Космический самолет провел на орбите эквивалент 10 лет в семи миссиях. Но что это были за миссии, остается неизвестным

X-37B, компактный беспилотный космический самолет, напоминающий миниатюрный космический челнок, привлек значительное внимание, несмотря на скромные размеры. Пентагон сохраняет завесу секретности относительно его назначения и возможностей. Предстоящий запуск Falcon Heavy от SpaceX вызвал спекуляции о полете на более высокую орбиту, подтвержденные недавними документами. Хотя детали остаются нераскрытыми, цели миссии охватывают целый ряд испытаний и экспериментов, включая эксплуатацию многоразового космического самолета в новых орбитальных режимах и эксперименты с технологиями информирования о космической области.



Упоминание "осведомленности о космической сфере" предполагает потенциальный спутниковый мониторинг для обнаружения угроз, что согласуется с миссией Космических сил США по повышению осведомленности о космической деятельности. Один подтвержденный аспект включает воздействие радиации на семена растений во время длительного космического полета в рамках эксперимента для НАСА. X-37B ранее тестировал передовые технологии, в числе которых солнечная панель, преобразующая солнечную энергию в микроволны для потенциальной передачи энергии на Землю.



Несмотря на публичное признание его ультрасовременного характера, особенности X-37B остаются нераскрытыми, что придает ему загадочности. Брайан Уиден из фонда "Безопасный мир" подчеркивает молчание Пентагона о его деятельности. Хотя некоторые предположения могут быть неточными, очевидно, что Пентагон считает свою миссию чрезвычайно важной. Secure World отвергает идею о том, что это орбитальная система вооружения для наземных атак, подчеркивая ее использование для тестирования технологий многоразовых космических ракет-носителей и тестирования датчиков и спутникового оборудования на орбите.

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Иностранные государства, особенно Китай, рассматривают X-37B как пример использования космического оружия США, а Китай разрабатывает аналогичный секретный космический самолет многоразового использования под названием Shenlong. Продолжительные полеты X-37B, кульминацией которых стало более 10 лет пребывания в космосе, позволили получить ценные данные о долговечности компонентов в длительных космических условиях. Генерал Дэвид Томпсон ожидает захватывающих применений X-37B в будущем, подчеркивая его роль в качестве многолетнего испытательного стенда и экспериментальной машины.