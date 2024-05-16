Во вторник на солнце произошла крупнейшая вспышка почти за два десятилетия, всего через несколько дней после того, как сильные солнечные бури обрушились на Землю и вызвали ослепительное северное сияние в непривычных местах.

Во вторник на солнце произошла самая значительная вспышка почти за два десятилетия, что стало заметным событием в текущем 11-летнем солнечном цикле, приближающемся к своему пику, о чем сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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Эта солнечная вспышка, зарегистрированная как X8,7 по шкале вспышек, является самой сильной из наблюдавшихся с 2005 года, согласно данным обсерватории солнечной динамики НАСА. Брайан Брэшер из Центра прогнозирования космической погоды NOAA в Боулдере, штат Колорадо, предположил, что дальнейший анализ дополнительных источников данных может выявить еще большую интенсивность.

К счастью, Земле, по-видимому, удалось избежать прямого столкновения с этой вспышкой, поскольку она произошла в той части Солнца, которая в настоящее время вращается в стороне от нашей планеты.

В последние дни на Солнце наблюдается повышенная активность, и несколько вспышек и выбросов корональной массы представляют потенциальную опасность для наземных и спутниковых систем. Хотя выбросы, связанные со вспышкой во вторник, по-видимому, были направлены в сторону от Земли, оценки продолжаются.

НАСА сообщило, что ухудшение космической погоды в минувшие выходные привело к тому, что один из его экологических спутников неожиданно начал вращаться и впоследствии перешел в защитный режим гибернации, известный как безопасный режим, из-за снижения высоты полета.