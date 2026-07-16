Нидерландская организация потребителей подала иск против Sony из-за прекращения выпуска физических дисков для PlayStation.

В феврале 2026 года организация Stichting Massaschade & Consument (SM&C) запустила кампанию Fair PlayStation. Поводом стало решение Sony прекратить производство физических дисков для игр к 2028 году. Теперь инициатива переросла в судебный иск.

Изображение: Notebookcheck

Истцы требуют компенсацию в размере около €435 миллионов. Эта сумма распределяется на 1,7 миллиона голландских геймеров – примерно по €256 на каждого. SM&C считает, что Sony злоупотребляет доминирующим положением на рынке, контролируя около 80% консольного рынка в Нидерландах.

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Глава организации Люсия Мелхертс заявила, что отказ от физических носителей уничтожает рынок подержанных игр. Без дисков у покупателей не остается альтернативы PlayStation Store – игроки не смогут купить игру в розничном магазине, обменяться диском с другом или приобрести его дешевле на вторичном рынке. По словам Мелхертс, Sony сможет единолично устанавливать цены и даже ограничивать срок использования игр.

Истцы указывают, что цифровые версии игр в среднем на 47% дороже физических копий. При этом затраты Sony на дистрибуцию цифрового контента значительно ниже. Геймеры фактически вынуждены платить 30% комиссию PlayStation Store, которую истец называет "налогом Sony".

Этот иск – часть скоординированных действий в пяти странах. В Великобритании суд по аналогичному делу завершился в мае 2026 года, Sony грозит компенсация около 2 миллиардов £. В США компания уже согласилась на выплату $7,85 миллиона в рамках коллективного иска. Подобные разбирательства также идут в Австралии, Португалии и Мексике.