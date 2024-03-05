Данные, собранные в ходе миссии НАСА "Юнона", показывают, что Европе, покрытому льдом спутнику Юпитера, остро не хватает кислорода.

Недавний анализ данных, собранных во время миссии НАСА "Юнона", заставил исследователей пересмотреть свое представление о Европе, спутнике Юпитера с океаном, покрытым льдом. Вопреки предыдущим оценкам, расчеты, проведенные во время облета в 2022 году, показывают, что замерзшая поверхность Европы производит значительно меньше кислорода, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy 4 марта, показывает, что Европа вырабатывает приблизительно 26 фунтов (12 килограммов) кислорода в секунду, что является частью более ранних прогнозов, которые предполагали гораздо более высокую скорость производства - 2205 фунтов (1000 кг) в секунду.

Ведущий автор исследования Джейми Салай, физик плазмы из Принстонского университета, признает, что пересмотренный уровень содержания кислорода ниже ожидаемого, но подчеркивает, что это не обязательно исключает возможность существования жизни на Европе. Несмотря на нехватку кислорода, ученые полагают, что подземный океан Европы все еще может поддерживать микробную жизнь. Высвобождение молекул водорода и кислорода из ледяной коры Европы, вызванное заряженными частицами при космической бомбардировке, способствует потенциальной пригодности Луны для жизни.

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В то время как миссия Juno не планирует повторно посещать Европу, предстоящая миссия NASA Europa Clipper должна стартовать позже в этом году. Планируется, что "Европа Клипер" прибудет на орбиту Юпитера к 2030 году и сыграет решающую роль в оценке пригодности Луны для жизни, детально изучив особенности ее поверхности и недр.