Однажды у одной мышки начались проблемы с подключением к ноутбуку Asus TUF F17, проблема была в USB штекере или гнезде, а может и в том, и в другом, но перепаяв штекер на более качественный, проблема можно сказать решилась, однако был и другой нюанс, левая кнопка уже работала не очень хорошо, иначе говоря не всегда нажимается при нажатии...

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Пройдясь по магазинам в поисках новой мышки я был удивлён отсутствием USB Type-C вариантов для компьютера, буквально все мыши были именно с обычным USB, ни одной с новомодным овальным штекером...

Хоть и была куплена новая мышь, но старая не давала покоя... В итоге отрезал обычный USB штекер и припаял Type-C, но проблема новомодного Type-C в том, что нельзя просто взять, и припаять провода, ничего работать не будет, в отличие от более старого USB 2.0.

Потому пришлось потанцевать с бубном, прямо как над линуксами вечно нужно танцевать с бубном, в качестве временного решения использовался переменный резистор до 50 кОм, экспериментальным путём выяснилось, что устройство начинает определяться при сопротивлении от минимального до примерно 7 кОм, выше уже не определяется.

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Можно конечно поискать спецификации всевозможные, но в большинстве случаев никто не говорит ничего о работе с сигнальными линиями, да и не нужна эта вся шелуха для подключения обычного USB 2.0 5V устройства через Type-C штекер, так что поступим как "глупцы", и не будем придумывать себе лишние сложности на ровном месте со всякими спецификациями, оставим это занятие неугомонным "всезнайкам".

В итоге я набросал простую схему переходника с USB 2.0 на USB Type-C, контакт GND соединяется напрямую, как и VCC 5V, а вот с контактами DATA+ и DATA- ситуация немного сложнее, нужно D+ от устройства подключать к D- гнезду Type-C, собственно это единственный нюанс, причём не критичный, ничего страшного не произойдёт, если перепутать контакты данных. Ну и конечно резистор между GND и CC, без него ничего не будет работать, у меня было два резистора по 10 кОм соединённых параллельно, то есть в моём случае сопротивление резистора около 5 кОм, но можно и другие подручные номиналы применять.

Собственно всё, штекер собран и мышка работает уже через новомодный USB Type-C, разумеется штекер появился не из воздуха, просто у меня был лишний кабель, его то и порезал на запчасти для мышки, полностью разобрать пришлось, ибо изначально штекер был настроен на подключение USB-C устройств к USB 2.0, а нужно наоборот.

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Что дальше? Правильно, упаковываю резистор, прихорашиваю, и собственно готовлю к литью новой формы вокруг штекера, ибо негоже трогать что-либо за голые контакты, ну а канифоль можно не отмывать, она вреда не наносит пайке, это не кислота.

Разогреваю китайский горячий клей обычной зажигалкой, обмазываю штекер с излишками, накидываю термоусадочную трубку и снова грею, всё, штекер готов к использованию, не хуже заводского, этот метод уже проверен временем на десятках разнообразных штекеров, начиная от 3.5 мм аудио, и заканчивая всевозможными специфическими вариантами, главное чтобы термоусадочная трубка была подходящего размера, либо несколько различных размеров если сложный случай. У меня же случай простой, так что хватило одного размера в два слоя.

Со смартфоном мышка работает, это уже известно, так что подключаем к ноутбуку, штекер получился немного длиннее обычного, но даже так, весьма компактный, так что проблем с подключением нет никаких.

Мышь работает, разве что левая кнопка иногда не нажимается, ибо износилась, но в остальном всё отлично, соединение работает безотказно после замены штекера, бонусом теперь не нужны переходники для подключения к смартфонам и ноутбукам без классических USB гнёзд.

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Раз уж добрался до мышки, давайте сделаем очень краткий обзор! Модель Raynox RX-GM900, есть кнопка смены DPI, несколько режимов подсветки переключаемых отдельной кнопкой, так же две кнопки для браузера, и стандартный набор с колесом. Нет никаких резиновых покрытий и подкладок, но это даже преимущество, ничего не отклеивается, и не протирается до пластика, просто удобная мышь без лишнего.

Внутри есть утяжелитель, просто кусок железа прикручен к корпусу, плата простая, никаких изысков, в наличии 10 RGB светодиодов, 8 из которых в формате SMD 5050.

Одна микросхема со стёртой маркировкой, производитель вероятно не чист на руку. Сенсор A603EP, вполне хороший сенсор, реагирует на незначительные движения, позволяет перемещать курсор с точностью до одного пикселя, не каждый на такое способен, при отрыве от поверхности никуда не уносит.

Сенсор имеет уровни DPI 1200, 1800, 2400 и 3600, до 4000 FPS и 30 дюймов в секунду, так же он умеет управлять RGB подсветкой, но непонятно, управляет ли, или это отдано на откуп подозрительной микросхеме с затёртой маркировкой.

Так или иначе это уже не важно, основная задача состояла в том, чтобы переделать мышь из обычной USB 2.0 в Type-C, и эта задача прекрасно выполнена. На самом деле не было ничего сложного, просто припаять несколько проводов с резистором в нужные места.

Хотя ладно, всё не настолько просто, как может показаться, ведь USB Type-C настолько крохотный, что не выйдет такое паять любым паяльником, в моём случае пайка проводилась самодельным аккумуляторным паяльником с очень тонким жалом, с любым другим жалом будут большие проблемы.

Ну и не любой кобель, разобранный на детали, может подойти для переделки настолько простым способом, если не повезёт - придётся подпаиваться прямо к выводам штекера, а это гораздо сложнее, чем припаять к плате провода.

Так что я бы дал этой самоделке уровень сложности выше среднего, не меньше. Ну а что до левой кнопки мыши, тут ничего сложного, просто поменял местами левую и среднюю кнопку, без паяльника снова дело не обошлось, но тут уже любым хламом можно сделать дело.

Хоть эта мышка больше и не нужна, но теперь она отремонтирована, переделана под USB Type-C и просто нормально работает, будет запасная на случай выхода из строя какой-либо другой мыши.

На этом пожалуй всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



