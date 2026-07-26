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Global_Chronicles
Представлена Lenovo Legion Y7MG: игровая мышь весом 59 г на 42 000 DPI с частотой опроса 8000 Гц
Lenovo представила в Китае игровую мышь Legion Y7MG. Модель весит 59 г, оснащена сенсором PAW3950 с разрешением до 42 000 DPI и поддерживает частоту опроса 8000 Гц как по проводу, так и через 2,4 ГГц.
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Lenovo пополнила линейку игровых аксессуаров новой мышью. Модель Legion Y7MG выполнена в легком корпусе из магниевого сплава. Устройство ориентировано на киберспортсменов, которым важны минимальный вес и максимальная скорость отклика.

 ©Lenovo

Верхняя часть корпуса и кнопки сделаны из алюминиево-магниевого сплава, нижняя — из пластика ABS. Масса мыши — всего 59 г, а габариты составляют 119,2 x 62,1 x 38,2 мм. Для сравнения: многие легкие модели используют сотовый дизайн, здесь же применен цельный сплав.

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За точность отвечает оптический сенсор PAW3950. Он позволяет менять разрешение от 50 до 42 000 DPI, отслеживает перемещения до 750 дюймов в секунду и выдерживает ускорение до 50 g. Предусмотрена регулировка высоты отрыва от поверхности.

В мыши установлены оптические переключатели Kailh с заявленным ресурсом 100 млн нажатий, пылезащищенный энкодер TTC и алюминиевое колесо прокрутки. На нижней стороне расположены крупные тефлоновые ножки для плавного скольжения.

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©Lenovo

Legion Y7MG поддерживает три режима подключения: проводной USB-C, беспроводной 2,4 ГГц и Bluetooth. В первых двух режимах частота опроса достигает 8000 Гц. Для раскрытия максимальной производительности Lenovo рекомендует использовать современные высокопроизводительные ПК.

©Lenovo

Подсветка RGB синхронизируется с другими устройствами Legion через фирменное ПО Aurora. Емкость встроенного аккумулятора — 500 мА·ч. В комплекте поставляются кабель USB-C, запасные ножки, противоскользящие накладки и защитная пленка.

Стоимость новинки в Китае — 499 юаней (эквивалентно ≈ 5740 ₽ по курсу ЦБ РФ на 24.07.2026). Информации о выходе на международный рынок пока нет.

#lenovo #игровая мышь #8000 гц #paw3950 #kailh оптические переключатели #legion y7mg #магниевый сплав
Источник: notebookcheck.net
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