



28 июня 1914 года в сербском Сараево прозвучал выстрел, изменивший весь ход истории.

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Историки до сих пор спорят, что было бы не вступись Россия за Сербию, не разменяй Мольтке стратегическую победу под Парижем на тактическую под Кёнигсбергом, как повернулось бы мировое колесо, если бы в точности был исполнен план фон Шлиффена и удался бы немецкий блицкриг.

Это была первая война, которая затронула все социальные слои, война, в которой были задействованы все ресурсы: люди, техника, животные.

Ну и собаки, конечно, тоже воевали.

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Мы почти забыли о них, маленьких героях большой войны, но именно ПМВ дала толчок к развитию кинологии как науки.

Использовали собак практически все страны Антанты и Тройственного Союза, животные служили санитарами, поисковиками, курьерами.

Германия.

Собаки Красного Креста. Германия. Первая Мировая война.

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Немцы - народ прагматичный, к любому делу подходят ответственно. И дрессировки это касалось тоже. Собственно, профессиональная подготовка собак к военной службе началась еще в конце XIX века. Очень востребованы были собаки- связисты, собаки-курьеры, собаки-санитары.

Трой (Trei - преданный). Какая порода - неизвестно, сколько лет - неизвестно, да и не важно это. Шаг за шагом вместе со своим проводником глубокой ночью он обходил поле боя. За короткое время нашел пятерых раненых. "Вы бы ни за что их не нашли,- вспоминал позднее его проводник,- так хорошо они были скрыты".

Штайф. Кайзер хорошо знал цену военным собакам, лично курировал работу школ дрессировки.

При посещении госпиталя в немецком тылу он увидел раненого офицера, а рядом на койке – собаку.

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Врачи рассказали, как немецкий лейтенант повел солдат в атаку на русские траншеи, был тяжело ранен, потерял много крови, и сил подняться не было, и под шквальным огнем противника никто не придет на помощь.

Но тут из окопа выскочил полковой пес Штайф, небольшого роста, достаточно упитанный, и может даже не сильно ловкий. Под сплошным огнем добрался до лейтенанта, схватил за шинель, потащил к своим. Дотащил, но перед самым окопом был ранен.

Штайф. Фото Яндекс-картинки

Кайзер наградил обоих Железным Крестом. Штайф носил его на ошейнике.

Немецкие солдаты, спасенные собаками, создали госпиталь на раненых животных в городе Йена.

Россия

О русских военных собаках известно не много. Клички их не сохранились. А ведь были "выпускники" "Школы военных и санитарных собак". И раненых они спасали, и охранную службу несли, и донесения доставляли.

И благодарили тренеров школы, и просили на фронте собачье пополнение.

"Искренне благодарю за собаку Вольф, служит и работает прекрасно", - писал командир 71-го Белевского полка полковник Галкин.

Соединенные штаты.

США не долго соблюдали нейтралитет. Сохранился плакат времен ПМВ.

И о собаках - военных этой страны, так же как и о русских, известно немного. Это потом уже, в другой войне, собаки США служили в морской пехоте, во флоте, даже в авиации.

Матт. Осталась история французского бульдога Матта, служившего в инженерном полку американской пехоты.

Что может делать маленький, не могучий и не сильный, коротколапый пес делать на фронте. Такой не вытащит с поля боя раненого, не будет охранять, не пойдет в разведку. Матт обузой не стал и с честью выполнял свою работу, став доставщиком сигарет.

Это не Матт, другой бульдог. Фото Матта не сохранилось.

Стабби

Он был всего лишь бездомным щенком, бродившим по территории кампуса йельского университета.

Скорее его его участью была бы гибель от голода, но жизнь сделала крутой поворот и щенок "неопределенной породы" попал к капралу Джеймсу Роберту Конрою и получил кличку Стабби.

Стабби с капралом Конроем.

Потом таких судьбоносных поворотов было много.

Была служба в 102-ом пехотном полку, было участие в 4-х наступлениях и 17-ти боях, были ранения.

Еще в самом начале войны Стабби был отравлен горчичным газом. Выздоровел и научился предупреждать бойцов о газовых атаках.

А еще он умел находить раненых, а еще спасал бойцов, лаем предупреждая о ночных артобстрелах.

Стабби не отличался ни огромным ростом, ни силой, ни мощью, зато был бесконечно отважен.

Этот кроха поймал, атаковал и сумел удержать до подхода солдат немецкого шпиона.

Бывший бродяжка стал знаменитой собакой американской армии, получил звание сержанта, а его награды не умещались на груди.





Ну а это он уже в звании сержанта и с наградами.

В Соединенные Штаты пес вернулся национальным героем.

На военном параде.

До 26-го года, до своей смерти Стабби был неразлучен со своим спасителем и другом Джоном Робертом Конроем.

Британия

Еще за 8 лет до войны майор Эдвард Хотелвиль Ричардсон предложил использовать эрдельтерьеров в качестве сопровождения для ночных патрулей. А незадолго до войны в стране заработала школа обучения военных собак, где в приоритете были опять же эрдели. Крепкие, сильные собаки с короткой жесткой шерстью, не требующей ухода, отлично подходили для военной службы.

Джек

Самый известный из британских эрделей. Бесстрашный пес доставлял донесения в самый эпицентр боя. Не раз и не два был ранен, выздоравливал и снова вступал в строй. В последнем бою у Джека были сломаны челюсть и ребра, перебиты лапы. Джек был награжден Орденом Виктории, только вот награда была посмертной.

Опять же не Джек, но один из эрделей майора Ричардсона

Лесси

В 1943 году вышел фильм, положивший начало киноэпопее о шотландской овчарке Лесси. Кстати говоря, фильм был одним из первых, где снялась совсем еще молоденькая Элизабет Тейлор. А ведущим актером и исполнителем главной роли стал шотландец Пэл.





Элизабет Тейлор и шотландец Пэл в фильме "Возвращение Лесси". Фото из свободных источников интернета.

Потом Лесси играли дети и внуки Пэла, всего девять собак. Один за другим выходили видеофильмы, фильмы и сериалы об умнице-колли.

Но была и самая первая, реальная колли-полукровка Лесси, прославившаяся в I-ю Мировую войну.

Британский корабль "Грозный" в последние часы уходящего года был торпедирован и затоплен немецкой подводной лодкой.

Холодное море, ледяная вода, десятки погибших. В порту Лайм-Реджес открыли морг. Да какой морг. Владелец местного паба отдал под него свой подвал. И сюда несли и несли тела.

тут же была и Лесси. Смотрела, удивлялась почему вокруг столько неподвижных людей. И вдруг почувствовала что-то странное. В одном из тел была жизнь, еле-еле теплилась искоркой. И Лесси сделала то, что по ее собачьему разумению не дало бы этой искорке окончательно погаснуть. Легла рядом, горячим своим телом согревала моряка, и лизала, лизала лицо и руки. И видела, что искорка разгорается все ярче. Моряк открыл глаза.

Потом он был отправлен в госпиталь, поправился, но до конца жизни был благодарен первой своей спасительнице.

Франция и Бельгия

Французы - вот кто довел технику обучения фронтовых собак до совершенства.

Животных использовали в войсках связи, в охране, в разведке, в качестве санитаров. Упряжки собак перевозили пулеметы, продовольствие, снаряды.

Собаки-санитары были обучены отличать военную форму своей страны от вражеской. Найдя раненого, пес тихим воем подзывал проводника. и они никогда не лаяли, потому что враг открывал огонь на звук. Базовой породой французской армии были малинуа.

В ПМВ прославился Прюско, овчарка белого цвета. Только из официальных источников известно о спасении этой собакой более ста солдат и офицеров.

В начале XX ездовые собаки были фактически символом Бельгии и Нидерландов. Вернее, грузы на собаках перевозили еще во времена"мрачного средневековья". Но в XIX и XX массово выходили открытки, изображающие таких собак.

И в годы I-ой Мировой войны животные остались все той же "тягловой силой", вот только перевозили они пулеметы. Идея использования собак вместо мулов и лошадей была признана новаторской, больше того, за первенство этого "изобретения" разгорелся спор межу Бельгией и Францией.

В самом деле, собака маневреннее мула, а это позволяло быстро перемещаться по любой, даже сильнопересеченной местности.

Собака, даже крупная, меньше любой лошади, а это позволяло при необходимости укрыть и ее и орудие в любой канаве, в любом овраге или окопе.





Ну и другие "специальности" были у бельгийских собак - санитары, связные, сторожа.

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О них мало известно. Годы стирают воспоминания. Но история снова расставила все по местам. И на новой войне, неслыханной по своей жестокости снова воевали и погибали собаки - подрывники, саперы, санитары, разведчики.