Президент Либерии Джордж Веа официально признал поражение на недавних выборах лидера оппозиции Джозефа Боакаи, признав победу Боакаи с 50,9% голосов против 49,1% у Веа. Это знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с выборами 2017 года, когда Weah одержала уверенную победу. Уступка Веа способствует плавной передаче власти, обеспечивая вторую демократическую передачу власти в Либерии более чем за семь десятилетий.

Веа, легенда мирового футбола, выступил по национальному радио, призвав признать результаты выборов и поздравив избранного президента Боакаи. Этот шаг способствует стабильности Либерии, страны, восстанавливающейся после гражданских войн и эпидемии Эболы в 2013-16 годах. Сторонники Боакаи в Монровии праздновали почти окончательные результаты, подчеркивая одобрение граждан.

Боакаи, бывший вице-президент и карьерный политик, вступил в жесткую конкуренцию с Веа в первом туре голосования, что привело ко второму туру. Его победа отражает стремление электората к переменам, поскольку многие разочаровались в правлении Веа, отмеченном невыполненными обещаниями и постоянными проблемами, такими как бедность, безработица и неадекватная инфраструктура.

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В настоящее время Либерия ожидает прихода нового руководства под руководством избранного президента Боакаи с надеждами на мир, примирение и позитивные изменения в управлении и развитии.