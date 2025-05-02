Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming

Недорогие USB наушники с собственной звуковой картой, отличный вариант когда в ПК или ноутбуке сломалась встроенная звуковая карта.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Разные люди подходят к выбору наушников по разному, одного заботит внешний вид, другому нужно просто чтобы хоть какие-то звуки были, третьему специфическая форма, ну а у меня главный критерий выбора заключался в наличии встроенного аудио контроллера, ведь как показала практика, найти нормальную внешнюю звуковую карту в магазинах оказалось той ещё проблемой.

реклама



Да, у меня в текущем ноутбуке не работает встроенный звук, а беспроводные наушники постоянно нужно заряжать, да и задержки передачи порядка ~250-300 миллисекунд были весьма печальны для активных игр, потому проходя мимо магазина с электроникой были куплены наушники с USB подключением, на выбор было несколько вариантов, подороже и подешевле, но первый вариант меня не устроил, слишком здоровенные были там наушники, а вот второй вариант как раз приглянулся, тем более проверили прямо в магазине.

Так были куплены наушники uRage SoundZ 330 Gaming, это относительно небольших размеров мониторные наушники с микрофоном, регулятором громкости и USB подключением, именно то, что надо.

реклама



В характеристиках указана поддержка операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10, это для платформы PC, да, Linux поддерживать не особо то и горят желанием, впрочем, оно и понятно... Так же поддерживается PS5 и PS4, длина кабеля внушительные 2.2 метра, диаметр динамиков 40 мм, импеданс динамиков 32 Ом, диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц, импеданс микрофона 2200 Ом, частотный диапазон микрофона от 50 Гц до 10 кГц, масса 250 грамм, и да, стоимость наушников была около 25$ по курсу на 2025-05-01.

Производитель находится в Германии, но сделано в Китае, классика.

Коробка простая, но приятная, немного помятая местами, однако ничего страшного. Логотип голографический, всё что может открываться было запечатано, в общем претензий тут нет.

Распаковываем, в комплекте пакет с наушниками и какая-то бумажка.

реклама



Бумажка есть ничто иное как техника безопасности и отказ от гарантийных обязательств с краткой инструкцией, в общем ничего интересного.

Начинаем осмотр наушников, провод тут действительно длинный, даже есть застёжка весьма полезная для сбора аккуратного пучка из проводов. На проводе есть регулятор громкости с выключателем микрофона, он всей своей формой проситься на стол, но клейкую двухстороннюю ленту в комплект не положили, да и не отойти будет от стола если приклеить регулятор, в любом случае это забавная, но вполне удобная штука.

Корпус наушников в покрытии Soft-Touch, это может оказаться проблемой в будущем, ибо это покрытие может превращаться в липкую вязкую жижу... Левый и правый канал подписан, накинуть на голову неправильно не выйдет, слабые места вижу усилены металлическим скелетом, да и к качеству сборки претензий у меня нет.

В целом выглядят наушники неплохо, микрофон вращается, не мешает, к слову, микрофон тут довольно хорошо работает, при этом не улавливает звуки где-то вдалеке.

реклама



Качество пошива оголовья хорошее, но протянет оно вероятно не очень долго, такие места нужно изготавливать исключительно из силикона, все прочие материалы из "кожи" разваливаются и превращаются непонятно во что.

Одно радует, амбушюры сделаны из обычной синтетической "губки", никакой "кожи", вот это правильно, хотя оно и не блокирует внешний шум, но для меня это как раз плюс, не люблю когда наушники блокируют окружение.

Провод кстати в оплётке, не скажу что максимально качественный, но мягкий и податливый, всяко лучше каменеющих "пластиковых" проводов встречающихся в более дорогих наушниках, окошко на модуле микрофона простое, это не подсветка.

При подключении к ноутбуку с дистрибутивом Chimbalix наушники определились и сразу начали работать, перекоса по каналам нет в звучании, это было известно ещё в магазине при проверке. На выбор в наличии по два варианта, с микрофоном и без, аналоговый стерео лучший под линуксом вариант, цифровой стерео работает очень тихо, ну а цифровой 5.1 под линуксом выдаёт "азбуку Морзе", короче пищит и кряхтит, вероятно это просто классическая проблема Linux.

В любом случае, лучше конечно же использовать нормальную операционную систему вместо Linux, но радует тот факт, что наушники даже с линуксом дружат.

Разбираем, в регуляторе громкости ничего интересного, просто промежуточный узел, сама звуковая карта находится в штекере, но его разобрать мне не удалось, не хотелось бы ломать, так что увы.

Сами же наушники разбираются с некоторым усилием, никаких саморезов, при достаточной ловкости можно провести разборку голыми руками, пластик коричневого цвета, и это примечательный нюанс, ведь снаружи позволяет наносить краску лишь частично, ведь за один из цветов отвечает сам пластик.

Динамики действительно установлены 40 мм, как и заявлено, далеко не худшие что я видел, соответствуют стоимости устройства, сильных басов тут нет, но в остальном у меня нет особых претензий к качеству звука, бывало и хуже за схожий ценник.

Остальное разбирать смысла не вижу.

Осталось проверить подключив к смартфону, наушники даже определяются, но звука нет, увы, Android не дружит со встроенной в наушниках звуковой картой, видимо Linux протух уже изрядно.

В целом, ничего не скажу плохого про обозреваемые наушники, за свои деньги более чем хороши как в плане качества изготовления, так и в плане качества звука, только покрытие вызывает опасения, но когда оно потечёт неизвестно, и потечёт ли вообще, так что ладно.

Ещё оголовье не регулируется по силе прижима, только по высоте, но тут я не вижу проблемы, ведь скелет металлический, упругий, его можно руками подогнуть при наличии некоторой силы в руках, как и в прочих других наушниках с металлическим скелетом оголовья, так что проблем не вижу здесь, полностью пластиковые оголовья гораздо тяжелее подгонять под нужную форму, ибо нужно делать при высокой температуре, в отличие от металлического.

Теперь можно нормально играть в игры без лишних задержек, и не бояться, что беспроводные наушники внезапно попросят о зарядке...

И да, чуть не забыл, таблица средней скорости реакции на аудио сигнал с беспроводными и проводными наушниками, беспроводные имеют в среднем на 263 миллисекунды большую задержку, чем проводные, да, это полная задержка включая работу веб браузера, дисплея и вообще всего, тем не менее, для примерного сравнения в пределах одной конфигурации системы сойдёт.

Хотя лучше было бы конечно подать сигнал и после его записать микрофоном отдельным, но так как у меня не работает встроенный аудио контроллер в ноутбуке, мне понадобится полноценная звуковая карта для этого дела, а она ведь тоже будет иметь какие-то задержки, в общем нет смысла настолько сильно всё усложнять.

На этом обзор завершён.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Кровать для мага...

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор chimbal наушники gaming review игровые наушники звуковая карта игровые headphones звуковая карта usb
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
7
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
3
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Часть владельцев Galaxy S24 Ultra оказалась недовольна строкой состояния в обновлении One UI 7
5
Человекоподобные роботы на базе DeepSeek впервые заработали на заводе Zeekr
+
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
7
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
7
Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
3
Права на фильм "Кончится лето" выкупила американская компания
+
Россия запустит шесть орбитальных и посадочных автоматических аппаратов для исследований Луны
2
Финансовые эксперты рекомендуют россиянам иметь запас средств на 6–12 месяцев в 2025 году
2
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
Южная Корея представила концепт стелс-истребителя шестого поколения
2
Lian Li запустила продажи корпусов LANCOOL 217 с отделкой из дерева по цене 100 долларов
2
BMW M3 получит шестицилиндровый двигатель нового типа
+
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
NVIDIA представила игровой комплект DOOM: The Dark Ages с видеокартами GeForce RTX 50
+
Nintendo продемонстрировала возможности консоли Switch 2 в игре Donkey Kong Bananza
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует достойную производительность на Radeon RX 580 и GTX 1060
4
Свежие изображения Android 16 демонстрируют масштабные изменения пользовательского интерфейса
+
Ошибка Windows 7 вызывала 30-секундную задержку при входе в систему с однотонным фоном
+
Asus выпустила обновление для ROG Ally и ROG Ally X добавляющее поддержку AMD Fluid Motion Frames 2
+

Популярные статьи

"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
5
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
1
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
7
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
190
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
19
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
3
Про Xbox One с Kinect — от концепции Дона Маттрика до реалий Фила Спенсера
1
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
7
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
6
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Фельдшер
14:03
С украины прибыль еще никто не получал, это бездонная клоака. Которая только жрет и срет. Жид опять деда развел.)
Эксперты Reuters прогнозируют долгий путь к прибыли от ресурсной сделки между США и Украиной
max1024
13:44
Да, когда есть выбор это хорошо, если покапаться еще глубже на S7 можно найти что-то еще, а вот с Geode дел не имел, не попадался, но все впереди.
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
Archimedes
13:43
Всё давно не так. Если компьютер нужен только для интернета и мессенджеров, то Linux вполне работоспособный вариант.
Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
max1024
13:43
все верно, XP более универсальна, стабильна и предсказуема, поэтому юзаю ее )) да и сейчас бы юзал, если была бы поддержка DX12 =)
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
Евгений
13:37
Бред пишите. Если вертеть камерой, кадр зафиксируется именно так как на скриншоте.
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
Евгений
13:33
Зачем врать? Антиреклама что ли проплаченая? Я полностью прошёл ремастеред, никакого мыла не было, артефактов тоже. Картинка заметно стала по качеству выше, цвета лучше. 60 фпс стабильные, в оригинале...
Days Gone Remastered для PS5 — почему новая версия испортила любимую игру
linux4ever
13:31
Что в этой блевоте может стоить 195 млн?
"Джокер: Безумие на двоих" назвали самым убыточным голливудским фильмом 2024 года
Demiurg666
13:29
"...когда вместо остросюжетного триллера режиссер решил, что зритель захотел увидеть триллер" Так странно, когда в ресторане вместо заказанного стейка подают... стейк 😂 Возмутительно!
"Джокер: Безумие на двоих" назвали самым убыточным голливудским фильмом 2024 года
Кызахстанчево
13:29
никому не всралась
Half-Life 3 проходит активное тестирование и близка к завершению
Артем Афанасьев
13:28
На рутрекере валом сборок которые можно устанавливать без интернета.
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем