Продажа Аляски Россией до сих пор является поводом для споров и размышлений. Кто-то смотрит на это с отрицательной стороны, кто-то не сомневается в правильности этого решения. А нам остается лишь рассматривать факты, связанные с этим событием.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Российская империя продала Аляску и прилежащие Алеутские острова Соединённым Штатам Америки в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Если переводить эту сумму эквивалентно современным деньгам, то получится 130 миллионов долларов. Казалось бы не так уж и много за землю размером 1.7 миллиона квадратных километров. Но на это есть веские причины.

Последствия Крымской войны

Крымская война длилась 3 года с 1853 по 1856. Российская империя в этом конфликте выступала против коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинии. Причинами войны послужили споры о правах христиан на Святую Землю (территория современного Израиля, Ливана и Сирии).

Впоследствии конфликта Россия была ослаблена во многих сферах общества. По итогам Парижского мирного договора, Российская империя обязывалась вернуть Южную Бессарабию Молдавскому княжеству и отказаться от претензий на территории Молдавии и Валахии.

Военные расходы, связанные с ведением войны, значительно увеличили государственный долг, который к 1860 году достиг 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, международные санкции, введенные против России, нанесли серьезный ущерб российской экономике, особенно экспорту сельскохозяйственной продукции.

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Человеческие потери тоже никто не отменял, Российская империя потеряла от 400 до 500 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Что отразилось на демографическом росте.

Географическая изоляция Аляски

Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, например, составляет около 700 километров, в то время как расстояние от Москвы до Аляски превышает 8000 километров. Это делало транспортное сообщение и снабжение Аляски из России сложным и дорогостоящим.

Так же это 8000 километров не ровной дороги, это суровый климат, горы, тундра. Не очень то просто наладить снабжение в такой местности, тем более в то время.

В плане разведанных ресурсов Аляска не имела практически ничего. Хотя сейчас там нашли огромные залежи нефти, но в 19-ом веке нефть не была так востребована, мир ещё не подсел на нефть.

Вывод

Из фактов, которые описаны выше, можно сделать определенные выводы. Российская империя в середине 19-го века была серьезно ослаблена. Чтобы проводить определённые реформы внутри страны, нужно было наладить достаточное финансирование. Об Аляске в тот момент и не думали, тут нужно решать проблемы более близкие обществу и вообще всей стране.

Поэтому продажа Аляски была достаточно здравым решением, ведь на тот момент каждая копейка была на счету, и у России имелась высокая необходимость в пополнении своей казны. Эти деньги были использованы для погашения части государственного долга и финансирования нужд Российской империи, в частности, военных и строительных нужд.

Исходя из этого, Российская империя на тот момент заключила с Соединенными штатами достаточно выгодную сделку, которая немного помогла России наладить положение дел внутри страны.