В России сохраняется возможность возродить дирижаблестроение, пока в отрасли продолжают работать специалисты с советским опытом. При этом новые проекты предлагают создавать с использованием современных технологий и материалов.

Вопрос развития дирижаблей вновь подняли представители профильной отрасли. По их мнению, у России пока остаются необходимые знания и кадровая база для возвращения к таким проектам. По словам генерального директора и основателя авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полины Албек, сейчас отрасль находится в уникальной точке: специалисты с опытом советских проектов всё ещё работают и могут передать накопленные знания. Она называет этот момент «последним окном возможностей» для перезапуска производства дирижаблей.

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Албек убеждена, что при развитии современных дирижаблей необходимо сочетать новые материалы и технологии с проверенными решениями советской инженерной школы. Она подчеркивает, что опора на прежний опыт позволит быстрее и безопаснее двигаться вперед в проектировании и эксплуатации таких аппаратов.

По ее оценке, Россия сохраняет сильные позиции в сегменте грузовых дирижаблей именно благодаря этим специалистам и накопленной инженерной базе. Руководитель «Первого дирижабля» уверена, что при грамотной поддержке и использовании оставшегося кадрового потенциала страна способна возродить направление и закрепить лидерство в этом виде транспорта.