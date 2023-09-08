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GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи

Однажды попался на глаза дистрибутив GoboLinux, казалось бы, что может быть не так...
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Почему вообще этот дистрибутив удостоился попасть в обзор? Знаете что такое "ад зависимостей"? Вот эту проблему по сути решили в дистрибутиве GoboLinux переработав иерархию файловой системы:

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И тут я подумал: Ура! Наконец линуксоиды догадались раскладывать приложения по своим местам вместо того, чтобы размазывать кусками по всей системе! Наконец ад зависимостей побороли!

Ага, конечно...

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Пожалуй просто покажу что из себя представляет этот кусок... Хм... Этот дистрибутив Linux...

Само собой нужно скачать установочный образ, размер говорит о том, что это полноценный дистрибутив пригодный для нормального использования:

Запускаю установочный диск, никакого адекватного загрузочного меню, никакого MemTest, никаких адекватных подсказок, просто таймер автоматической загрузки и бросает пользователя в старинный текстовый режим, серьёзно, такое было актуально в 1980-2000 годах, но не в 2023...

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Дальше веселее, дистрибутив Linux после запуска отправляет пользователя в терминал, это какая-то глупая шутка? Не похоже, ведь у разработчиков хватило мозгов сделать подсказку какие команды вводить, чтобы запустить графический интерфейс:

Запускаю вручную интерфейс и получаю довольно странный рабочий стол, есть значок сетевого подключения и какая-то непонятная фигня рядом в панели задач, судя по всему это управление громкостью звука... Часы вообще никак не реагируют на нажатия, и формат времени по умолчанию настроен ужасно, международные стандарты (ISO8601) для линуксоидов явно не писаны:

Ну что, время пройтись по меню "Пуск"! Собственно где кнопка "выключить систему"? Где кнопка "перезагрузить систему"? Где "проводник"? Ничего нет! Это один из худших рабочих столов который я вообще встречал среди "линуксов"...

Может в разделе "System Tools" будет всё? А вот и нет! Там только "Установить GoboLinux" и парочка утилит, ну ладно, установлю эту поделку... О да, установщик ругается что не найдены "правильные" разделы диска!

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Хорошо хоть догадались в меню "пуск" добавить Gparted, особенно меня позабавило окно создания таблицы разделов, оно просто не влезло в экран, хотя пустого места целая гора и горка рядом, в общем классический косяк интерфейса свойственный дистрибутивам Linux:

Диск подготовлен, теперь можно устанавливать дистрибутив! И вот опять двадцать пять! Даже приветственное окно в дистрибутиве оказалось кривым, при этом целый вагон пустого места вокруг:

И ещё косяк интерфейса, файл подкачки вроде и отключен, но окно ввода размера было активно пока не передёрнул настройку:

Далее выбор приложений для установки, здоровенный список который даже листать тяжело, не то чтобы что-то там смотреть и выбирать:

Учётную запись root нельзя создать без пароля, но учётную запись обычного пользователя можно сделать без пароля, так же дистрибутив позволяет выбрать по какому стандарту должны работать часы, по локальному времени BIOS или GMT:

Дальше процесс установки, и как всегда кривой интерфейс вылазит за пределы экрана при наличии массы свободного места... Разработчики дистрибутивов Linux могут хотя бы один раз более чем за 20 лет сделать интерфейс системы адекватным? Я бы ни слова не сказал про все "линуксы", если бы такое выползание окон за пределы экрана не происходило практически в каждом дистрибутиве:

В общем установка завершена, теперь нужно достать диск и перезагрузить систему, ведь дистрибутив сам не извлекает диск после установки, и перезагружать тоже не умеет систему, какой-то недоразвитый:

Но с выключением возникли проблемы, "линукс" просто завис и не выключается, похоже не может выключиться потому что загрузочный диск был извлечён, но его ведь нужно было извлечь иначе после перезагрузки система с него загрузится, а нужно ведь нужно с жёсткого диска грузить, так что выхода нет, делаю жёсткую принудительную перезагрузку:

В общем первый запуск установленной операционной системы, и да, снова бросают пользователя в терминал, только на этот раз вообще нет никаких подсказок, вообще непонятно какие там заклинания нужно вводить чтобы запустился рабочий стол, хотя я то уже знаю какие:

Ну что, время проверить установленную систему? Да тут проверять нечего, кривой хлам, вот что это, даже контекстное меню не удосужились адекватно сделать, вечно куда-то вылазит за пределы экрана при вызове через правую кнопку мыши по рабочему столу, а рабочий стол нефункционален по факту, даже папку или текстовый файл нельзя создать:

В этом дистрибутиве нет даже проводника, может линуксоидам и нормально работать через убого оформленный терминал с тёмными синими шрифтами на чёрном фоне, но извольте, это просто какой-то угар и издевательство над пользователем, говорю как есть:

Да, у дистрибутива действительно файловая система реализована адекватно, это вам не типичная линуксоидная размазня говна (зависимостей) по всему туалету (файловой системе).

Здесь приложения чётко в своих каталогах разложены, там же и всё остальное что нужно приложениям для работы, конфиги, логи и т.п., это безусловно правильный подход, пользователю не нужно в 10 терминалов по всей системе ползать собирая кусочки зависимостей разбросанных извращенцами по округе:

Но грамотной структуры файловой системы недостаточно для работы, увы...

Это недоразумение даже не хочет реагировать на сигнал от кнопки выключения, меня сложно удивить убогими дистрибутивами Linux, но этот меня действительно удивляет, его даже выключить по-человечески невозможно, нужно какие-то там заклинания с командой shutdown колдовать в терминал, ну или жёстко выключать, мне лично лень колдовать в терминал заклинания, потому выключаю жёстко:

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Заключение

На этом закончу обзор дистрибутива GoboLinux 017.

Что я чувствую после использования этого дистрибутива Linux? Сложно сказать, но я очень рад, что не устанавливаю дистрибутивы для проверки на реальный ПК, такой хлам на реальный ПК устанавливать даже стыдно как-то... Windows 7, и даже частично поломанная Windows 10 просто сгорят от испанского стыда за такого "соседа".

Безусловно идея с файловой системой прекрасна, каждое приложение разложить в свою папку и забыть про типичный для линуксов ад зависимостей, но как это реализовано... Максимально дерьмово реализовано, при всём желании даже я не стану возиться с таким кривым дистрибутивом.

Я на самом деле даже расстроен немного, такая прекрасная идея, но такая паршивая реализация... Может быть однажды этот дистрибутив таки доведут до ума, тогда это будет действительно интересный дистрибутив, но надежды мало учитывая что разработчики даже такое базовое приложение как "проводник" не установили...

Кому вообще сдался RawTherapee или Firefox, когда невозможно даже файл на флешку скопировать? Даже смартфоны без проводника ощущаются как неполноценные звонилки, даже кнопочные телефоны практически всегда имели проводник в том или ином виде.

Для кого вообще GoboLinux создавался? Разработчики для самих себя создали дистрибутив? А на кой хрен тогда было создавать сайт такому кривому дистрибутиву и отправлять на всякие DistroWatch? Вот я тоже всякое разрабатываю, но ведь не создаю сайт для того же ChimbaBench.

Хотя по факту ChimbaBench сейчас гораздо адекватнее в плане пользовательского интерфейса этого дистрибутива, да и в принципе адекватнее большинства дистрибутивов, ибо у меня интерфейс нормально адаптируется как под разрешение 640x360, так и под 1920x1080, когда дистрибутивы Linux уже при 800x600 практически всегда разваливаются на куски.

И ладно бы GoboLinux только вот выпустили, нет, этот дистрибутив существует как минимум с 2002 года, а текущая версия 2020 года выпуска, даже боюсь представить каким был дистрибутив 20 лет назад...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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