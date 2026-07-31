Meta (Meta Platforms Inc. признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) отчиталась о росте времени, которое пользователи проводят в Instagram (принадлежит Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ), — показатели выросли более чем на 10%.

Во время отчетного звонка за второй квартал 2026 года генеральный директор Meta* Марк Цукерберг и финансовый директор Сьюзан Ли сообщили, что время, проведенное пользователями в Instagram**, выросло на двузначные цифры по сравнению с прошлым годом. Основной причиной они назвали новые системы рекомендаций на основе искусственного интеллекта.

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Раньше алгоритмы Meta* опирались на базовые сигналы — например, на что пользователь нажимал или сколько смотрел. Теперь компания пошла дальше. С начала года каждый публичный Reels и пост в ленте проходит через большие языковые модели, которые анализируют тему и общий тон контента. К этому добавили систему Muse, созданную для распознавания и краткого описания видео. В итоге алгоритм понимает, о чем пост, и сопоставляет это с историей действий пользователя, чтобы показывать более точные рекомендации.

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Судя по отчету, это сработало. Сьюзан Ли сообщила, что одно из обновлений рекомендаций в Reels увеличило общее время сессий на 15 базисных пунктов — особенно за счет повторных просмотров и общего времени. Цукерберг назвал это ключевым шагом в персонализации и пообещал внедрить те же принципы и в основной ленте Facebook***.

Рост вовлеченности выгоден компании: больше времени — больше рекламных площадей. Однако одновременно нарастает и регуляторное давление. Более двух десятков штатов США подали иски против Meta*, утверждая, что компания сознательно создает функции, вызывающие зависимость у молодежи. Сьюзан Ли признала, что в нескольких странах внимание к защите несовершеннолетних остается приоритетом. Юридические расходы Meta*, связанные с текущими разбирательствами, достигли $2,4 млрд, и несколько исков по защите молодежи должны быть рассмотрены в судах до конца года.

* Meta – признана в Российской Федерации экстремистской организацией.

** Instagram – принадлежит американской компании Meta, признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

*** Facebook – принадлежит американской компании Meta, признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.