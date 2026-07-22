АО "Научно-производственный комплекс "Альфа-М" получило патент на мобильную оптико-электронную систему обнаружения воздушных и наземных целей. Устройство использует пассивные датчики и нейросеть для обнаружения беспилотников без постоянного излучения.

Радиолокационные станции активного типа легко засечь по излучению — это снижает маскировку и повышает уязвимость. Рязанские инженеры предложили альтернативу: систему пассивного обнаружения, которая не излучает сигналы и не демаскирует позицию.

Изображение - ChatGPT

В состав системы входит оптико-электронный блок с телевизионной камерой сверхконтрастного типа и тепловизором. Они установлены в поворотно-наклонном устройстве на штативе и обеспечивают обзор на 360 градусов в азимутальной плоскости и секторный обзор по углу места до +85 градусов. Лазерный дальномер определяет расстояние до целей в диапазоне от 50 метров до 10 километров.

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Основная задача системы — своевременное обнаружение малых беспилотных летательных аппаратов. Это сложно из-за их малых размеров. Камера сверхконтрастного типа имеет динамический диапазон более 130 дБ и способна передавать в каждом кадре как яркие, так и темные участки изображения. Нейросеть обрабатывает полученные кадры на частоте не менее 50 Гц и обнаруживает цели размером до одного пикселя. При использовании объектива с фокусным расстоянием 50 мм система обнаруживает БПЛА размером 1 на 1 метр на расстоянии до 8,5 километров.

После обнаружения система наводит прицельный телевизионный канал, который распознает тип цели и сопровождает ее. Дальность распознавания цели размером 1 на 1 метр достигает 4 километров. Тепловизионный канал на базе охлаждаемого модуля позволяет работать в темное время суток и в плохих погодных условиях. Система формирует сигналы целеуказания и передает их на средство поражения.

Устройство выполнено в блочном исполнении, его можно быстро собрать и переносить. Оператор может находиться на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров от системы — связь обеспечивается по волоконно-оптическому кабелю или радиоканалу. В отличие от РЛС, система не излучает электромагнитные волны и не демаскирует себя.