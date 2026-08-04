За неделю до официальной презентации инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Honor Robot Phone.

Китайский бренд Honor готовит к выходу смартфон Robot Phone, официальный анонс которого намечен на 12 августа. За семь дней до презентации известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в соцсети Weibo подробные спецификации устройства.

Изображение: Notebookcheck

По данным авторитетного инсайдера, новинка оснащена 6,3-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 2640×1216 пикселей. Экран имеет тонкие рамки, пиковую яркость 6800 нит и антибликовое покрытие. За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с тремя собственными разработками Honor: контроллером сигнала C1+, чипом управления питанием E2 и внешним ISP-процессором H1.

Изображение: Notebookcheck

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Ёмкость аккумулятора составит 7060 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт. В продажу поступят две конфигурации памяти: 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя. Инсайдер также отмечает, что корпус устройства заметно толще и тяжелее, чем у обычных флагманских камерофонов. Это объясняется использованием механизма карданной стабилизации камеры и крупных сенсоров. Honor не комментирует утекшие данные. Цена на момент публикации не раскрывается.