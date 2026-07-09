Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Xiaomi показала тизер внедорожника Sky Nomad N90 с вращающимися на 180° передними сиденьями
Xiaomi выпустила тизеры первого полноразмерного внедорожника Sky Nomad N90. Автомобиль получил передние сиденья с поворотом на 180°, гибкую компоновку салона и запас хода более 1500 км.
реклама

Компания Xiaomi активизировала кампанию в соцсетях перед официальной презентацией суббренда Sky Nomad. Сразу после объявления названий — английского Sky Nomad и китайского Xiaomi Pengcheng — технологический гигант выпустил первые тизеры будущего внедорожника N90.

Изображение предоставлено CarNewsChina

На тизерных изображениях представлен полноразмерный внедорожник. Передние фары имеют угловатую форму, которая развивает дизайн "каплевидной" оптики от модели YU7. Задние фонари выполнены в виде петлеобразных светодиодных полос, напоминающих оформление Zeekr 9X.

реклама

Боковой профиль N90 заметно отличается от обтекаемого стиля седана SU7 и кроссовера YU7. В тизере Xiaomi называет эти модели «автомобилями для водителя», а N90 позиционирует как «интеллектуальный внедорожник с расширяющимся пространством». По форме кузова он близок к конкурентам — Li Auto L9 и NIO ES8.

Изображение предоставлено CarNewsChina

Изображение предоставлено CarNewsChina

Изображение предоставлено CarNewsChina

Интерьер компания показала не в фотографиях, а в виде схем, напоминающих планировку квартиры. Основной акцент сделан на гибкой компоновке салона: раздвижные и вращающиеся сиденья, подвижная центральная консоль. В салоне можно свободно перемещаться с переднего ряда на задний. Один из сценариев использования предполагает установку большого телевизионного экрана в центре салона. Также автомобиль получит складывающийся салон и розетки переменного тока, о чем свидетельствуют зарядные станции EcoFlow во втором ряду.

Одной из ключевых особенностей стала возможность поворота передних сидений на 180° по аналогии с Zeekr MIX. Это позволяет организовать пространство для отдыха или общения лицом друг к другу. Sky Nomad N90 станет самым большим автомобилем Xiaomi: длина составит 5,3 метра, колесная база — 3,1 метра. Предусмотрены два варианта компоновки: пятиместный (2+3) и семиместный (2+3+2).

Xiaomi представила новую автомобильную серию Sky Nomad с запасом хода 1500 км

Изображение предоставлено CarNewsChina

Силовая установка N90 — гибридная схема с увеличенным запасом хода. Автомобиль получит 1,5-литровый турбированный двигатель-генератор спереди и полный привод с двумя электромоторами. Аккумуляторная батарея емкостью более 70 кВт·ч от Sunwoda и CALB обеспечивает запас хода на электротяге 400-500 км.

#xiaomi #электромобиль #автопром #внедорожник #erev #sky nomad n90
Источник: carnewschina.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На российских онлайн-площадках появились предложения о продаже мини-НПЗ от 1 млн рублей
Люк Спарк представил трейлер фантастического вестерна «Динозавры Дикого Запада»
В Китае разработали новый способ размещения электромобилей на грузовых судах
Digital Chat Station: смартфон Honor с выдвижной камерой-роботом дебютирует в августе
Эксперт сравнил GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 в Crimson Desert и других современных играх
Новый метод измерения показал истинные размеры нашей галактики Млечный Путь
Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли
Сборка на Core i7-4790 с RX 570 протестирована в ряде популярных игр
«АвтоВАЗ» начал производить Lada Aura с климат-контролем
В России в свободной продаже замечены мини-НПЗ стоимостью от 1 млн рублей
Энтузиаст протестировал RTX 2080 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде современных игр
MLID и HUB обсудили RTX 6000: карты с 8 ГБ VRAM станут неиграбельными, 16 ГБ — абсолютный минимум
Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал неизвестный химический сигнал на поверхности Титана и Плутона
УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 обогнал предшественника на 22-29% в бенчмарке Geekbench
Электромобиль Leapmotor T03 в Германии предлагают в лизинг всего за $56 в месяц
Россия может поставить новые региональные самолёты Ил-114-300 в Индонезию
MOZA создала оборудование для авиасимуляторов с дисплеями и панелями как в Boeing и Airbus
GPD представила мини-ПК GPD BOX на чипах Core Ultra X7 356H и Core Ultra X7 358H с разъёмом MCIO 8i
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестирована на ПК с RX 580 и Ryzen 5 5600

Популярные статьи

Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Собираем выгодный и шустрый игровой ПК, пока рост цен не сделал его недоступной покупкой
PlayStation против геймеров – топ-9 самых спорных решений Sony в 2026 году
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter