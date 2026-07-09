Xiaomi выпустила тизеры первого полноразмерного внедорожника Sky Nomad N90. Автомобиль получил передние сиденья с поворотом на 180°, гибкую компоновку салона и запас хода более 1500 км.

Компания Xiaomi активизировала кампанию в соцсетях перед официальной презентацией суббренда Sky Nomad. Сразу после объявления названий — английского Sky Nomad и китайского Xiaomi Pengcheng — технологический гигант выпустил первые тизеры будущего внедорожника N90.

Изображение предоставлено CarNewsChina

На тизерных изображениях представлен полноразмерный внедорожник. Передние фары имеют угловатую форму, которая развивает дизайн "каплевидной" оптики от модели YU7. Задние фонари выполнены в виде петлеобразных светодиодных полос, напоминающих оформление Zeekr 9X.

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Боковой профиль N90 заметно отличается от обтекаемого стиля седана SU7 и кроссовера YU7. В тизере Xiaomi называет эти модели «автомобилями для водителя», а N90 позиционирует как «интеллектуальный внедорожник с расширяющимся пространством». По форме кузова он близок к конкурентам — Li Auto L9 и NIO ES8.

Изображение предоставлено CarNewsChina

Изображение предоставлено CarNewsChina

Изображение предоставлено CarNewsChina

Интерьер компания показала не в фотографиях, а в виде схем, напоминающих планировку квартиры. Основной акцент сделан на гибкой компоновке салона: раздвижные и вращающиеся сиденья, подвижная центральная консоль. В салоне можно свободно перемещаться с переднего ряда на задний. Один из сценариев использования предполагает установку большого телевизионного экрана в центре салона. Также автомобиль получит складывающийся салон и розетки переменного тока, о чем свидетельствуют зарядные станции EcoFlow во втором ряду.

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Одной из ключевых особенностей стала возможность поворота передних сидений на 180° по аналогии с Zeekr MIX. Это позволяет организовать пространство для отдыха или общения лицом друг к другу. Sky Nomad N90 станет самым большим автомобилем Xiaomi: длина составит 5,3 метра, колесная база — 3,1 метра. Предусмотрены два варианта компоновки: пятиместный (2+3) и семиместный (2+3+2).

Изображение предоставлено CarNewsChina

Силовая установка N90 — гибридная схема с увеличенным запасом хода. Автомобиль получит 1,5-литровый турбированный двигатель-генератор спереди и полный привод с двумя электромоторами. Аккумуляторная батарея емкостью более 70 кВт·ч от Sunwoda и CALB обеспечивает запас хода на электротяге 400-500 км.