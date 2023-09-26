В результате взрыва на складе горючего в Нагорном Карабахе погибли 120 человек и сотни получили ранения. Около 19 000 беженцев въехали в Армению после того, как местные силы сдались Азербайджану. Регион, в котором проживает около 120 000 этнических армян, сталкивается с нехваткой топлива из-за длительной блокады. На единственной дороге, соединяющей Армению с анклавом, сохраняются пробки, поскольку люди пытаются уехать. Семьи укладывают пожитки в транспортные средства, предвкушая постоянный отъезд из своих домов. Город Горис, расположенный недалеко от границы, переполнен автомобилями и семьями, ищущими убежища.

По данным местных властей армянской национальности, на складе горючего в Нагорном Карабахе произошел взрыв, в результате которого погибло 120 человек и сотни получили ранения. Около 300 человек были госпитализированы, причем значительная часть из них находится в критическом состоянии.

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Этот инцидент совпадает с объявлением правительства Армении о 19 000 беженцах, въехавших в страну из анклава после капитуляции местных сил Азербайджану. В спорном регионе проживает около 120 000 этнических армян. Причина взрыва недалеко от главного города Ханкенди, который армяне называют Степанакертом, остается неясной. Регион уже испытывал нехватку топлива из-за продолжительной блокады.

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Спрос на автозаправочные станции резко возрос, поскольку тысячи людей стремятся покинуть этот район. Единственная дорога, связывающая Армению с анклавом, сильно перегружена многочисленными транспортными средствами, включая автобусы, перевозящими этнических армян, пытающихся добраться до анклава.