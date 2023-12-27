Ожидается, что предстоящее обновление программного обеспечения для iPhone, iOS 17.3, введет дополнительный уровень безопасности, направленный на защиту пользователей в случае кражи телефона лицами, обладающими их паролем. Релиз ожидается после праздников, вероятно, около 16 января, с возможными корректировками, основанными на ходе бета-тестирования. Ключевой особенностью этого обновления является защита от кражи устройства.

Это повышение безопасности устраняет проблемы, связанные с несанкционированным доступом к украденным iPhone, особенно когда воры получают код доступа. Защита украденного устройства, когда она активирована, требует аутентификации по Face ID или Touch ID для таких действий, как просмотр ключей доступа и удаление содержимого. Примечательно, что ввод пароля больше не будет служить альтернативой для этих изменений.

Специально для выполнения важных действий, связанных с потенциальными кражами, таких как смена пароля учетной записи Apple ID, новая система вводит задержку в системе безопасности. Если телефон находится в незнакомом месте, после биометрической аутентификации требуется один час ожидания, прежде чем потребуется повторная аутентификация. Эта задержка также применяется при добавлении нового Face ID или отключении функции "Найти мой iPhone".

Важно отметить, что освобождение от часовой задержки применяется, когда телефон находится в знакомых местах, например дома или на работе.

Эта функция доступна по подписке, и пользователи, которые ее не активируют, не смогут воспользоваться преимуществами повышенной безопасности. Рекомендуется использовать менее заметный пароль, сочетающий буквы и цифры, и избегать его раскрытия. В обновлении также подчеркивается важность защиты паролей в приложениях и использования отдельных паролей там, где это необходимо.

Признается, что, несмотря на эти меры безопасности, воры все еще могут пытаться украсть iPhone. Тем не менее, функция защиты украденных устройств значительно повышает безопасность цифровой жизни.

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В обновлении от 24 декабря защита от кражи устройств выделена в качестве важного дополнения, применимого к iPhone начиная с iPhone XS и далее с установленной iOS 17, при условии активации пользователем. Дополнительные функции в обновлении включают совместные плейлисты Apple Music, позволяющие пользователям приглашать друзей вносить свой вклад в плейлисты и творчески делиться музыкой. Релиз запланирован на январь, с потенциальными дополнениями к функциям до официального запуска.