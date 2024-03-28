Ранее был начат обзор выпуска дистрибутива Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, однако так и не завершён:

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Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК

Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6

Пора бы закончить эту серию...

Скриншоты

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Создание скриншотов в Linux это самый что ни есть геморрой на голову, ведь в отличие от Windows, в линуксах зачастую невозможно сделать скриншот контекстного меню без помощи "таймера", а сами скриншотеры весьма неповоротливы.

В оригинальном MX Linux, как и во многих линуксах, на клавишу PrintScreen вызывается приложение для создания скриншота, и каждый раз нужно ковыряться в этих всех параметрах, ну либо ковыряться в настройках системы, чтобы перенастроить поведение.

Chimbalix 23.1 Alphachi уже настроен таким образом, чтобы скриншоты создавались в специально отведённой для этого папке, для этого был создан специальный скрипт, но в процессе использования выяснилось, что не хватает функции копирования изображения в буфер обмена... И эта задача была возложена на линуксоидный софт для создания скриншотов, однако спустя некоторое время выяснилось, что xfce4-screenshooter спустя несколько суток интенсивного использования ломается, и больше не отправляет скриншоты в буфер обмена.

Потому в дистрибутиве Chimbalix 24.1 часть функционала была перенесена в усовершенствованный скрипт, так как всецело полагаться на вечно кривой линуксоидный софт было плохой идеей...

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Теперь для создания скриншота всего экрана достаточно нажать клавишу PrintScreen, для окна Shift+PrintScreen, а конкретную область через Ctrl+PrintScreen, однако если нужно с задержкой сделать скриншот - всегда можно нажать Ctrl+Shift+PrintScreen, и появится окно с настройками:

Почему я не использую сочетания с "Alt"? Всё просто, это слишком далеко от клавиши PrintScreen, особенно если у пользователя нестандартная клавиатура, меня если честно бесят производители сильно извращающиеся над раскладками клавиатур...

Горячие клавиши

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Разумеется над "горячими клавишами" тоже была проведена некоторая работа, прежде всего убраны клавиши вызова почтового клиента, выпадающего терминала, блокировки экрана и вызов справки, просто бесило при случайном нажатии, особенно когда конфликтует с играми... Но была добавлена кнопка вызова калькулятора (если есть такая на мультимедийной клавиатуре), ведь она действительно нужна:

Разумеется над "горячими клавишами" нужно ещё поработать, особенно в проводнике Thunar, ведь случайное нажатая F1 запускает веб-браузер и отправляет пользователя на "справку" в интернете, что отвратительное поведение для операционной системы.

Да и раздельный режим на клавишу F3 тоже конфликтует с сочетанием F2 (переименовать файл), очень неприятно выходит при случайном нажатии, особенно когда в проводнике открыто много вкладок, ведь они теряются при переходе в раздельный режим...

А ещё меня очень позабавило как сломался оригинальный MX Linux в настройках сочетаний клавиш, впрочем, линуксы тем и славны, что постоянно что-то ломается. Радует что в моём дистрибутиве ничего не поломалось само по себе, и как я уже говорил, работы над сочетаниями ещё полно:

Костыль для Linux

Теперь пройдёмся по костылю, в оригинальном MX Linux его нет, но в дистрибутиве Chimbalix 23.1 он появился, его единственными задачами было создание каталога PortSoft в корне файловой системы и подготовка префикса Wine, ни того, ни другого разумеется в оригинальном MX Linux нет.

Первая версия "костыля" была весьма топорной, как следствие префикс Wine подготавливался только один раз и для первого пользователя в системе, а сам процесс выглядел как куча проблем на ровном месте, что очень характерно для Linux, потому была разработана вторая версия костыля (внимание, спойлеры на втором скриншоте):

Теперь скрипт срабатывает при создании каждого нового пользователя, удаляет ярлык установщика дистрибутива если система уже установлена, проверяет наличие каталога PortSoft, и если такой каталог уже присутствует - происходит дальнейшая работа:

Добавляются закладки быстрого доступа в проводник Thunar, ведь в моём дистрибутиве удалены из автозапуска занимавшиеся этой задачей "user-dirs-update-gtk" и "xdg-user-dirs", а всё потому, что они приводили к проблемам с доступом к локализованным каталогам из терминала Linux, например когда нет доступа к рабочему столу с нормальным терминалом... Исполняется команда прописывающая в метаданные ярлыков на рабочем столе "разрешение на запуск", непонятно только почему за пределами "рабочего стола" эта линуксоидная "фича безопасности" не работает, в общем, как всегда, понаделают в линуксах всякого дерьма "во имя безопасности", но в итоге эта "безопасность" только проблемы доставляет. Подготавливает Wine префикс, происходит проверка наличия папки ".wine", и если она отсутствует в каталоге пользователя - происходит подготовка. По идее этот скрипт можно и вручную запустить заранее удалив папку ".wine", если вдруг префикс был поломан пользователем в процессе использования, но это неочевидный способ решения возможных проблем с префиксом, лучше бы этот функционал предоставить пользователю в более дружелюбной форме, но пока не решено как именно.

Ну а если система не установлена, т.е. находится в Live режиме, тогда просто подготавливаются закладки быстрого доступа в проводнике и ярлыки на рабочем столе.

Ядро

Linux ядро "6.5.0-1mx-ahs-amd64" было заменено на более новое "6.6.13-1-liquorix-amd64", не то чтобы это самая последняя версия:

Просто я взял ядро 6.6.13, проверил на работоспособность, чтобы обошлось без откровенного мракобесия свойственного некоторым другим ядрами (не буду тыкать пальцем), и решил так оставить, ведь по заявлениям разработчиков (2024-03) это ядро лучше стандартного.

Здесь ещё отмечу настройки ядра, что в оригинальном MX Linux были размазаны на несколько файлов, а параметр "vm.dirty_bytes" имел неадекватное значение 20000000, а ведь оно должно делиться на 4096 без остатка.

В общем, в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi ядро было настроено таким образом, чтобы не возникало особых проблем при работе операционной системы, ибо стандартные настройки Linux отвратительны...

Параметр swappiness установлен в 5%, иначе говоря файл подкачки (если он существует) должен использоваться только в том случае, если занято более 95% ОЗУ (по умолчанию после 60% начинается мракобесие с подкачкой), кэш файловой системы установлен в 48/64 MiB, по умолчанию размер кэшей может быть неадекватно большим, вплоть до гигабайтов в зависимости от объёма ОЗУ, что обычно приводит к потере довольно больших объёмов информации, что не успела записаться на накопитель из кэша в нештатных ситуациях (пропало электричество и ПК выключился при копировании файлов)...

Логотип и особая папка

Да, у дистрибутива Chimbalix появился логотип, который находится в специально отведённом для подобных вещей каталоге "/etc/chimbalix":

Почему не закинуть логотип в помойку под названием "/usr/share/icons"? Собственно ответ находится в вопросе - это самая что ни есть помойка, в которой чёрт голову сломит, я хоть и не чёрт, но лишний раз голову ломать не собираюсь работая над своим же дистрибутивом:

Разумеется каталог "/etc/chimbalix" будет использован и для прочих вещей, которые нежелательно размазывать по всей системе абы как наперекосяк, как это любят делать в линуксах.

Кстати говоря про размазывание "фекалий по линуксу", вот список файлов (без учёта находящихся в initrd), по которым размазаны настройки загрузчика GRUB, я уже не буду тут писать про изменения в оформлении загрузчика, так как он уже был показан в предыдущих статьях:

/var/lib/ucf/cache/:etc:default:grub

/var/lib/grub/ucf/grub.previous

/usr/share/grub/default/grub

/usr/local/share/live-files/general-files/etc/default/grub

/etc/default/grub

А так же список файлов, по которым была размазана информация о дистрибутиве (список может быть не полным):

/etc/initrd_release

/etc/issue

/etc/live/version/antiX

/etc/live/version/initrd_release

Учитывая это всё, мизерная неадекватная часть линуксоидов ещё рассказывает сказки, какие линуксы хорошие, а если что-то не так работает, или банально поломалось - значит это пользователь тупой, руки кривые, и т.п. бред. Если бы линуксы действительно были хорошими, абсолютное большинство людей не обходило бы их стороной за тридевять земель...

Адекватные пользователи Linux прекрасно всё и сами понимают, и не лезут под неугодные статьи с пеной у рта "доказывать", что во всех проблемах виноват исключительно пользователь, но ни в коем случае не сами линуксы... И вообще, Windows 7 сейчас (2024 год) живее всех вместе взятых линуксов ("остальные"):

Может быть за счёт африканских стран в глобальной статистике у Linux не 2% (против 13% у древней Windows 7), а целых 4%, но разве это что-то меняет...

Файловые системы

Ну что может быть не так с файловыми системами в линуксах? Казалось бы... Тем не менее в MX Linux отсутствовала поддержка таких файловых систем как HFS, NILFS2, REISER, а они могут быть нужны пользователям (да банально из чистого интереса)... Потому в дистрибутиве Chimbalix 24.1 была добавлена поддержка всех файловых систем, разве что "udf" остаётся недоступен, но это специфическая штука, вообще непонятно что она забыла в редакторе разделов Gparted, и какие вообще тараканы в голове у разработчиков проекта GNOME, но явно нездоровые:

Да, пришлось потанцевать с бубном пока нашлись названия всех необходимых пакетов, но лучше один раз потанцую с бубном, чем буду постоянно плясать после каждой установки операционной системы, и боже упаси заставлять пользователей моего дистрибутива заниматься этим мракобесием...

hfsprogs_540.1.linux3-5+b1_amd64.deb

hfsutils_3.2.6-15_amd64.deb

hfsutils-tcltk_3.2.6-15_amd64.deb

libtk8.6_8.6.13-2_amd64.deb

nilfs-tools_2.2.9-1_amd64.deb

reiser4progs_1.2.2-1+b1_amd64.deb

reiserfsprogs_1%3a3.6.27-4_amd64.deb

tk8.6_8.6.13-2_amd64.deb

Mozilla Firefox

Здесь ничего особенного, просто перенастроил "базовые параметры", заодно очистил закладку в параметре "домашняя страница", которая вынуждает браузер переходить на сайт разработчиков MX Linux, я не хочу чтобы браузер сам куда-то ходил в интернет при запуске (вдруг в будущем сайт окажется вредоносным), если кому-то надо такое - вперёд и с песней, настраивайте как вам угодно:

Меню "Пуск"

Ни для кого не секрет, что в линуксах меню "Пуск" есть ничто иное, как самая настоящая помойка, в которую просто набросали всякого и бросили.

Так вот, начнём сразу с дистрибутива Chimbalix 23.1, в целом система меню приняла вменяемый вид, софт был разложен по своим логичным местам, а так же устранено характерное для линуксов дублирование одного и того же ярлыка в двух и более категориях.

Но система всё ещё "сырая", да и некоторые CLI элементы оказались неисправны (забыл указать "запуск в терминале"):

Но в дистрибутиве Chimbalix 24.1 были исправлены ошибки, ну и заодно произведён переход к вложенной структуре меню, которую знаменитый линуксоидный "Whisker Menu" до сих пор не смог осилить, хотя этот функционал даже в древней Windows 7 поддерживается и работает "из коробки"...

Добавлены новые основные категории "Record & Stream" (chi-rec-stream) и "AI" (chi-ai), но про это уже говорилось в прошлых статьях, так что не будем повторяться. Так же добавлены новые ярлыки для запуска утилит DF и LSBLK, и приведённый в порядок раздел "Wine":

Вообще над меню "Пуск" ещё много работы нужно провести, например раздел "Wine" сделать полностью независимым, чтобы в случае буйства линуксоидного софта он не превращался в характерную для Linux помойку, и с разделом "игры" надо что-то придумать, хотя вполне возможно оставлю как есть.

В конце концов сейчас я перехожу к вложенной структуре меню, ведь мой изначальный подход хоть и структурирует помойку, но создаёт лишние сложности, в то время как вложенная структура позволяет разработчикам иметь свои личные разделы в меню особо не ущемляя себя по возможностям.

Ну а дальше уже выбор за разработчиками софта, будут они и дальше ущемлять себя поддерживая ущербные линуксоидные меню, что не подразумевают вложенность, или плюнут на это всё дерьмо и перейдут к вложенной структуре, которая прекрасно себя зарекомендовала еще с 90х годов прошлого века...

И если честно, мне плевать если кто-то не согласен с моим подходом, никто никого не принуждает делать так же как и я, нравится помойка характерная для Linux? Вперёд и с песней! Но не надейтесь что я поддержу. Мне в системе не нужно сборище ярлыков размазывающихся по десяткам категорий, всему своё конкретное место должно быть, а не вот это мракобесие, пытающееся впихнуть себя в 3-4 категории одновременно:

Приложения

Из нового в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6:

Файловый менеджер Double Commander (doublecmd-1.0.11.gtk2.x86_64, "/portsoft/x86_64/doublecmd/").

(doublecmd-1.0.11.gtk2.x86_64, "/portsoft/x86_64/doublecmd/"). Приложение для записи видео и стриминга OBS Studio v30.0.1 (obs-studio_30.0.1-0obsproject1.lunar_amd64 + 24 зависимости необходимые для работы).

(obs-studio_30.0.1-0obsproject1.lunar_amd64 + 24 зависимости необходимые для работы). Среда разработки Arduino IDE v2.2.1 (отключена телеметрия и автоматическая проверка обновлений, "/portsoft/x86_64/arduino-ide_2.2.1_Linux_64bit", "/etc/skel/.arduino15").

(отключена телеметрия и автоматическая проверка обновлений, "/portsoft/x86_64/arduino-ide_2.2.1_Linux_64bit", "/etc/skel/.arduino15"). Приложение IMSProg для работы с программаторами CH341 (imsprog_1.1.11-2_amd64.deb).

для работы с программаторами CH341 (imsprog_1.1.11-2_amd64.deb). Пакет GTK3 Examples (GTK3 - GTK+ Demo, GTK3 - Widget Factory, Icon Browser - GTK3).

(GTK3 - GTK+ Demo, GTK3 - Widget Factory, Icon Browser - GTK3). Godot Engine v3.5.3 с шаблонами экспорта для Linux ("/portsoft/x86_64/godot353/").

с шаблонами экспорта для Linux ("/portsoft/x86_64/godot353/"). Архиватор PeaZip (GTK2, "/portsoft/x86_64/peazip_portable/").

Так же был удалён кривой, постоянно ломающийся сам по себе линуксоидный торрент клиент под названием "Transmission", вместо него установлен qBittorrent (AppImage, "/portsoft/x86_64/qBittorrent"):

Контекстное меню Thunar

Наконец затронем контекстное меню, в MX Linux оно весьма обычное, но бесполезное, как бы это противоречиво не звучало...

При нажатии на пустое место в папке, из действительно полезного есть вызов терминала, а так же "открыть папку от root" и "найти файлы здесь", пункт "выполнить команду" абсолютно бессмысленный, ведь он вызывает окно поиска приложений (по XDG ярлыкам), так же и пункт "создать символическую ссылку", ведь он создает ссылку с абсолютными путями, которая автоматически ломается если "цель" будет перемещена вместе со ссылкой.

При нажатии на файлы, меню может немного изменяться в зависимости от типа файла, но из полезного хотелось бы отметить возможность создавать/распаковывать архивы, однако этот функционал реализован дерьмово, и при наличии нескольких архиваторов в системе начинают происходить дичайшие конфликты и вынос мозга пользователю...

В Chimbalix 23.1 контекстное меню немного потеряло локализацию, но главное в том, что теперь есть специальный раздел архиваторов, больше он не ломается как линуксоидные костыли до этого отвечавшие за архиваторы, и простите, я уже забыл название мракобесия кривого от которого избавился:

Но перейдём к дистрибутиву Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, ведь у него появилось много интересного.

Начнём с того, что в меню появился пункт позволяющий быстро вызвать приложение Baobab для анализа занятого места на диске, хоть мне и противен софт от проекта GNOME из-за функциональной недоразвитости и убогого интерфейса, но он изначально был в MX Linux, и от него есть польза, как бы убого он не выглядел... Так что я не могу просто взять, и удалить это не заменив чем-то более адекватным:

Ещё я бы обратил внимание на появившиеся иконки, но это уже мелочи.

Идём дальше, вероятно некоторые сталкивались с ситуацией, когда нужно быстро конвертировать пару изображений (или целую пачку), но под рукой нет подходящих для этого инструментов, или есть, но они не совсем удобны в использовании...

Мне например, очень нужен быстрый способ конвертировать изображения, и в среде Windows у меня не было с этим проблем, просто в реестр добавлял пару записей, и в контекстном меню появлялись пункты отправляющие выделенные файлы на обработку конкретному приложению. А приложений способных выполнить конвертацию изображения для Windows целая гора и горка рядом, только выбирай, в итоге двумя кликами конвертировал всё что мне надо.

Я конечно и в своём дистрибутиве Chimbalix сделал конвертацию изображений через контекстное меню:

Но даже не спрашивайте сколько моего времени было убито "вечно дряхлым пингвином", пока это всё дерьмо наконец заработало нормально...

Чисто для сравнения, вот так выглядят ключи в реестре Windows, что позволяют конвертировать изображения через контекстное меню... Никакого мракобесия с массивами и прочим дерьмом, без которого линуксы обламываются на первом же файле с пробелом в имени, никакого мракобесия с циклами и перебором "файлов", просто несколько строчек в реестре указывающих "что делать" и всё работает, при желании почти любой дурак сможет сделать подобное:

Сможет ли почти любой дурак сделать то же самое, но в линуксе? Очень сомневаюсь, даже если и будет желание, оно с огромной вероятностью будет убито ещё до того, как человек вообще задумается над тем, чтобы такой функционал реализовать...

И даже не пытайтесь вспоминать про линуксоидный Nomacs, мол, он умеет в пакетном режиме обрабатывать изображения! Он конечно умеет, но во-первых, он не позволяет пользователю стирать метаданные изображений, а это серьёзная проблема если нужно удалить метаданные, во вторых это дерьмо линуксоидное гадит в изображение дополнительными метаданными, о которых никто не просил:

Ну да ладно, вернёмся к теме, некоторые ещё могли заметить, что в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6 отображается миниатюра WebP изображения, хотя в оригинальном MX Linux такого не было:

Дело конечно же в сервисе отвечающем за миниатюры, я просто добавил данный формат в обработку:

Теперь рассмотрим раздел "Tools", здесь можно заметить инструменты для вычисления контрольной суммы файлов, а так же для проверки MIME типов, но с пунктом GTK Hash я немного облажался, забыл указать и "другие файлы" в содержании выделения, досадный косяк:

Ну а что до инструмента проверяющего MIME типы, это просто мой очередной скрипт выдающий нужную информацию, вероятно далеко не каждому такой функционал нужен, но ведь он никому и не мешает:

Меню архиваторов тоже было переработано, разумеется я не стал ограничивать возможности, потому можно любой файл попытаться открыть как архив. В конце концов бывают ситуации когда архив имеет нестандартное расширение, и если пользователь знает что его можно открыть, значит такая возможность будет, ну а если нет - то архиватор просто не откроет:

Далее раздел "Video Encode", на данный момент он позволяет конвертировать видеозаписи в формат HEVC, разумеется при помощи моего скрипта, что выступает "прослойкой" между файлами и ffmpeg, и который следит за тем, чтобы файлы до конца были обработаны, а если процесс прервётся по каким-либо причинам, то оставит в имени "bad" по возможности уведомив пользователя об этом (если терминал конечно работает):

Этот функционал очень много времени и сил мне сэкономил при оптимизации ~670 ГиБ видеоуроков до ~140 ГиБ, ведь найти адекватный портативный конвертер видео для Linux это тот ещё геморрой на голову, в основном кривой мусор утопающий в болоте зависимостей, так как у линуксоидов не принято нормально компилировать и собирать софт, потому и было решено сделать конвертацию через контекстное меню.

Да, через контекстное меню не выйдет настраивать параметры конвертации, но мне это и не нужно было, я, как пользователь, не хотел ковыряться в параметрах, мне просто нужно было сделать дело с приемлемым результатом и забыть, хотя над скриптом всё же пришлось ковыряться, но это типичная для Linux ситуация, вечно какие-то танцы с бубном из-за отсутствия качественного портативного софта как класса...

Так же планировалось добавить в контекстное меню скрипт, позволяющий сделать файл "доверенным" для запуска, но похоже забылось, так что скрипт есть, а в контекстном меню его нет, но это можно поправить в следующих выпусках дистрибутива Chimbalix, в любом случае эти потуги в "безопасность" со стороны линуксоидов не работают толком:

Особо замечу возможность делать файлы исполняемыми (кроме текстовых и мультимедийных), а так же запускать скрипты в терминале, без этого функционала использование любого линукса превращается в сущее терминальное мракобесие:

Не забываем и про меню Wine, позволяющее запускать Windows приложения с особыми параметрами, иногда полезно для некоторых игр, и не только:

32 битные приложения

Что происходит в абсолютном большинстве 64 битных дистрибутивов Linux при запуске 32 битных приложений? Они просто запускаются? Конечно же нет! Это вам не Windows! Однако в дистрибутиве Chimbalix я позаботился о том, чтобы 32 битный софт запускался и работал:

Собственно вот так в оригинальном MX Linux всё обламывается при запуске 32 битного софта, как и в большинстве других линуксов, ну а Windows приложения не запустить из-за отсутствия Wine:

MIME

Ну что может быть не так с MIME типами в линуксах? На самом деле есть одна проблема в MX Linux, которую унаследовал и Chimbalix 23.1, это одинаковые типы для разных файлов, например DLL и EXE:

К чему это приводит? Банально к проблемам с ассоциациями, когда пользователь ассоциирует приложение с DLL файлом, а оно автоматически ассоциируется и с EXE файлами, ведь вечно недоразвитый линукс обычно не различает расширения...

Так что мне пришлось и над этим дерьмом поработать, чтобы разные файлы не считались одним и тем же:

Разумеется в характерной для Linux помойке на 40+ тысяч строк "кода" делать было нечего, так что пришлось вынести описания типов в отдельные файлы, чтобы хоть немного по-человечески было, и как можно заметить, работы над типами файлов ещё очень много, я можно сказать только начал:

Тут же упомяну про установленные ассоциации с типами файлов, может они не идеальны, но всяко лучше типичного линуксоидного хаоса, когда приложения конкурируют между собой - а голова болит у пользователя, мне такое не по нраву, так что над ассоциациями тоже немного поработал:

Зачем это надо? Ну... Очень сомневаюсь, что многим понравится в использовании линуксоидный "Feh" как просмотрщик изображений, всё же такие базовые ассоциации лучше чтобы были настроены, а не "плавали" в зависимости от настроения "дряхлого пингвина", в качестве альтернативы на усмотрение пользователя почему бы и нет, но не по умолчанию:

Шаблоны и прочие мелочи

Пожалуй пора заканчивать статью напоследок упомяну про "шаблоны", которые кстати во многих линуксах почему-то пусты, и предполагается что пользователь сам обязан всё делать, мне это не понравилось:

Так же в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6 была добавлена команда "blender" для запуска встроенного в дистрибутив Blender через терминал, не знаю кому это нужно, но пусть будет:

Ещё были установлены шрифты Noto (mono, color-emoji, hinted, unhinted, ui-core, ui-extra), так как я посчитал что они будут полезны, ведь линуксоидный софт порой требует некоторые из этих шрифтов по зависимостям:

Ну а так же установлен пакет "python3-venv" (4 зависимости), так как это весьма базовый компонент, его почему-то не было в MX Linux на основе которого мой дистрибутив...

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Заключение

На этом пожалуй закончим, наконец список изменений "обработан", хотя вполне мог не всё перечислить, так как не вёл максимально детальный список... В любом случае теперь можно двигаться дальше.

Точно, нужно оставить ссылки на репозиторий дистрибутива и где его можно найти:

GitHub: ( https://github.com/Shedou/Chimbalix ).

Google Диск: ( https://drive.google.com/drive/folders/1MFth46Q1a0i64Y7ox-tphA8wS3DZ7my2 ).

Наверняка некоторые, не очень адекватные приверженцы Linux наконец будут удовлетворены, но это не точно:

Всё, тут больше нечего читать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Зачем выбрасывать лампочку которую можно починить? В конце концов это оказалось быстрее и проще, чем сходить в магазин за новой...