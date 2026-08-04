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Global_Chronicles
LG представила 115-дюймовый Mini LED-телевизор и ещё 24 сверхбольших моделей с ИИ
LG вывела на индийский рынок линейку телевизоров 2026 года с искусственным интеллектом, включающую 25 сверхбольших моделей.
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Компания LG представила в Индии 25 новых телевизоров в шести категориях: Mini LED, OLED, Micro RGB, Mini RGB, Nano 4K UHD и Smart AI TV. Крупнейшая новинка — 115-дюймовый QNED evo Mini LED, самый большой телевизор в истории бренда.

 

Флагманская серия QNED evo Mini LED доступна в диапазоне от 43 до 115 дюймов. Модель оснащена технологиями Dynamic QNED Color Pro, Precision Dimming Ultra и Motion Booster с частотой обновления до 330 Гц. Некоторые версии получат VRR 165 Гц и процессор Alpha 8 AI Processor Gen3. Цены стартуют от ₹52990 (~44500 руб.).

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В OLED-линейке представлены серии G6, C6 и B6. Топовые G6 и C6 работают на Alpha 11 AI Processor Gen3 с Brightness Booster Ultra, поддерживают Dolby Vision, Atmos, G-Sync и FreeSync. Цены: C6 — от ₹119990 (~100800 руб.), B6 — ₹147490 (~123900 руб.), G6 — ₹214990 (~180600 руб.).

Технология Micro RGB evo с 100-дюймовой моделью MRGB96 обеспечивает 100% покрытие BT.2020, DCI-P3 и Adobe RGB. Mini RGB evo сочетает Tandem LED и Alpha 8. Цены: Mini RGB — от ₹128990 (~108400 руб.), Micro RGB 100" — ₹1299990 (~1 092 000 руб.).

Nano 4K UHD (43–98") с Alpha 7 AI Processor Gen9, HDR10 Pro и Dolby Atmos стоят от ₹38990 (~32700 руб.). Бюджетные Smart AI TV (32–43") с Alpha 5 AI Processor Gen9, webOS 26, интеграцией Google Gemini и Microsoft Copilot — от ₹19990 (~16800 руб.). Все модели уже поступили в розницу.

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Источник: gizmochina.com
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