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По данным местных властей армянской национальности, на складе горючего в Нагорном Карабахе произошел взрыв, в результате которого погибло 120 человек и сотни получили ранения. Около 300 человек были госпитализированы, причем значительная часть из них находится в критическом состоянии.
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Этот инцидент совпадает с объявлением правительства Армении о 19 000 беженцах, въехавших в страну из анклава после капитуляции местных сил Азербайджану. В спорном регионе проживает около 120 000 этнических армян. Причина взрыва недалеко от главного города Ханкенди, который армяне называют Степанакертом, остается неясной. Регион уже испытывал нехватку топлива из-за продолжительной блокады.
Спрос на автозаправочные станции резко возрос, поскольку тысячи людей стремятся покинуть этот район. Единственная дорога, связывающая Армению с анклавом, сильно перегружена многочисленными транспортными средствами, включая автобусы, перевозящими этнических армян, пытающихся добраться до анклава.