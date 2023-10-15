Если пользователь перешёл на Linux и каким-то чудом не вернулся в Windows, рано или поздно появится мысль, что неплохо было бы перевести диск с "негожего" NTFS на прекрасный EXT4... Это я собственно и сделал, один из своих SSD отформатировал в EXT4:

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Но сразу же приметил неприятный факт, на только что отформатированном диске уже занято 22.4 ГиБ, это практически 5% от полного объёма накопителя, хотя по данным GParted занято 8.09 ГиБ, но в любом случае NTFS была гораздо более экономной что ли, ну да ладно.

С настоящей проблемой я столкнулся пытаясь скопировать файлы на только что отформатированный SSD, да, у меня просто нет прав на запись, ибо владелец диска всем известный "root":

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Поковырявшись в утилите для работы с дисками GParted, я не нашёл ничего полезного, что могло бы исправить права доступа к диску...

Неужели линуксоиды предлагают работать с диском под учётной записью root? Но ведь они сами же постоянно кричат, насколько небезопасно постоянно работать под "root", как думаете, каковы будут действия со стороны любого нормального человека? Закроем глаза на тот факт, что нормальные люди обычно не используют линуксы вместо операционной системы...

Вариантов два, начать линуксоидный пердолинг, чтобы исправить кривые права доступа к накопителю, или ещё раз отформатировать диск, но уже в NTFS, ибо с этой файловой системой проблем не возникает.

Конечно же выберу линуксоидный пердолинг, ведь я же не нормальный пользователь!

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Сначала попробую обойтись без колдовства всяких непонятных заклинаний в терминале, благо MX Linux позволяет открыть проводник под учётной записью root без лишних телодвижений:

И это сработало, можно вручную исправить очередной линуксоидный косяк, который нужно будет исправлять после каждого форматирования накопителей:

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Здесь нельзя сменить владельца, потому в качестве выхода просто разрешил полный доступ к накопителю в режиме чтение/запись для всех:

Кто-то скажет что это небезопасно, и вообще кто угодно может сделать что угодно с данными на таком диске! Ай как нехорошо! Но извольте, а что потенциальному злоумышленнику помешает прописать chown с root правами и забрать все права на накопитель себе? Вот прямо так легко и просто:

Да и в принципе из под root взять и всё сломать даже не забирая права доступа, прямо с Live-CD? Правильно, ничто не мешает, и при этом пользователю в любом случае придётся страдать, ибо по умолчанию у него есть права только для чтения накопителя, который он своими же руками отформатировал стандартной утилитой для работы с дисками...

Думаете этот косяк затрагивает только внутренние накопители? А фиг там плавал, флешки после "пингвина" точно так же выходят с кривыми правами доступа и владельцем root, я это приметил уже очень давно, даже не знаю сколько лет назад, потому никогда не форматирую флешки в линуксоидные файловые системы.

Даже не знаю что сказать, наверное этот комментарий лучше всего передаст ощущения от работы с линуксами:

На этом пожалуй завершу статью, ведь обещал кратко продемонстрировать одну из причин, почему Linux многим и даром не сдался пока работают Windows 7 / 10...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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