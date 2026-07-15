Редакция GizmoChina выбрала умные часы с самым продолжительным временем автономной работы среди актуальных моделей июля 2026 года.

Сайт GizmoChina опубликовал рейтинг умных часов, которые в июле 2026 года выделяются самым продолжительным временем автономной работы. В список вошли пять моделей, и каждая из них предлагает собственный баланс между набором функций, операционной системой и временем работы без подзарядки.

Изображение: GizmoChina

✅Первое место в подборке GizmoChina заняли Xiaomi Watch 5.

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Модель использует Wear OS 6 и аккумулятор емкостью 930 мАч с кремниево-углеродной технологией. В обычном режиме часы работают до шести дней, а при включении энергосбережения показатель достигает 18 дней. При этом двухчиповая архитектура распределяет задачи между основным процессором Snapdragon и сопроцессором, который отвечает за шагомер, уведомления и другие фоновые процессы.

Изображение: GizmoChina

✅OnePlus Watch 4 также работают под управлением Wear OS 6.

В стандартном режиме часы выдерживают около пяти дней, а при интенсивном использовании с GPS, музыкой и постоянным мониторингом показателей здоровья автономность сокращается примерно до трех дней. Режим энергосбережения увеличивает время работы до 16 дней. Модель получила аккумулятор на 646 мАч, поддержку быстрой зарядки, титановый корпус и LTPO OLED-дисплей.

Изображение: GizmoChina

✅Huawei Watch GT Runner 2 рассчитаны прежде всего на тренировки.

Благодаря HarmonyOS часы работают до 14 дней при умеренном использовании или около недели при обычной эксплуатации. Непрерывное двухдиапазонное GPS-отслеживание доступно до 32 часов, а легкий корпус весом 34,5 грамма делает модель удобной для длительной физической активности.

Изображение: GizmoChina

✅Apple Watch Ultra 3 предлагают до 42 часов автономной работы, а режим энергосбережения увеличивает этот срок до 72 часов. Быстрая зарядка позволяет получить около 12 часов работы всего за 15 минут подключения к питанию.

Изображение: GizmoChina

✅Samsung Galaxy Watch Ultra завершают список.

Часы способны работать до 100 часов в режиме энергосбережения или до 48 часов во время тренировок. Если использовать их вместе с Galaxy Ring, часть функций контроля здоровья переходит на кольцо. По данным GizmoChina, это позволяет снизить расход энергии часов примерно на 30% в зависимости от сценария использования. Издание также отмечает, что Samsung готовит новое поколение Galaxy Watch Ultra с аккумулятором большей емкости.