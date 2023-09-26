26 сентября высокопоставленные дипломаты из Южной Кореи, Китая и Японии собрались на редкую встречу, направленную на оживление трехсторонних обменов. Они коллективно подтвердили намерение своих лидеров собраться при первой же удобной возможности. Ежегодные саммиты, первоначально согласованные в 2008 году для укрепления регионального сотрудничества, столкнулись с трудностями из-за двусторонних споров и пандемии COVID-19.

Конкретные даты предстоящего саммита все еще обсуждаются, и министры иностранных дел трех стран должны собраться в ближайшие пару месяцев. Южная Корея, как принимающая сторона трехсторонних встреч в этом году, предложила провести саммит в конце декабря, как сообщает японская телекомпания TBS.





Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава подчеркнула общую для трех стран настоятельную необходимость возобновления переговоров на высоком уровне, включая саммиты, как можно скорее. Она подчеркнула важность решения различных проблем, стоящих перед регионом.





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Эта встреча рассматривается, отчасти, как попытка устранить озабоченность Пекина по поводу растущего сотрудничества между двумя союзниками США. Это сотрудничество было подчеркнуто соглашением Сеула и Токио, достигнутым ранее в этом году, об урегулировании юридических, дипломатических и торговых споров, возникших в результате японской оккупации Кореи с 1910 по 1945 год.





Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выразил единодушное согласие с важностью совместных усилий, подчеркнув взаимные интересы всех сторон. Он выступал за укрепление практического сотрудничества, направленного на содействие региональному миру, стабильности и процветанию.





Президент Южной Кореи Юн Сук Ель и премьер-министр Японии Фумио Кисида предприняли шаги по налаживанию двусторонних связей, кульминацией которых стал исторический трехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена в августе. В ходе этого саммита три лидера обязались укреплять сотрудничество, особенно в области обороны и экономической безопасности.





Высокопоставленный южнокорейский чиновник отметил активную позицию Китая в стремлении к трехстороннему сотрудничеству после обострения двусторонних отношений, вызванного размещением американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее в 2017 году. Чиновник признал потенциальный дискомфорт со стороны Китая в связи со все более тесным трехсторонним партнерством в области безопасности с США и Японией.





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Пекин, вероятно, будет использовать трехсторонние торговые связи, чтобы уравновесить стратегию США, способствовать обменам между людьми и улучшить коммуникацию по вопросам безопасности и обороны с Сеулом и Токио. Эта оценка исходит от Тонг Чжао, старшего научного сотрудника базирующегося в США Фонда Карнеги за международный мир.





Япония и Южная Корея разделяют заинтересованность в предотвращении конфликтов и поддержании стабильных отношений в области безопасности с Китаем, а также обращаются за помощью к Китаю в сдерживании ядерной программы Северной Кореи.





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Традиционно премьер-министр Китая принимает участие в трехсторонних саммитах, а Южная Корея выступает за отдельный визит президента Си Цзиньпина. В недавней встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чон Бен Вон, старший заместитель министра иностранных дел Японии Такехиро Фунакоши и Нонг Ронг, помощник министра иностранных дел Китая.