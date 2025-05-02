Разные люди подходят к выбору наушников по разному, одного заботит внешний вид, другому нужно просто чтобы хоть какие-то звуки были, третьему специфическая форма, ну а у меня главный критерий выбора заключался в наличии встроенного аудио контроллера, ведь как показала практика, найти нормальную внешнюю звуковую карту в магазинах оказалось той ещё проблемой.

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Да, у меня в текущем ноутбуке не работает встроенный звук, а беспроводные наушники постоянно нужно заряжать, да и задержки передачи порядка ~250-300 миллисекунд были весьма печальны для активных игр, потому проходя мимо магазина с электроникой были куплены наушники с USB подключением, на выбор было несколько вариантов, подороже и подешевле, но первый вариант меня не устроил, слишком здоровенные были там наушники, а вот второй вариант как раз приглянулся, тем более проверили прямо в магазине.

Так были куплены наушники uRage SoundZ 330 Gaming, это относительно небольших размеров мониторные наушники с микрофоном, регулятором громкости и USB подключением, именно то, что надо.

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В характеристиках указана поддержка операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10, это для платформы PC, да, Linux поддерживать не особо то и горят желанием, впрочем, оно и понятно... Так же поддерживается PS5 и PS4, длина кабеля внушительные 2.2 метра, диаметр динамиков 40 мм, импеданс динамиков 32 Ом, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, импеданс микрофона 2200 Ом, частотный диапазон микрофона от 50 Гц до 10 кГц, масса 250 грамм, и да, стоимость наушников была около 25$ по курсу на 2025-05-01.

Производитель находится в Германии, но сделано в Китае, классика.

Коробка простая, но приятная, немного помятая местами, однако ничего страшного. Логотип голографический, всё что может открываться было запечатано, в общем претензий тут нет.

Распаковываем, в комплекте пакет с наушниками и какая-то бумажка.

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Бумажка есть ничто иное как техника безопасности и отказ от гарантийных обязательств с краткой инструкцией, в общем ничего интересного.

Начинаем осмотр наушников, провод тут действительно длинный, даже есть застёжка весьма полезная для сбора аккуратного пучка из проводов. На проводе есть регулятор громкости с выключателем микрофона, он всей своей формой проситься на стол, но клейкую двухстороннюю ленту в комплект не положили, да и не отойти будет от стола если приклеить регулятор, в любом случае это забавная, но вполне удобная штука.

Корпус наушников в покрытии Soft-Touch, это может оказаться проблемой в будущем, ибо это покрытие может превращаться в липкую вязкую жижу... Левый и правый канал подписан, накинуть на голову неправильно не выйдет, слабые места вижу усилены металлическим скелетом, да и к качеству сборки претензий у меня нет.

В целом выглядят наушники неплохо, микрофон вращается, не мешает, к слову, микрофон тут довольно хорошо работает, при этом не улавливает звуки где-то вдалеке.

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Качество пошива оголовья хорошее, но протянет оно вероятно не очень долго, такие места нужно изготавливать исключительно из силикона, все прочие материалы из "кожи" разваливаются и превращаются непонятно во что.

Одно радует, амбушюры сделаны из обычной синтетической "губки", никакой "кожи", вот это правильно, хотя оно и не блокирует внешний шум, но для меня это как раз плюс, не люблю когда наушники блокируют окружение.

Провод кстати в оплётке, не скажу что максимально качественный, но мягкий и податливый, всяко лучше каменеющих "пластиковых" проводов встречающихся в более дорогих наушниках, окошко на модуле микрофона простое, это не подсветка.

При подключении к ноутбуку с дистрибутивом Chimbalix наушники определились и сразу начали работать, перекоса по каналам нет в звучании, это было известно ещё в магазине при проверке. На выбор в наличии по два варианта, с микрофоном и без, аналоговый стерео лучший под линуксом вариант, цифровой стерео работает очень тихо, ну а цифровой 5.1 под линуксом выдаёт "азбуку Морзе", короче пищит и кряхтит, вероятно это просто классическая проблема Linux.

В любом случае, лучше конечно же использовать нормальную операционную систему вместо Linux, но радует тот факт, что наушники даже с линуксом дружат.

Разбираем, в регуляторе громкости ничего интересного, просто промежуточный узел, сама звуковая карта находится в штекере, но его разобрать мне не удалось, не хотелось бы ломать, так что увы.

Сами же наушники разбираются с некоторым усилием, никаких саморезов, при достаточной ловкости можно провести разборку голыми руками, пластик коричневого цвета, и это примечательный нюанс, ведь снаружи позволяет наносить краску лишь частично, ведь за один из цветов отвечает сам пластик.

Динамики действительно установлены 40 мм, как и заявлено, далеко не худшие что я видел, соответствуют стоимости устройства, сильных басов тут нет, но в остальном у меня нет особых претензий к качеству звука, бывало и хуже за схожий ценник.

Остальное разбирать смысла не вижу.

Осталось проверить подключив к смартфону, наушники даже определяются, но звука нет, увы, Android не дружит со встроенной в наушниках звуковой картой, видимо Linux протух уже изрядно.

В целом, ничего не скажу плохого про обозреваемые наушники, за свои деньги более чем хороши как в плане качества изготовления, так и в плане качества звука, только покрытие вызывает опасения, но когда оно потечёт неизвестно, и потечёт ли вообще, так что ладно.

Ещё оголовье не регулируется по силе прижима, только по высоте, но тут я не вижу проблемы, ведь скелет металлический, упругий, его можно руками подогнуть при наличии некоторой силы в руках, как и в прочих других наушниках с металлическим скелетом оголовья, так что проблем не вижу здесь, полностью пластиковые оголовья гораздо тяжелее подгонять под нужную форму, ибо нужно делать при высокой температуре, в отличие от металлического.

Теперь можно нормально играть в игры без лишних задержек, и не бояться, что беспроводные наушники внезапно попросят о зарядке...

И да, чуть не забыл, таблица средней скорости реакции на аудио сигнал с беспроводными и проводными наушниками, беспроводные имеют в среднем на 263 миллисекунды большую задержку, чем проводные, да, это полная задержка включая работу веб браузера, дисплея и вообще всего, тем не менее, для примерного сравнения в пределах одной конфигурации системы сойдёт.

Хотя лучше было бы конечно подать сигнал и после его записать микрофоном отдельным, но так как у меня не работает встроенный аудио контроллер в ноутбуке, мне понадобится полноценная звуковая карта для этого дела, а она ведь тоже будет иметь какие-то задержки, в общем нет смысла настолько сильно всё усложнять.

На этом обзор завершён.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Кровать для мага...