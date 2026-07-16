Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Средняя цена новых автомобилей в России выросла в четыре раза с 2012 года
Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин сообщил, что средняя цена нового автомобиля выросла на 300% с 2012 года. За этот же период авторынок сократился вдвое.
реклама

В 2012 году средняя стоимость новой машины в России составляла 800 тысяч рублей. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель достиг 3,3 миллиона рублей. Рост цен совпал с падением рынка. Глава РОАД назвал цену главной причиной сокращения продаж. В 2012 году объем рынка составлял почти 3 миллиона автомобилей в год. На нынешний год прогнозируется около 1,5 миллиона машин.

Изображение: Autonews.ru

Подщеколдин перечислил факторы, которые влияют на стоимость. Это ключевая ставка Центробанка, курс рубля, налог на добавленную стоимость и утилизационный сбор. К ним добавилась логистика: поставки из Китая стали в пять раз дороже и дольше по сравнению с прежними маршрутами из Европы. По итогам первой половины этого года РФ занимает 14-е место среди мировых авторынков. По объему продаж страна расположилась между Испанией (647,7 тысячи машин) и Мексикой (754,4 тысячи).

#авторынок россии #цены на авто #роад #продажи машин #средняя цена автомобиля
Источник: autonews.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Эксперты сравнили стоимость и технические характеристики российского МС-21 с Boeing 737 и Airbus 320
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Самолёт специального назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Лёгкий российский самолёт «Танго» с отечественным двигателем АПД-520 впервые совершил полёт
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом

Популярные статьи

Обзор аккумуляторной цепной пилы Forcekraft WT03156: бюджетное решение для бытовых задач
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter