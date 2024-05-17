Спутник Юпитера, известный своим подземным океаном, возможно, более активен, чем предполагалось ранее.

Во время своего максимального сближения со спутником Юпитера Европой в сентябре 2022 года космический аппарат НАСА "Юнона" зафиксировал наличие соленых водяных карманов, связанных с глубоким подповерхностным океаном Европы, а также потенциальных шрамов, образованных высокими столбами водяного пара.

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Большая часть снимков, полученных в ходе миссии "Юнона", была получена с помощью камеры JunoCam, которая сделала четыре снимка поверхности Европы в высоком разрешении, когда космический аппарат пролетал над ледяной луной на высоте 355 километров (220 миль). Кроме того, космический аппарат использовал свой звездный эталонный модуль (SRU), который обычно используется для получения изображений слабых звезд в целях облегчения навигации. В этот раз возможности SRU в условиях низкой освещенности были использованы для получения изображения ночной стороны Европы, освещенной только светом, отраженным от облачных вершин Юпитера, который называется "сияние Юпитера".

SRU выявил необычную особенность, получившую неофициальное название "Утконос" из-за своей формы. Эта особенность официально признана хаотичной местностью, характеризующейся смесью ледяных глыб, гребней, торосов и красновато-коричневых пятен. Со времен миссий "Вояджера" на поверхности Европы наблюдался ландшафт хаоса, и планетологи предполагают, что эти области могут быть местами, где соленая жидкость просачивается на поверхность, частично растапливая ледяную кору.

Объект, известный как "Утконос", занимает площадь 37 на 67 километров (23 мили на 42 мили). Учитывая, что ледяная поверхность Европы имеет тенденцию сглаживаться за относительно короткие геологические промежутки времени, стирая такие особенности поверхности, как кратеры, Утконос, вероятно, является одним из самых молодых объектов на спутнике Юпитера.

Хайди Беккер, ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, заявила, что эти особенности указывают на современную поверхностную активность и наличие подповерхностной жидкой воды на Европе. Беккер также отметил, что Platypus станет основной целью миссии НАСА Europa Clipper, которая стартует позднее в этом году, и европейской миссии JUICE, которая в настоящее время находится на пути к Юпитеру.

Примерно в 50 километрах (31 миле) к северу от Утконоса находятся дополнительные интересные объекты: ряд двойных хребтов, обрамленных темными пятнами на поверхности. Считается, что подобные особенности, наблюдаемые в других местах на Европе, являются источниками выбросов водяного пара, которые могут достигать высоты 200 километров (120 миль).

Наличие шлейфов на Европе стало предметом дискуссий с тех пор, как космический телескоп "Хаббл" впервые обнаружил их в 2012 году. В отличие от спутника Сатурна Энцелада, где шлейфы предсказуемы и распространены, шлейфы на Европе были периодическими, что заставило некоторых исследователей усомниться в их существовании.

Обнаружение траншей, аналогичных тигровым полосам на Энцеладе — точкам происхождения его шлейфов, — позволяет миссиям Europa Clipper и JUICE ориентироваться в определенных регионах в поисках шлейфов на Европе.

"Юнона" предоставила убедительные доказательства того, что особенности Европы и ее поверхности в целом меняются. Это явление, получившее название "истинное блуждание полюсов", указывает на то, что географическое положение полюсов изменилось по мере того, как ледяная кора перемещается по поверхности мирового океана.

"Настоящее полярное блуждание происходит, если ледяная оболочка Европы отделена от ее скалистых недр, что приводит к высокому уровню нагрузки на оболочку, что приводит к предсказуемым разрушениям", - заявила Кэнди Хансен, со-исследователь Juno из Института планетарных наук в Аризоне. Юнона изобразила эти разломы как впадины с крутыми стенками неправильной формы размером от 20 до 50 километров (от 12 до 31 мили).

"Это первый случай, когда эти разломы были нанесены на карту в южном полушарии Европы, что позволяет предположить, что влияние истинного блуждания полюсов на геологию поверхности Европы более обширно, чем предполагалось ранее", - добавил Хансен.