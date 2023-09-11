За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

С древних времён я предпочитал собирать ПК в здоровенных "гробах", однако мне в руки попал корпус MicroATX стандарта, это и стало фундаментом моего текущего компьютера:

реклама





Так как никакого плана не было, то и работа велась по принципу "куда тропинка заведёт", много было проведено экспериментов, так же много было отброшено неудачных решений:

Время шло, корпус дорабатывался, здесь можно посмотреть на его габариты относительно классических ATX "гробов":

реклама





Само собой постоянно вылазили хейтеры и на протяжении всего процесса работы гадили под себя в комментариях, что тут сказать, порой это весело вернуться в старые статьи и посмеяться над подобными комментариями:

Несмотря ни на что система продолжала совершенствоваться, попы хейтеров с каждым этапом развития полыхали всё ярче от гнева, ведь они так надрывались в комментариях рассказывая какое всё плохое и ужасное, и вообще якобы ничего не получится, но у меня всё получалось:

И вот основные работы были закончены, всё собрано крепко, надёжно и работает, причем этот компактный ПК прекрасно влазит в коробку от 15 дюймового ноутбука:

реклама





Собственно больше я ничего не делал с системой, и в статьях она светилась лишь мельком, а хейтеры наверняка уже расслабили свои булки, ну что, пришло время снова напрячься, самодельный компактный ПК снова выходит на сцену! Точно, вот его подробные характеристики, если интересно:

Да, в объём ~12.7 литров поместился блок питания Chieftec BDF-1000C с полным набором кабелей, полноценная видеокарта MSI GTX 1070 AERO OC, вполне себе десктопная системная плата Gigabyte B450M H с процессором AMD Ryzen 7 2700X, 64 ГБ ОЗУ, 4 SATA накопителя и 1 NVMe SSD.

Вот и пришло время обслужить систему, как-никак этот ящик не обслуживался уже 10 месяцев, не то чтобы были какие-то веские причины для обслуживания, нет, этот ПК прекрасно работает хотя и налипло пыли на крышке, просто мне самому уже стало интересно как там внутри обстоят дела, ибо по датчикам явных проблем не заметил:

реклама





Что могу сказать, воздуховоды выглядят забитыми, однако они пропускали достаточно много воздуха, чтобы система меня не тревожила перегревом.

Клоки пыли безусловно есть, но они не блокируют воздуховоды полностью, здесь работает физика, в местах, где воздушный поток замедлялся начала собираться пыль, воздушный поток в этих местах начал ещё сильнее замедляться и пыль ещё активнее начала собираться, но при этом в других местах скорость воздушного потока возрастала и там пыль уже не могла оседать, по сути некоторая площадь отверстий в корпусе работала для сбора пыли, но из-за маленького объёма корпуса не все отверстия были забиты, некоторые остались открытыми благодаря возросшей скорости того самого воздушного потока за счёт забитых пылью соседних отверстий:

Короче конструкция корпуса оказалась более чем удачной, физика сама всё "оптимизировала" во время работы, теперь мне осталось только вычистить клоки пыли засевшие в зонах повышенного сопротивления воздушному потоку.

Снимаю крышку корпуса с накопителями и смотрю что внутри, пыль в наличии, но не везде, вообще я ожидал за 10 месяцев обнаружить гораздо большее количество пыли, но видимо маленький объём корпуса просто не позволяет накапливаться большому количеству пыли.

Да, на блоке питания пыли накопилось много, но 14 сантиметровый вентилятор блока питания практически всегда работал на минимальных оборотах, а это позволяло пыли собираться, не было быстрого воздушного потока который бы эту пыль проталкивал и выбрасывал за пределы блока питания:

Достаём видеокарту, и тут больше всего интересует радиатор процессора, ведь это самое активное место во всей системе, всё же на радиаторе ЦП отводиться 110-140 Вт в зависимости от режима работы.

На радиаторе видны клоки пыли, но так же видны и чистые просветы.

Сняв кожух можно увидеть радиатор и массу пыли, конечно всё перемешалось при снятии кожуха, тем не менее с таким количеством пыли радиатор продолжал нормально работать и отводить около 100-110 Вт тепла от процессора:

Почему всего 100-110 Вт тепла? Потому что я настроил систему для тихой работы, чтобы можно было оставить на ночь ПК что-либо скачивать или делать, и спать спокойно на кровати в метре от системного блока, и для этого пришлось отключить XFR у Ryzen 7 2700X, потому вместо своих обычных 130-140 Вт в пике, процессор потребляет до ~110 Вт.

В общем с радиатором процессора понятно, вроде и был забит, но при этом продолжал работать, так что не зря его дорабатывал нарезая пластины разных размеров, ведь как обычно забиваются радиаторы, пыль налипает и всё на этом, просвета нет никакого, а в моём случае хоть пыль и налипла просто огромными клоками, но местами просвет всё же оставался и радиатор продолжал нормально функционировать благодаря неоднородности конструкции.

Перейдём к видеокарте.

Сразу не стал разбирать видеокарту целиком, просто снял кожух и посмотрел на радиатор, здесь всё ожидаемо, часть радиатора имеет прекрасный чистый просвет, а часть забита пылью, и в целом ничего критичного, ведь у MSI явно не дураки работали, и сделали ребра радиатора волнистой формы чтобы пыль скапливалась в желобе, даже если там скопилось много пыли, полностью она никак не сможет закрыть просвет:

Почему вообще так получается, что часть радиатора забита пылью, а другая часть волшебным образом чиста? А ведь такое произошло на крышках корпуса, на радиаторе процессора, и даже на радиаторе видеокарты, магия прямо какая-то! Или нет?

Вообще никакой магии, видите слева препятствие на выхлопе радиатора? Да, вон тот жирный DVI-D порт! Заметили что пыль скопилась именно в зоне радиатора, выхлоп которой перекрыт этим гнездом? Вот собственно и причина "магии":

Вообще про это уже говорилось, но повторю ещё раз, пыль оседает там, где воздушный поток недостаточно быстрый и сильный чтобы эту пыль выбросить, вот так пылинка за пылинкой наседает на радиаторе, где есть избыток давления, но недостаток скорости потока, и эта зона начинает работать как пылесборник, в итоге воздух интенсивнее толкается в соседние зоны с более свободным каналом, возрастает скорость потока и давление, и с правой стороны уже пыль просто физически не может задержаться на радиаторе, вот так и получается что часть радиатора запылена, а часть свободна и функционирует охлаждая устройство.

На этом пока оставим видеокарту и вернёмся к системе в целом.

Снимаю воздуховод процессора, там ничего интересного не было;

Смотрю радиатор на просвет, и к моему удивлению термопаста на трубках не аккумулирует на себе пыль, хотя во время работы над радиатором у меня были предположения что паста на трубках будет интенсивно собирать всевозможный мусор и пыль, но ожидания не оправдались:

Вся основная пыль оказалась на поверхности радиатора, внутри тоже есть несколько клоков, но ничего серьёзного, обычной продувкой всё легко прочистить.

Далее снимаю системную плату, небольшие клоки пыли говорят о наличии воздушного потока между системной платой и стенкой корпуса, теперь понятно почему VRM системной платы очень легко вытягивал 140-150 Вт от Ryzen 7 2700X при стрессовых условиях, в общем с охлаждением платы и VRM всё идеально:

Единственное нужно будет купить баллончик лака и залить всю плату сзади, просто чтобы контакты были изолированы, ведь клоки пыли могут стать проводниками если вдруг попадёт влага в эту зону, впрочем, сейчас это не особо важно.

Блок питания разбирать не буду, просто продул его и пыль вылетела себе спокойно, вентиляторы позже почистил зубочисткой, короче разобрал и прочистил в целом систему, не скажу что разобрать ПК было сложно, по крайней мере для меня это было довольно просто, причем разбирается всё одной PH2 отвёрткой:

Разве что для разборки видеокарты нужно применять более ювелирные инструменты, к слову мы снова возвращаемся к видеокарте.

В общем снова снял кожух с видеокарты, и на этот раз решил разобрать полностью:

Даже под радиатором видеокарты за 10 месяцев работы скопилось некоторое количество пыли, но термопаста не высохла, значит сам кристалл находился практически в герметичном состоянии, вероятно даже сама пыль этому поспособствовала закупорив собой просвет через который мог попасть воздух к чипу и высушить термопасту:

Почистил от старой термопасты, всё выглядит отлично, хотя тут и нечему выглядеть плохо:

Дальше снимаем жёсткий каркас системы охлаждения, прокладки выглядят неважно, но это не страшно, ведь они качественные и прекрасно работают даже повидав в жизни всякое:

Ради интереса был снят вентилятор, всё же полностью разбираю видеокарту, значит нужно и систему охлаждения разобрать, чтобы в случае чего знать возможные варианты действий в зависимости от имеющейся конструкции видеокарты.

Как оказалось, винты крепления радиального вентилятора спрятаны под одной прокладкой, увы, но она немного порвалась, а в местах прямого контакта с деталями выделяющими тепло всё прикипело к радиатору:

Крыльчатка с мотором по сути одно целое, как и в большинстве случаев, однако нужно заметить, качество изготовления вентилятора на очень высоком уровне, многие уже знают насколько сильно я докапываюсь до мелочей, и вот здесь я не смог докопаться, вращение плавное и лёгкое, никаких люфтов, никаких заусенцев или дефектов, даже виброгаситель предусмотрели:

Не знаю как диванные эксперты, но я очень доволен конструкцией и качеством изготовления видеокарты MSI GeForce GTX 1070 AERO OC, она уже далеко не молодая, но продолжает меня радовать тихой и беспроблемной работой, даже без единого обслуживания более чем за 10 месяцев:

Что насчёт прокладок? Оставлю как есть, у меня всё равно ничего нет на замену, да и незачем менять настолько качественные прокладки, они до сих пор отлично проводят тепло по ощущениям на прикосновение, а это именно то что нужно от прокладок:

Несколько фотографий видеокарты без системы охлаждения:

Ради эксперимента было решено добавить немного термопасты на детали контактирующие с прокладкой отводящей тепло, всё же прокладка уже стара, вдруг прижим со временем ухудшился, всё равно паста хуже не сделает:

Нанес пасту на детали, а не прокладку, и да, эта паста не проводит электричество, именно поэтому я не парился с нанесением лака на контакты деталей, но всё же борщить с пастой не следует:

Проверяю чтобы всё работало правильно и начинаю собирать видеокарту:

Далее радиатор, нужно нанести пасту и закрутить винтами, казалось бы, бери да намазывай как на бутерброд:

Да, пятка радиатора красиво обработана, прямо зеркало в симбиозе с царапинами помогающими распределению пасты во время прижима, хотелось бы и пасту нанести соответствующе красиво:

Так как пятка в силиконовом масле (основной компонент практически любой термопасты), то и приклеить к ней малярный скотч не получилось, пришлось обезжиривать прежде чем получилось сделать направляющие:

Дальше всё просто, наваливаю колбаску пасты на радиатор и размазываю лезвием канцелярского ножа по направляющим, получился аккуратный и равномерный слой как с завода, ничего сложного:

Проверяю сделанный на коленке слой пасты в деле, мне не жалко вот так прижать и сразу же снять, ведь нанести новый слой совершенно не проблема:

Результат меня порадовал, всё отлично, но слой можно было делать немного тоньше, думаю полоска обычного скотча гораздо лучше подойдёт в качестве направляющей:

Но сейчас не буду использовать скотч, продолжу с малярной лентой, мне не жалко потратить чуть больше пасты чем можно было:

Дальше сделаю неочевидное, да, покрою лаком мелкие детали на подложке чипа, просто чтобы между деталями не забивалась грязь и паста, хотя я стараюсь очень аккуратно работать с пастой, но теперь можно вообще не волноваться что там грязь между контактами появится, главное выбирать прозрачный лак, либо такой, который имеет сопротивление более 200 МОм, то есть является диэлектриком:

Когда лак полностью высохнет можно продолжать сборку видеокарты, кто бы мог подумать, что этот процесс окажется настолько увлекательным:

Видеокарта собрана, теперь можно возвращаться к сборке компьютера:

Системную плату чистить от пыли оказалось не нужно было, единственный пылесборник это радиатор процессора, здесь на фото он выглядит забитым мусором и пылью, но это лишь оптическая иллюзия по вине кривых пластин, на самом деле он чист сейчас:

Оперативная память слегка запылилась, в конце концов она постоянно обдувалась благодаря вентилятору общей вентиляции в корпусе, так или иначе чистить здесь нечего:

На этом разборки с системной платой завершены, она в отличном состоянии несмотря на 10 месяцев без обслуживания, по сути системная плата оказалась в самом чистом виде по сравнению со всеми остальными частями ПК, это радует:

После чистки вентиляторов нужно навести порядок с проводами, одна стяжка и порядок наведён:

Устанавливаю системную плату в корпус, ничего феноменального, просто вставляю и прикручиваю на винты:

Дальше встал колом один вопрос, устанавливать воздуховод системы охлаждения процессора на место или вообще избавиться от него...

В итоге было решено, что воздуховод является лишней деталью в компьютере, мне просто интересно как всё будет работать без этой штуки:

Продолжаю сборку компьютера, устанавливаю SATA кабели на свои места, подключаю провода к блоку питания, всё как в любом нормальном системном блоке, только не нужно ломать себе руки и пальцы ковыряясь в труднодоступных местах, ведь здесь таких мест нет:

Продуваю блок питания от остатков пыли, клоки легко вылетают через верхнюю решётку с вентилятором, меня радует что не образуются пылевые налёты, а именно в клоки вся пыль скатывается:

Все провода по своим местам, райзер, видеокарту:

Подключаю переднюю панель, закрываю:

Системный блок собраан:

Настало время возвращать ПК на стол и включать... Ой, что такое, похоже я забыл подключить 80 миллиметровые вентиляторы:

Ух, снова разбирать системный блок... Впрочем, ничего страшного в этом нет, просто откидываю крышку и подключаю забытый штекер питания вентиляторов:

Теперь точно всё работает как положено:

Нагружаю систему и смотрю за датчиками, ведь воздуховод системы охлаждения процессора был убран...

В итоге всё отлично, система охлаждения спокойно отводит 110 Вт тепла от процессора при долговременной нагрузке без тротлинга, цепи питания вообще отдыхают нагревшись всего до 63 градусов по цельсию, может только датчики скорости вентиляторов выглядят "громко", но мнение диванных экспертов меня не интересует, так что попрошу не утруждаться если такие "эксперты" найдутся:

Вентилятор ЦП все и сами видели, там два разных вентилятора соединены в одно гнездо, а тот который 3610 оборотов в минуту набрал вообще высокоскоростной, оон начинает значительно шуметь только начиная от 4000-5000 оборотов в минуту, его предел примерно 8000 оборотов в минуту, так что я вообще не страдаю от шума даже при полной нагрузке системы.

-

--

---

Заключение

На этом обслуживание компактного ПК завершено, и в целом всё получилось даже лучше, чем предполагалось в процессе разработки данной системы:

Но хейтеры вероятно начнут рассказывать в комментариях как всё ужасно и вообще ничего не должно было работать, им наверное виднее чем мне, создателю этого компактного ПК...

И сейчас самое время спросить тех самых хейтеров, как там дела с новыми корпусами в магазинах? Есть что-то аналогичное моему корпусу? Чтобы габариты были не более 10x30x40 см. (помещается в коробку от 15 дюймового ноутбука), и при этом чтобы влезли все мои комплектующие. Ну раз предлагали выбросить, значит есть варианты лучше? Или всё еще нет таких вариантов?

Даже интересно, что теперь будут говорить вечно недовольные когда система собрана и прошла проверку временем, минимум по 10 часов в день на протяжении 10 месяцев с перерывами на спящий режим, а то и круглосуточно порой, причём пережила она множество внезапных отключений электроэнергии, в том числе по причине коротких замыканий на столбах электросети и выгорания кривых скруток...

На этом собственно всё, мой интерес удовлетворён, компактный ПК прекрасно работает и занимает минимум места на столе, теперь можно заниматься другими делами.

В любом случае раз в год почистить ПК не так уж и сложно, обычные ATX "гробы" гораздо чаще мне приходилось чистить, а сейчас вроде и много пыли собралось в компактном ПК, но его работоспособность от этого особо не пострадала, так и дальше пользовался бы, если бы не стало очень интересно посмотреть как так дела внутри корпуса...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.