительно проще протолкнуть через решетку (1/3 пространства освобождается), а если убрать 2 ребра из 3 то вовсе воздушному потоку будет минимальное сопротивление оказываться, но кого это волнует? Боязнь что крыса каким-то чудом залезет в отверстие 1x1 сантиметр?

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Vega 64 - Так же можно убрать каждое второе ребро тем самым снизив сопротивление нагретому воздуху, а еще отвратительная полоса металла повторяющая перегородку корпуса, это было весьма сомнительное решение.

GTX 1080Ti - Узор выглядит интересно (один раз посмотреть перед установкой и забыть), но технически перекрывается огромная полезная площадь толстыми ребрами, это тот случай, когда маркетинг выше всего, конечно же штамповка внутрь заусенцами без обработки (судя по фото, что мне удалось найти в интернете)...

Можно конечно оправдания искать в потере прочности если убрать ребра, однако не стоит забывать что там кусок толстого железа которое можно вместо лома применять, это я к тому, что потеря каждого второго ребра или двух ребер из трех никак не скажется на способности удерживать видеокарту, если только не требуется чтобы видеокарта при самых жестких условиях отлетела, а кусок железа остался намертво в корпусе без единого изгиба.

Как бы все плохо не выглядело, важно понимать один момент, перекрытие каналов выхода нагретого воздуха далеко не с любой системой охлаждения скажется плохо, наиболее чувствительные к свободному воздушному каналу это турбинные варианты охлаждения.

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Как раз про вариант турбинной системы охлаждения и пойдет речь в данной статье.

Решение

Стенку видеокарты конечно резать занятие не из лучших, особенно если нет инструментов подходящих под такую задачу, а вот корпус распилить это другое дело, этим собственно и займемся.

Я решил сначала перейти к реализации т.к. все довольно просто и много труда не требует, а само сравнение результатов "до и после" я отложу под конец статьи.

Ничего сложного, в данном случае я просто взял кусачки и откусил каждую перегородку с ближайшего края, а с дальнего края я просто отломал, для наглядности прямое сравнение сделаю как это выглядит.

Вырезал я две перегородки лишь потому, чтобы при смене системной платы не делать эту работу снова, т.к. слот видеокарты может занимать как первую позицию, так и вторую.

В моем случае на жесткости крепления никак не сказалась такая модификация (железо 0.9 мм).

Сравнение

Я как раз опробую инфракрасный термометр, что недавно приехал из Китая, возможно про него сделаю отдельный полноценный обзор в котором будут выявлены погрешности и особенности измерения температуры.

А пока просто наглядно покажу разницу в температурном режиме видеокарты при идентичных условиях окружающей среды (я просто за раз все делаю чтобы условия не успели измениться).

Начну с условий, изначально я хотел проводить тесты в закрытом корпусе, но тогда я не смогу применить инфракрасный термометр, потому условия немного меняются в пользу открытого корпуса.

В качестве нагрузки на видеокарту буду применять MSI Kombustor (V3.5.2.1), тест "GPU core burner (Furry Donut)", разрешение 1920x1080, сглаживание отключено.

Как показала практика, достаточно 5 минут для достижения окончательных результатов, именно такое время я и буду выжидать перед записью показаний под нагрузкой, благодаря ИК термометру я так же проверю уровень нагрева в зоне VRM и памяти, хотя с зоной VRM есть сложности, как раз над зоной питания установлена турбина охлаждения системной ОЗУ, но ничего страшного, турбину я подвину немного в сторону и появится открытый участок для измерений.

Конечно неприятно что у видеокарты лишь один датчик, и тот внутри ГП находится непонятно в какой области, после видеокарт от AMD это выглядит очень удручающе, ни температур зоны VRM, ни подробных температур внутри ГП, Nvidia просто дает вот один датчик и делай что хочешь...

А еще показания мощности не вызывают доверия, показывает сколько от PCI-E, а сколько от 8 Pin кушает видеокарта, и вроде как общее потребление показывает, но оно не стыкуется с зашитыми лимитами в биосе, лимит 190 Вт, а показывает максимум до 150 Вт в самых жестких условиях когда частоты падают даже ниже базовых для референса у которого лимит мощности вообще 151 Вт...

В любом случае я не смогу пока проверить сколько же видеокарта на самом деле потребляет, нужно еще обзавестись некоторыми инструментами для этой задачи, а пока у меня есть серьезные основания для сомнений в датчиках, что Nvidia показывает пользователю через драйвер в плане потребления энергии.

Температура до модификации корпуса



Температура после модификации корпуса

Для начала хотел бы оговорить первый момент, если в зонах памяти и питания равномерно нагревается поверхность, то в случае зоны ГП нагрев происходит неравномерно и отклонение в несколько сантиметров показывает немного разную температуру.

Второй момент в том, что лазер указывает немного выше зоны измерения температуры, потому может показаться что я меряю немного выше чем нужно измерять, я старался сфотографировать максимальную температуру которую находил в измеряемой зоне.

Третий момент, видеокарта после модификаций была уже немного подогрета тестом, потому набор температуры получился медленнее, хотя так даже жестче условия получаются.

Для наглядности внесу все в табличку:

До

(градусы Цельсия / RPM) После

(градусы Цельсия / RPM) ~305 секунд, датчик ГП (GPU-Z) 79 / ~2067 79 / ~2072 ~390 секунд, датчик ГП (GPU-Z) 80 / ~2106 80 / ~2098 Термометр, зона ГП 79.0 79.4

(слишком большая погрешность для сравнения) Термометр, зона VRM 68.5 66.6 (-1.9) Термометр, зона памяти 70.1 69.5 (-0.6) Термометр, зона видеовыходов 61.9 59.3 (-2.6)

В целом можно сказать что разницы нет, особенно если посмотреть в зону ГП, однако если обратить внимание на зону VRM и зону видеовыходов, то можно заметить отчетливое падение температуры, память к слову тоже сбросила, но незначительно, всего половину градуса.

И это притом, что видеокарта уже была подогрета первым прогоном нагрузки, тут определенно не выйдет списать разницу на погрешность измерений.

Разумеется измерения не максимально точные, зону ГП я не смог нормально измерить т.к. нужно было одну и ту же точку измерить под одним и тем же углом с одинакового расстояния, я к этому был не готов, однако даже в таких условиях есть отчетливые изменения в более легких для измерения зонах, например нагрев текстолита в зоне видеовыходов.

Выводы

Несмотря на отсутствие огромной разницы, чтобы порадовать глаз, результаты все же есть, и они в пользу модификации, и это притом что MSI практически полностью открыли воздушный канал в панели видеокарты, в случае более "тяжелых пациентов" одним корпусом не всегда получиться ограничиться для улучшения условий работы.

Отчетливое снижение температуры в зоне видеовыходов говорит о том, что воздушный поток встречает меньшее сопротивление и как следствие меньше нагревает сам корпус и текстолит видеокарты обратными воздушными потоками, что образовались сталкиваясь с перегородкой корпуса, бонусом лучше охладилась и зона VRM, что так же говорит о большем объеме воздуха проходящем через систему охлаждения.

За температуру ГП я не могу ничего сказать, у меня не получилось точные измерения сделать ввиду маленькой площади нагрева, слишком большая погрешность получается, следует еще учитывать что тепло не моментально переноситься от чипа на радиатор, вероятно сама испарительная камера работает на своем пределе, от чего и нет заметной разницы в температуре ГП.

Температура предоставленная драйвером определенно медленнее набиралась чем до модификаций, это можно заметить и на графике GPU-Z, особенно если учесть что видеокарта была уже подогрета то это можно считать за некоторый результат.

Еще могу отметить забавный факт, температура текстолита в зоне ГП и температура датчика практически совпадают, недавно я проверял GTS450 этим же термометром, и разница между температурой что выдает драйвер, и температурой что показывает термометр была значительна, а в случае GTX 1070 разницы практически нет, это очень подозрительно (Nvidia теперь делает замер температуры на задней стороне текстолита вместо кристалла?).

Но в целом, результат есть, незначительный, но есть, и в случае менее удачных видеокарт в плане крепежной пластины одним корпусом точно не обойтись, тут и саму пластину придется резать если всё совсем плохо со свободой циркуляции воздуха через неё.

На этом всё, благодарю за внимание.