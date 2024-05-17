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saliikr
Половина игроков PlayStation Все еще не обновились до PS5
База пользователей PS5 составляет примерно половину от общего числа активных онлайн-пользователей PlayStation.

С момента выхода PlayStation 5 в 2020 году было продано чуть менее 59 миллионов устройств, что уступает продажам PS4 за аналогичный период, которые к четвертому году достигли примерно 60 миллионов устройств. Подсчитано, что база пользователей PS5 составляет примерно половину от общего числа активных онлайн-пользователей PlayStation, а PlayStation Network сообщает о 118 миллионах активных пользователей по состоянию на 31 марта 2024 года.

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Это четкое разделение между пользователями PS4 и PS5, особенно заметное на "последнем этапе" жизненного цикла PS5, подчеркивает постепенное внедрение нового консольного оборудования, усугубляемое ранней нехваткой поставок.

По мере того, как мы приближаемся к четырем годам с момента выхода PlayStation 5, тот факт, что она охватывает лишь половину аудитории Sony, подчеркивает проблемы, связанные с обслуживанием разнообразной базы игроков на фоне роста количества игр, ориентированных на обслуживание, таких как Fortnite, где некоторые пользователи продолжают пользоваться старыми консолями.

#playstation #netwerk
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