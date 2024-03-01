Старт теперь запланирован не ранее субботы, 2 марта, в 11: 16 вечера по восточному времени.

SpaceX отложила свой первый запуск астронавтов НАСА в 2024 году, перенеся его не ранее чем на субботу, 2 марта, из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий вблизи космодрома во Флориде.

Предстоящая миссия Crew-8, состоящая из четырех астронавтов, теперь должна стартовать на ракете Falcon 9 в субботу в 11:16 по восточному времени с площадки 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Эта корректировка последовала за серией задержек, первоначальная дата запуска была назначена на 22 февраля.



Согласно обновлению миссии НАСА, опубликованному вскоре после полуночи 29 февраля, на решение выбрать пересмотренное окно запуска повлияли неблагоприятные прогнозы погоды для прибрежных районов вдоль траектории полета космического корабля Dragon в пятницу, 1 марта. Ожидается, что постоянные сильные ветры и волны вдоль восточного побережья сохранятся до утра субботы.



Безопасность спасательных команд имеет первостепенное значение, особенно в свете потенциально опасных морских условий, которые могут возникнуть в случае аварийного запуска, требующего, чтобы капсула Dragon прервала полет и упала в Атлантический океан. НАСА подчеркнуло необходимость того, чтобы условия ветра и волнения были в пределах приемлемых параметров для безопасного извлечения как экипажа, так и космического аппарата в таких сценариях.



Цель миссии Crew-8 - доставить астронавтов НАСА Мэтью Доминика, Майкла Барратта, Джанетт Эппс и российского космонавта Александра Гребенкина на Международную космическую станцию для шестимесячного орбитального полета с запланированным возвращением на Землю в конце августа.



Эта миссия представляет собой девятый полет SpaceX с экипажем для НАСА в рамках важного контрактного соглашения, направленного на доставку астронавтов на космическую станцию и обратно. С мая 2020 года SpaceX выполняет миссии астронавтов для НАСА, в то время как ожидается, что Boeing начнет свои собственные полеты с экипажем для агентства в апреле с использованием своего космического корабля Starliner.