Минцифры разработало поправки, обязывающие иностранные интернет-платформы проводить авторизацию пользователей из России исключительно через номер мобильного телефона.

В рамках подготовки третьего пакета антифрод-мер Минцифры России предложило ужесточить правила авторизации на иностранных интернет-ресурсах. Согласно проекту, зарубежные сайты и приложения, работающие с российской аудиторией, должны будут идентифицировать пользователей только через подтверждение номера мобильного телефона.

Изображение - ChatGPT

Документ вносит изменения в статью закона «Об информации». Помимо обязательной авторизации по номеру телефона, иностранные компании должны будут три года хранить информацию о регистрации и авторизациях и предоставлять эти данные по запросу правоохранительных органов.

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В России с начала текущего месяца уже действуют четыре разрешенных способа входа в онлайн-сервисы: через номер телефона, «Госуслуги», биометрическую систему, а также через отечественные платформы вроде Yandex ID, VK ID и Сбер ID. Для зарубежных ресурсов — включая Google, YouTube и других — предложен единственный вариант.

По словам представителей операторов, механизм проверки через SMS-код давно отработан и привычен для пользователей. Однако эксперты сомневаются, что иностранные компании легко согласятся на нововведения. Для реализации требований им потребуется технически отделить российских пользователей и создать отдельную систему авторизации, что дорого и сложно. Еще одна проблема — необходимость подключиться к системе оперативно-разыскных мероприятий и передавать данные. По мнению юристов, это делает выполнение требований маловероятным.

Взыскание штрафов до 700000₽ с зарубежных компаний на практике затруднено. Поэтому более вероятным инструментом давления может стать блокировка ресурсов, нарушающих правила. Окончательный вариант законопроекта пока обсуждается, внести его в Госдуму планируют этой осенью. Эксперты сомневаются, что эта мера эффективно поможет в борьбе с мошенничеством, и считают ее частью курса на суверенизацию интернета.