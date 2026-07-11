Вопрос развития дирижаблей вновь подняли представители профильной отрасли. По их мнению, у России пока остаются необходимые знания и кадровая база для возвращения к таким проектам. По словам генерального директора и основателя авиационного конструкторского бюро «Первый дирижабль» Полины Албек, сейчас отрасль находится в уникальной точке: специалисты с опытом советских проектов всё ещё работают и могут передать накопленные знания. Она называет этот момент «последним окном возможностей» для перезапуска производства дирижаблей.
Скриншот видео Беспилотные технологии
Албек убеждена, что при развитии современных дирижаблей необходимо сочетать новые материалы и технологии с проверенными решениями советской инженерной школы. Она подчеркивает, что опора на прежний опыт позволит быстрее и безопаснее двигаться вперед в проектировании и эксплуатации таких аппаратов.
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По ее оценке, Россия сохраняет сильные позиции в сегменте грузовых дирижаблей именно благодаря этим специалистам и накопленной инженерной базе. Руководитель «Первого дирижабля» уверена, что при грамотной поддержке и использовании оставшегося кадрового потенциала страна способна возродить направление и закрепить лидерство в этом виде транспорта.