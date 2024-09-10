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Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования

Они и новые были весьма хрупкими, а со временем количество переломов лишь увеличилось...
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Чуть больше года назад я уже делал обзор на данные наушники, уже тогда они буквально разваливались на кусочки из-за слабого пластика сомнительной конструкции, было много мелких деталей, что непозволительно при недостаточной прочности и жёсткости материала:

Обзор наушников Extra Bass QC30 со съёмным проводом

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Однако после исправления заводских ошибок и недостатков, эти наушники отлично служат уже больше года, и пожалуй настало время провести повторный обзор.

Что можно отметить просто взглянув на наушники? Три перелома, так называемая "кожа" на амбушюрах была удалена полностью, ибо спустя некоторое время начала крошиться, в остальном вроде ничего страшного:

Особо отмечу провод подключения в мягкой изоляции, он абсолютно легко пережил все приключения с перегибами на протяжении года, никаких проблем, эх, если бы в дорогих наушниках всегда делали такие выносливые провода...

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Ну да ладно, вернёмся к дешёвым наушникам, внешний осмотр говорит о том, что в пластиковом корпусе есть три перелома обильно перемотанных малярной лентой, изолентой, нейлоновыми стяжками и скотчем, короче, что под рукой было в момент поломки:

Мною ненавистное Soft-Touch покрытие до сих пор не превратилось в кашу, и выглядит неплохо, однако это дело времени, когда оно превратится в противную массу:

Начинаю разборку, амбушюры вполне неплохие, однако без плотного слоя искусственной кожи можно забыть про изоляцию от внешних звуков:

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Хотя мне и не нужна изоляция от внешнего шума, ибо мой компактный ПК довольно таких тихо работает, чтобы находясь на расстоянии вытянутой руки не испытывать дискомфорта даже без наушников:

Далее приступаем к последнему перелому, я пытался склеивать, но увы, пластик слишком плох, чтобы его можно было склеить:

Следующий перелом случился сразу после покупки, всё осталось как было:

А вот и средний перелом, тут уже отломался кусок корпуса прямо у основания, возможность регулировки по высоте была утрачена в данном месте:

Теперь нужно отчистить спиртом сопли от изоленты и скотча, ненавижу изоленту и скотч из-за клеевого состава, что со временем превращается в вязкую гадость, но кто знал, что я решу заняться этими наушниками и попытаюсь отремонтировать вместо того, чтобы выбросить и купить новые...

Звук у них конечно средненький, но они работают и устраивают меня, так что приступаю к полной разборке, а для этого нужно отпаять провод от дальнего динамика, иначе не разобрать:

Вот и кто догадался из такого хлипкого пластика делать такие мелкие детали корпуса...

Продолжаю разборку и чистку корпуса:

Вижу трещину, хм:

С разборкой покончено, 9 саморезов на магните и куча пластиковых деталей на столе:

Проверяю гнездо, за год ни капли не расшаталось, всё же термоклей отличный материал, если конечно правильно использовать:

Отлично, наушники полностью разобраны, теперь можно разойтись:

Для начала вправляю провод в оплётку:

Далее нужно поработать над "софт-тач" покрытием, оно мне не нравится:

Да, это две разные детали одного корпуса, забавная конечно конструкция, но с одного наушника покрытие наконец снято:

Снимаю покрытие со второго наушника, появился некоторый глянец даже:

Далее я думал собирать наушники, а потом подумал ещё немного...

Поворотные механизмы, ограничители, куча мелких деталей из пластика плохого качества...

Давайте сменим жало аккумуляторного самодельного паяльника, и поработаем над пластиком:

Мне не нужны эти все повороты и развороты, потому спаиваю детали и наплавляю дырки отломанными кусочками этого же корпуса, мусор тоже может быть материалом:

Ох, тут же вторая такая же деталь...

Отлично, парой сомнительных узлов меньше стало:

Но есть проблема... Я не хочу опять всё скотчем склеивать, а потому было решено всё спаять, но делать это нужно не абы как, ведь надо сохранить возможность сборки/разборки корпуса:

Потому спаял только красные части корпуса, главное всё основательно пропаять, чтобы не отломалось при будущих нагрузках:

Пропаиваю оба соединения, всё равно они разрушены, так что не церемонюсь особо, и стараюсь пропаять как можно глубже:

Немного работы "напильником" не помешает, а в качестве финальной обработки используем турбо зажигалку, оплавляем заусенцы и создаём "глазурь":

Собираю наушники, трещины и отломанные дуги припаиваю обратно, всё же мне нужна регулировка высоты:

Меня очень смущает толщина пластика в этих нагруженных местах, и не зря, пока собирал оно отломалось...

Пора менять жало паяльника:

Используя лишние кусочки корпуса были усилены дуги, теперь ничего не ломается:

Но я не останавливаюсь на этом, ведь нашлось ещё два лишних кусочка пластика:

Отлично, слабые места усилены:

И теперьнаушники давят мне на уши...

Ничего страшного, исправляю это недоразумение обычно зажигалкой, да, просто разогреваю верхнюю дугу, чтобы снять лишнее напряжение с корпуса когда наушники надеты на голову:

На этом можно сказать наушники отремонтированы:

Впоследствии я ещё раз разогревал верхнюю дугу, ибо всё равно слишком сильно давило на уши, но это уже оставлю за кадром...

Что сказать про эти дешёвые наушники? Они были отремонтированы только из-за динамиков, ибо другого свободного корпуса у меня не было, а динамики далеко не самые плохие по качеству звука, однако корпус прямо говоря плохой, увы, но этим дешёвые вещи и хороши, их не жалко если вдруг что-то пойдёт наперекосяк во время экспериментов.

Вполне возможно наушники снова поломаются со временем, а может и не поломаются, но учитывая прочность пластика - это скорее неизбежно, даже с учётом того, что я снял лишнее напряжение и усилил слабые места в конструкции...

Хотя за свои деньги это очень даже неплохие наушники, особенно если учесть крайне живучий провод, что точно пойдёт на замену в другие, уже гораздо более дорогие наушники, когда дешёвые отживут своё конечно.

Это был неплохой опыт, ну и конечно мне теперь не нужно идти в магазин за новыми наушниками, ведь и старые ещё послужат.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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