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Global_Chronicles
GizmoChina назвала лучшие игровые наушники июля 2026 года
GizmoChina собрала подборку игровых наушников для разных сценариев использования. В список вошли модели с низкой задержкой, шумоподавлением, разными типами подключения и упором на точную передачу звука.
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Для игр на смартфоне только лишь громкого звука телефона мало. Нужны наушники, которые быстро передают сигнал, помогают различать направление звуков и не мешают, когда пользователь параллельно слушает музыку или смотрит видео. Редакция сайта GizmoChina опубликовала свой краткий обзор моделей, на который, по их мнению, следует обратить внимание.  

© Realme

Изображение: GizmoChina 

OnePlus Buds 4 подойдут тем, кто ищет универсальную модель. GizmoChina отмечает режим низкой задержки, двухдрайверную схему и адаптивное шумоподавление. Наушники умеют работать с двумя устройствами сразу, поэтому пользователь может быстро переключаться между игровым смартфоном и ноутбуком без повторного подключения.  

 Изображение: GizmoChina 

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realme Buds Air 7 Pro издание выделяет за игровой режим, который снижает задержку, а также за двухдрайверную конструкцию. У модели есть активное шумоподавление и защита IP55, поэтому ее можно использовать не только дома, но и в дороге, когда вокруг много фонового шума.  

 Изображение: GizmoChina 

Logitech G333 — уже проводная модель, и именно на это сделан основной акцент. Два динамических драйвера разделяют басы, средние и высокие частоты, а подключение через кабель убирает задержку почти полностью. В комплекте есть 3,5-мм разъем и переходник USB-C, так что наушники подходят для смартфонов, ПК и консолей.  

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Изображение: GizmoChina 

TRUTHEAR x Crinacle Zero тоже относятся к проводным внутриканальным моделям. GizmoChina рекомендует для тех, кому важны точность, естественная подача и отсутствие задержки. Здесь тоже используют двойную динамическую схему, а съемный кабель упрощает замену при повреждении.  

 Изображение: GizmoChina 

Sony WF-C710N не позиционируются как игровые, но их включили в подборку за режим низкой задержки и комфортную посадку. У модели есть активное шумоподавление и сбалансированный звук, поэтому она подходит для игр без лишней перегрузки басами.  

 Изображение: GizmoChina 

Sony INZONE WF-G700N издание относит к премиальному сегменту. У наушников есть технология 360 Spatial Sound, подключение USB-C 2,4 ГГц с очень низкой задержкой, длительная автономность и четкий микрофон с поддержкой ИИ.  

#мобильные игры #игровые наушники #oneplus buds 4 #logitech g333 #realme buds air 7 pro #sony inzone wf-g700n #sony wf-c710n #truthear x crinacle zero
Источник: gizmochina.com
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