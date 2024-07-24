Организмы обычно нуждаются в свете для производства кислорода в процессе, известном как фотосинтез.

Ученые обнаружили, что природные металлы на дне океана могут выделять кислород, что потенциально меняет наше понимание происхождения жизни на Земле. Это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, показывает, что такие минералы, как марганец и железо, могут выделять кислород даже в полной темноте. Эти результаты опровергают традиционное мнение о том, что фотосинтез, для которого требуется свет, является единственным способом получения кислорода. Исследователи предполагают, что электрохимическая активность полиметаллических конкреций может извлекать кислород из воды.



Бо Баркер Йоргенсен, эксперт по морской биогеохимии, который рецензировал исследование, описал его как "очень необычную находку".



Это открытие имеет большое значение для глубоководной горнодобывающей промышленности, которая стремится исследовать и извлекать ценные минералы со дна океана. Хотя эти полезные ископаемые имеют решающее значение для перехода к "зеленой" энергетике, экологические активисты и ученые предупреждают, что глубоководная добыча полезных ископаемых может дестабилизировать экосистемы и повлиять на роль океана в смягчении последствий изменения климата. Исследование финансировалось компаниями, занимающимися разработкой месторождений на морском дне.



Эндрю Свитман, ведущий автор исследования, изначально сомневался в необычных показаниях содержания кислорода, зафиксированных в Тихом океане в 2013 году, подозревая неисправность оборудования. Однако последующие тесты подтвердили точность датчиков. В 2021 и 2022 годах Свитман и его команда вернулись в зону Кларион-Клиппертон, известную большим количеством полиметаллических конкреций. Их эксперименты показали повышенный уровень кислорода, что указывает на электрохимическую активность конкреций как источника.



Тобиас Хан, соавтор исследования, объяснил, что этот процесс напоминает работу батареи, вырабатывающей электрический ток, которая потенциально обеспечивала кислородом океан до начала фотосинтеза. Эта гипотеза может изменить наше понимание того, как возникла жизнь на Земле.



Результаты исследования опровергают предположение о том, что кислород на Земле вырабатывают только фотосинтезирующие организмы. Франц Гейгер, другой соавтор, подчеркнул необходимость пересмотра методов глубоководной добычи полезных ископаемых, чтобы избежать истощения источников кислорода, жизненно важных для глубоководной жизни. Он сослался на предыдущую деятельность по добыче полезных ископаемых, которая привела к образованию долговременных "мертвых зон", подчеркнув важность защиты разнообразных морских экосистем.



Несмотря на многообещающие результаты, остается много вопросов. Хан отметил необходимость дальнейших исследований, чтобы понять масштабы производства "темного кислорода", его влияние на полиметаллические конкреции и количества, необходимые для значительного производства кислорода. Баркер Йоргенсен подчеркнул необходимость более глубокого понимания лежащих в основе этого процессов.