Холдинг «Росэл» запустил серийное производство контроллеров «Стая орлов» для беспилотников-перехватчиков.

Ростех через свой холдинг «Росэл» начал массовый выпуск электроники для ударных беспилотников. Изделие под названием «Стая орлов» предназначено для дронов, которые уничтожают воздушные цели тараном. Разработчики заявляют, что российских аналогов с такими характеристиками на рынке нет.

©Ростех

Контроллер способен одновременно управлять четырьмя двигателями без коллекторов. В полете оператор может в реальном времени отслеживать их работу и менять настройки. Конструкция рассчитана на высокие нагрузки и быстрое выполнение манёвров. Предусмотрена защита от электромагнитных помех — это важно при групповом использовании дронов. Также в устройство встроили цифровую подпись, которая блокирует нелицензионное копирование.