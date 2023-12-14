Наверное многие слышали про оптоволокно, но мало кто видел в живую такую штуку:

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Прямо сейчас у меня есть несколько видов такого кабеля, самонесущий для использования внутри помещений, оно укреплено двумя стальными жилами, из которых можно наматывать отличные пружины для самоделок, и незащищённое никак оптоволокно, то есть для использования в распределительных коробках:

Конечно же это не все виды оптоволоконных кабелей, но сейчас речь не об этом.

Так как толщина самих оптических жилок настолько мала, что невооружённым глазом сложно рассмотреть, я буду использовать китайский микроскоп стоимостью ~10$:

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Однако начну с обычных снимков камерой смартфона, ожидаемо ничего интересного:

Ладно, хватить тянуть кота за яйца, перейдём к микроскопу:

Чтобы было интереснее, рядом с тонкими стеклянными волосками оптоволокна было расположено новое лезвие для канцелярского ножа, кончик которого сейчас отлично виден:

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Добавил жилку извлеченную из самонесущего оптоволоконного кабеля, она оказалась значительно тоньше, чем у обычного кабеля для применения в распределительных коробках, толщина стеклянной жилы под синей изоляцией сравнима с толщиной обычного волоса:

Больше фотографий с волосом на фоне, теперь отчетливо видно полимерное синее покрытие в разрезе, но исходя из толщины сердечника, это многомодовое оптоволокно, причём довольно толстое, китайский микроскоп едва увидел бы жилку одномодового волокна:

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Как бы выглядел сердечник одномодового оптоволокна? Примерно как эта чёрная пылинка, что по сравнению с волосом выглядит довольно тонкой:

Говорят что оптоволокно не любит перегибов, давайте посмотрим что произойдёт, если согнуть в петлю стеклянную сердцевину, она очень прочная и жёсткая, потому жилку пришлось зафиксировать тонким гвоздём в пластике:

На первый взгляд сложно сказать, вроде как и появились трещины, после таких перегибов жила выглядит совсем нездоровой:

Посмотрим внимательнее, и наконец нашёлся участок покрытый множеством трещин вокруг излома, в целом жила пока ещё не сломана, но работать нормально точно уже не будет:

Доломал уже до конца, в целом тут больше ничего интересного, полагаю все видели разбитое стекло, так и здесь, только в микроскопических масштабах:

Так как новое лезвие канцелярского ножа было в масле, оно естественно смочило волокно расположенное на кончике:

А тут уже лезвие использованного ножа, уже ржавое и надломанное, напоследок осталось только посмотреть на стальную жилку самонесущего кабеля:

Похоже ничего интересного, ну да ладно:

На этом всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.