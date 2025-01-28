Фото: Jihočeské divadlo

В рамках Международного конкурса, который проходил с 14 по 24 января в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, он исполнил роль члена жюри, оценивая выступления молодых артистов.

Выступая перед журналистами, Хосе Кура отметил, как сильно он ценит связь с российской аудиторией. "Россия — это страна, где искусство по-настоящему важно для людей. Здесь не только ценят технику, но и душу, которую вложил исполнитель", — подчеркнул певец. Он отметил, что уровень культурной вовлеченности русских зрителей не может не восхищать: "Здесь музыка воспринимается не просто на уровне звуков, а с глубокой эмоциональной привязанностью".

Также Кура отметил значимость выступлений на таких легендарных сценах, как Большой и Мариинский театры. "Для меня это невероятная честь — выходить на такие сценические площадки. Каждое выступление в России становится особенно важным благодаря зрителям, которые всегда встречают меня с теплотой и умеют слушать всем сердцем", — добавил он.

Выступления Хосе Куры в России неизменно сопровождаются полными залами и восторженными откликами публики. Его репертуар, в который входят произведения таких великих композиторов, как Верди и Пуччини, продолжает вдохновлять ценителей оперного искусства по всему миру.

По возвращении домой певец признался, что его визит в Россию оставил глубокие впечатления. Участие в конкурсе стало еще одним подтверждением того, как музыка объединяет народы. "Россия для меня — это место, где искусство живет и дышит полной грудью, где ценят искренность и талант", — подытожил Хосе Кура.



