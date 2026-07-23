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Global_Chronicles
Владелец Zeekr 9X лишился сразу нескольких функций на 30 часов из-за системы защиты от угона
Владелец Zeekr 9X из Китая при въезде в Казахстан столкнулся с блокировкой мультимедийной системы. Почти 30 часов он не мог пользоваться навигацией, открыть отсеки хранения и лючок зарядки.
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Владелец китайского электромобиля Zeekr 9X отправился в трансконтинентальное путешествие в Европу. На границе с Казахстаном автомобиль внезапно ограничил доступ к ряду функций, что поставило водителя в сложное положение.

 Изображение: CarNewsChina

Мужчина по фамилии Лю купил внедорожник полгода назад за 500 тысяч юаней. Он начал поездку 8 июля, а 16 июля при въезде в Казахстан система автомобиля заблокировала мультимедийные функции. Водитель не мог пользоваться навигацией, открыть бардачок и другие отсеки хранения в салоне, а также доступа к лючку зарядного порта. При этом на предпродажном ТО он предупреждал автодилера о маршруте своего путешествия, но о возможных ограничениях ему не сообщили.

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Изображение: CarNewsChina

В Zeekr пояснили, что сработала встроенная система защиты от угона: датчики зафиксировали нахождение машины за пределами Китая. Это стандартная практика для предотвращения краж и соблюдения экспортных правил. Компания подчеркнула, что двигатель и тормоза продолжали работать, машина оставалась на ходу. Зарядный порт можно открыть нажатием, а лючок топливного бака — длительным нажатием кнопки аварийной сигнализации.

Изображение: CarNewsChina

После проверки законности поездки система выдала код для разблокировки. Однако временное снятие ограничений действует только в одной стране — при пересечении следующей границы блокировка может повториться. В компании пообещали доработать алгоритмы и помогать клиентам в таких ситуациях.

#электромобиль #geely #казахстан #блокировка #навигация #мультимедиа #система безопасности #zeekr 9x
Источник: carnewschina.com
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