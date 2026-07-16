Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что средняя цена нового автомобиля выросла на 300% с 2012 года. За этот же период авторынок сократился вдвое.

В 2012 году средняя стоимость новой машины в России составляла 800 тысяч рублей. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель достиг 3,3 миллиона рублей. Рост цен совпал с падением рынка. Глава РОАД назвал цену главной причиной сокращения продаж. В 2012 году объем рынка составлял почти 3 миллиона автомобилей в год. На нынешний год прогнозируется около 1,5 миллиона машин.

Изображение: Autonews.ru

Подщеколдин перечислил факторы, которые влияют на стоимость. Это ключевая ставка Центробанка, курс рубля, налог на добавленную стоимость и утилизационный сбор. К ним добавилась логистика: поставки из Китая стали в пять раз дороже и дольше по сравнению с прежними маршрутами из Европы. По итогам первой половины этого года РФ занимает 14-е место среди мировых авторынков. По объему продаж страна расположилась между Испанией (647,7 тысячи машин) и Мексикой (754,4 тысячи).