В ряде российских регионов зафиксировали рост доли клещей, зараженных боррелиями — возбудителями болезни Лайма. При этом вирус клещевого энцефалита по-прежнему встречается значительно реже.

Сезон активности клещей в России принес неприятную статистику. Сразу в нескольких регионах специалисты отмечают рост числа кровососущих, инфицированных возбудителем системного клещевого боррелиоза. Показатели в некоторых областях достигли рекордных значений за последние годы.

Изображение - ChatGPT

Лидером по зараженности остается Республика Коми. Там боррелии обнаружили у 48,4 процента изученных особей. С начала сезона почти три тысячи жителей обратились за помощью после присасывания, из них около пятисот — дети.

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В Псковской области доля инфицированных клещей поднялась с 22,6 до 26,8 процента за год. В Мордовии этот показатель тоже увеличился и теперь составляет 9,4 процента.

Фото: SHOT

В Свердловской области картина еще серьезнее: носителем боррелиоза оказался примерно каждый второй клещ из исследованных. В Удмуртии — каждый третий. В Крыму инфекцию выявили у десяти процентов членистоногих. При этом вирус энцефалита встречается в большинстве регионов реже, чем боррелии.

Симптомы болезни Лайма появляются не сразу — обычно через несколько дней или недель после укуса. Человек чувствует слабость, у него поднимается температура, болит голова. На коже возникает покраснение, которое постепенно расширяется. Без лечения инфекция поражает суставы, нервную систему и сердце, в редких случаях приводит к инвалидности.

Фото: SHOT

Среди тех, кто переболел боррелиозом, — певцы Джастин Тимберлейк, Аврил Лавин, Джастин Бибер и модель Белла Хадид. Все они рассказывали, что инфекция надолго выбила их из обычной жизни: месяцами мучили усталость и боли.