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Зачем Россия продала Аляску и в чём была выгода

Продажа Аляски в 1867 году — это событие, которое до сих пор вызывает споры. Россия продала эту огромную территорию США за 7,2 миллиона долларов, что эквивалентно 130 миллионам долларов сегодня. Причинами сделки стали последствия Крымской войны, географическая изоляция Аляски и отсутствие значимых ресурсов на тот момент. Эти причины делают продажу разумным шагом для России, нуждающейся в финансировании внутренней реформы и погашении государственного долга. Решите больше о том, как эта сделка повлияет на обе страны и их будущее!
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Продажа Аляски Россией до сих пор является поводом для споров и размышлений. Кто-то смотрит на это с отрицательной стороны, кто-то не сомневается в правильности этого решения. А нам остается лишь рассматривать факты, связанные с этим событием.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Российская империя продала Аляску и прилежащие Алеутские острова Соединённым Штатам Америки в 1867 году за 7,2 миллиона долларов. Если переводить эту сумму эквивалентно современным деньгам, то получится 130 миллионов долларов. Казалось бы не так уж и много за землю размером 1.7 миллиона квадратных километров. Но на это есть веские причины.

Последствия Крымской войны

Крымская война длилась 3 года с 1853 по 1856. Российская империя в этом конфликте выступала против коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинии. Причинами войны послужили споры о правах христиан на Святую Землю (территория современного Израиля, Ливана и Сирии).

Впоследствии конфликта Россия была ослаблена во многих сферах общества. По итогам Парижского мирного договора, Российская империя обязывалась вернуть Южную Бессарабию Молдавскому княжеству и отказаться от претензий на территории Молдавии и Валахии.

Военные расходы, связанные с ведением войны, значительно увеличили государственный долг, который к 1860 году достиг 4,5 миллиардов рублей. Кроме того, международные санкции, введенные против России, нанесли серьезный ущерб российской экономике, особенно экспорту сельскохозяйственной продукции.

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Человеческие потери тоже никто не отменял, Российская империя потеряла от 400 до 500 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Что отразилось на демографическом росте.

Географическая изоляция Аляски

Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, например, составляет около 700 километров, в то время как расстояние от Москвы до Аляски превышает 8000 километров. Это делало транспортное сообщение и снабжение Аляски из России сложным и дорогостоящим.

Так же это 8000 километров не ровной дороги, это суровый климат, горы, тундра. Не очень то просто наладить снабжение в такой местности, тем более в то время.

В плане разведанных ресурсов Аляска не имела практически ничего. Хотя сейчас там нашли огромные залежи нефти, но в 19-ом веке нефть не была так востребована, мир ещё не подсел на нефть.

Вывод

Из фактов, которые описаны выше, можно сделать определенные выводы. Российская империя в середине 19-го века была серьезно ослаблена. Чтобы проводить определённые реформы внутри страны, нужно было наладить достаточное финансирование. Об Аляске в тот момент и не думали, тут нужно решать проблемы более близкие обществу и вообще всей стране.

Поэтому продажа Аляски была достаточно здравым решением, ведь на тот момент каждая копейка была на счету, и у России имелась высокая необходимость в пополнении своей казны. Эти деньги были использованы для погашения части государственного долга и финансирования нужд Российской империи, в частности, военных и строительных нужд.

Исходя из этого, Российская империя на тот момент заключила с Соединенными штатами достаточно выгодную сделку, которая немного помогла России наладить положение дел внутри страны.

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