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Global_Chronicles
УЕФА может создать альтернативу чемпионату мира из-за конфликта с ФИФА
УЕФА рассматривает возможность запуска собственного международного турнира, который станет альтернативой чемпионату мира.
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Разгоревшийся между УЕФА и ФИФА конфликт достиг новых вершин. Поводом послужил план президента ФИФА Джанни Инфантино по созданию частной компании для управления чемпионатом мира и реализация акций оной инвесторам. Европейские федерации назвали это попыткой превратить футбол в финансовый продукт и пригрозили бойкотом всех грядущих турниров ФИФА. В ответ УЕФА может задействовать старый замысел-проект создания Глобальной лиги наций, разработанный еще в 2017 году.

 ©Sky News

По информации Sky News, УЕФА в 2017 году разработал формат Глобальной лиги наций — проекта, который должен был создать новый мировой турнир для национальных сборных. Идея не была реализована, так как Инфантино продвигал расширенный клубный чемпионат мира.

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Концепция предусматривала семь дивизионов по восемь команд в каждом. Участники распределялись по рейтингу, а финальные турниры в каждом дивизионе проводились в формате мини-чемпионатов мира — сразу с четвертьфиналов. В топ-дивизионе планировалось по три европейские команды, две из Южной Америки и по одной из Африки, Азии и Северной Америки. Океания получила бы место только в четвёртом дивизионе.

Финальные этапы должны были проходить в нечетные годы, когда нет чемпионатов Европы и мира. По задумке, турнир заменил бы товарищеские матчи и дал бы сборным больше осмысленных игр.

Ситуация изменилась в 2026 году, когда Инфантино представил план по коммерческой реформе. ФИФА хочет создать компанию для управления чемпионатом мира и продать часть прав инвесторам. 55 европейских и 41 североамериканская федерация отвергли это предложение. УЕФА пригрозил, что если план не отзовут до 19 сентября, европейские сборные не примут участия ни в одном турнире под эгидой ФИФА.

В случае бойкота УЕФА готов активировать старую концепцию Глобальной лиги наций и провести собственный международный турнир. По сути, это станет альтернативой чемпионату мира без участия ФИФА. Пока это лишь запасной план, но он показывает, что европейский футбол готов к самостоятельным действиям.

#футбол #бойкот #фифа #чемпионат мира #уефа #глобальная лига наций
Источник: news.sky.com
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