Есть значит у меня пакет, полагаю все и так уже знают что внутри:

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Кучка разных, но дешёвых фонариков, и все попали ко мне из-за одной проблемы:

Уже догадались в чём проблема? Хотя ладно, всё равно ведь покажу сейчас, проблема в солевых батарейках, вероятно таких же дешёвых, как и сами фонарики:

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Может показаться что в одном фонарике нормальные батарейки, блестят и всё такое, но если бы там были нормальные батарейки, фонарик не попал бы ко мне, на вид они красивые, но на деле тоже потекли и заржавели, только это не видно снаружи...

На самом деле фонарики исправны, если зарядить новые батарейки, то они работают, но не очень хорошо, ибо металлические контакты окислились не без помощи электролита из батареек:

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И да, не все батарейки испорчены, хотя и выглядят не очень хорошо, а значит их можно использовать для проверки фонариков на работоспособность после обслуживания, хотя некоторые батарейки разряжены почти в ноль:

Первым в обслуживание отправляется KAITUO ZXQ-1918, вот такое серьёзное название для столь несерьёзного фонарика, но главное Made in China!

Разбираю, протираю плёнку защищающую рефлектор от загрязнений и повреждений, внимательно осматриваю, и приступаю к чистке от ржавчины и электролита из батареек:

Подгибаю немного контактную площадку, чтобы улучшить контакт с новыми батарейками когда будут установлены, очищаю контакты от окислов канцелярским ножом из строительного магазина, любуюсь красотой рефлектора и собираю обратно:

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Устанавливаю батарейки и проверяю фонарик, работает отлично и не мерцает из-за окислившихся контактов:

Плавно перехожу к другому китайскому творению ZWH-A8, предыдущий фонарик разработан под батарейки LR1130, как и все остальные в пакете, но этому нужны батарейки стандарта LR44 (AG13, 357A):

Корпус этого фонарика уже неразборный, а светодиод с отсеком для батареек вставляется отдельным модулем, и защитный пластик для рефлектора здесь уже полноценный, не плёнка, в общем начинаю обслуживание:

Ещё один фонарик теперь отлично работает:

Далее очередное китайское чудо под названием 36E XS-1728, конструктивно этот фонарик значительно отличается от остальных, особенно защёлкой, которая вполне может повредить ногти если открывать без острых инструментов, потому сразу же подрезаю острые грани:

Из особенностей здесь отмечу защиту рефлектора, это полноценная пластиковая деталь, если она будет испорчена, самодельную уже не выйдет вырезать и вставить, слишком сложная форма...

Ну и конечно "выключатель" здесь тоже особенный, потому добавляю термоусадочную трубку на один контакт, чтобы невозможно было случайно замкнуть "не тот" контакт, в общем обслуживаю и проверяю:

Последняя модель X7-HY XG-9527, вот умеют же китайцы придумывать модели для своих творений, кратко и круто, а самое главное запоминается, ведь запомнить две буквы и четыре цифры гораздо проще, чем какое-нибудь: Электротехническое светоизлучающее устройство "фонарь улучшенный номер 69"...

Разбираю, обслуживаю, собираю, и вижу конструктивный косяк, "кнопка" не защёлкивается и сама отключается, нехорошо однако:

Потому немного работаю над пружиной, и теперь "кнопка" идеально защёлкивается, на этом обслуживание закончено, другие фонарики показывать не буду, ибо больше нет ничего нового, просто такие же модели, которые уже показал:

Вот так благодаря обслуживанию, пачка фонариков стала пригодна для нормального использования, этот процесс ещё называют "refurbished", правда я не производитель, но по сути сделал то же самое, отреставрировал и проверил работоспособность.

Без меня эти фонарики просто отправились бы в мусор, но теперь возможно кому-то будут полезны:

На этом пожалуй всё.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.