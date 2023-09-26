В ознаменование 75-й годовщины создания своих вооруженных сил Южная Корея провела в Сеуле свой первый за десять лет военный парад. На мероприятии был продемонстрирован значительный контингент войск наряду с новейшей отечественной военной техникой, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель выступил с суровым предупреждением в адрес Северной Кореи, подчеркнув, что любое применение ядерного оружия приведет к решительному вмешательству альянса Сеул-Вашингтон, что приведет к прекращению действия северокорейского режима. Это заявление было сделано во время его выступления по случаю 75-й годовщины создания вооруженных сил Южной Кореи.

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Президент Юн воспользовался случаем, чтобы подтвердить прочное партнерство между Южной Кореей и Соединенными Штатами в День Вооруженных сил. Он подчеркнул достигнутые с президентом Джо Байденом договоренности об активизации консультаций относительно размещения американских ядерных активов в регионе, направленных на сдерживание любой потенциальной агрессии со стороны Ким Чен Ына.

Юн утверждал: "Если Северная Корея прибегнет к применению ядерного оружия, подавляющий ответ альянса РК и США положит конец ее режиму". Он раскритиковал Пхеньян за его стремление к созданию ядерного потенциала и подчеркнул, какие потери это несет северокорейскому населению.

Кроме того, Юн подчеркнул, что зацикленность северокорейского режима на ядерных разработках усугубляет страдания его народа. Он призвал их признать, что ядерное оружие никогда не сможет гарантировать их безопасность.

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В ознаменование годовщины Южная Корея провела свой первый за десятилетие военный парад в Сеуле, проведя демонстрацию войск и новейшей военной техники отечественного производства, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности. Неблагоприятные погодные условия помешали участию истребителей KF-21 и легковооруженных вертолетов нового поколения, которые первоначально планировались для участия в авиашоу.