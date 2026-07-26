Lenovo представила игровую клавиатуру Legion R7 RT75 с 75% раскладкой, алюминиевым корпусом и магнитными переключателями на эффекте Холла.

Lenovo пополнила линейку игровых аксессуаров новой клавиатурой. Модель Legion R7 RT75 выполнена в уменьшенном формате — без цифрового блока, но с полным набором функций для киберспорта. Главные особенности устройства: сенсоры Холла в переключателях, экран на корпусе и рекордная частота опроса.

Изображение: GizmoChina

Клавиатура получила магнитные переключатели Aurora. Вместо механических контактов в них используются датчики Холла, которые отслеживают положение клавиши без физического замыкания. Это позволяет регулировать точку срабатывания в диапазоне от 0,01 до 3,4 мм. Для соревновательных игр предусмотрена технология Rapid Trigger с точностью 0,01 мм — она ускоряет перезапуск нажатий и дает преимущество в динамичных сценах.

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За обработку сигналов отвечает собственный контроллер Lenovo. Частота опроса достигает 8000 Гц как по проводу USB-C, так и через беспроводной адаптер на 2,4 ГГц. Производитель заявляет, что разброс задержки между нажатием и срабатыванием не превышает 0,125 миллисекунды.

Изображение: GizmoChina

Корпус сделан из алюминия на станках с ЧПУ и весит почти 1,5 кг. Внутри — пять слоев шумопоглощения, карбоновая пластина и заводская смазка стабилизаторов. Все это дает плотный тактильный отклик и приглушенный звук при наборе.

Изображение: GizmoChina

В верхнем правом углу встроен 1,47-дюймовый TFT-экран с разрешением 320 на 172 пикселя. На него можно выводить уровень заряда, режим подключения, системные параметры или собственные GIF-изображения. На задней панели под магнитной крышкой скрыт отсек для хранения USB-ресивера.

Клавиатура поддерживает три способа подключения: проводной USB-C, 2,4 ГГц и Bluetooth (до трех устройств одновременно). Совместимость — с Windows, macOS и Linux. Емкость встроенного аккумулятора — 8000 мА·ч. За подсветку отвечают индивидуальные RGB-светодиоды под каждой клавишей и две боковые световые полосы. Настройка осуществляется через фирменное приложение Aurora.

Стоимость новинки — 1299 юаней, что примерно равно ≈ 14940 ₽ по курсу ЦБ РФ на 24.07.2026. Доступны два цвета: серебристо-серый и темно-серый.